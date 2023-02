CRT 2023 seleciona o Sistema de Suporte Cardíaco Syntach para Melhor Competição de Inovação

LUND, Suécia, 22 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Syntach AB ("Syntach") tem o prazer de anunciar que o sistema de Suporte Cardíaco Syntach da empresa (Syntach CS) foi selecionado para uma apresentação oral na Best Innovation Competition (Melhor Competição de Inovação) a ser realizada durante a reunião anual do CRT 2023, realizada no Omni Shoreham Hotel em Washington DC, de 25 a 28 de fevereiro de 2023. A tecnologia Syntach também se qualifica para o Prêmio Top Inovação CRT 2023. O anúncio do vencedor será feito no Almoço da Reunião da FDA na Terça-feira, 28 de fevereiro de 2023.

O Cardiovascular Research Technologies (CRT) é um importante fórum educacional sobre novas tecnologias e procedimentos cardiovasculares para médicos e profissionais de saúde. O CRT oferece um fórum de educação exemplar para cardiologistas intervencionistas, cardiologistas gerais, cirurgiões cardiotorácicos e vasculares, gerentes de laboratórios de cateterismo, enfermeiras e tecnólogos, cientistas e interessados em medicina cardiovascular. Para se juntar a especialistas intervencionistas e endovasculares no CRT 2023, envie um e-mail para [email protected].

Mais de 64 milhões de pessoas sofrem de insuficiência cardíaca, uma das causas mais comuns de morte em todo o mundo O Syntach's Cardiac Support System (Sistema de Suporte Cardíaco da Syntach) é um novo dispositivo e método de tratamento projetado para melhorar o movimento natural projetado para restaurar a bomba natural do coração, atuando no movimento do plano da válvula mitral durante o ciclo cardíaco, tornando cada batimento cardíaco mais eficaz. Esta tecnologia não requer cirurgia cardíaca aberta e é alimentada por uma bateria implantada, evitando uma linha de acionamento através da pele e muitos dos efeitos colaterais negativos associados aos dispositivos auxiliares disponíveis.

Monica Tocchi, MD, PhD, e a CEO e Fundadora da Meditrial USA Inc (Meditrial) apresentará o novo Sistema de Suporte Cardíaco da Syntach em uma palestra intitulada "Minimally Invasive Fully Implantable Cardiac Support Technology To Restore Cardiac Function In Heart Failure Patients" (Tecnologia de Suporte Cardíaco Totalmente Implantável Minimamente Invasiva para Restaurar a Função Cardíaca em Pacientes com Insuficiência Cardíaca). Durante o Innovations HUB:

Sessão do Concurso de Melhor Inovação do CRT na Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, às 16h11 CET

A Syntach e a Meditrial anunciaram recentemente uma parceria para apoiar o desenvolvimento de estratégias clínicas e regulatórias para o inovador sistema de suporte cardíaco minimamente invasivo da Syntach.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a Syntach nesta tecnologia inovadora", disse a Dra. Monica Tocchi, cardiologista e CEO da Meditrial. "O Syntach CS é baseado em pesquisas recentes e novos insights sobre a importância do deslocamento do plano da válvula mitral, que representa 60% do volume sistólico do ventrículo esquerdo. Estudos independentes mostraram correlações desse gerador de disfunção cardíaca com redução da sobrevida e grandes eventos cardíacos adversos em pacientes com insuficiência cardíaca. Excelentes resultados pré-clínicos foram obtidos em modelos animais de insuficiência cardíaca por meio da restauração do movimento natural do plano mitral. Os estudos clínicos são planejados para demonstrar que este dispositivo tem o potencial de melhorar a funcionalidade cardíaca e melhorar os resultados clínicos".

"Estamos entusiasmados com o fato do Syntach CS ser apresentado na Melhor Competição de Inovação deste ano", disse Patrick NJ Schnegelsberg, CEO da Syntach. " A reunião anual do CRT apresenta sessões educacionais e de treinamento focadas que discutem novos dados de estudos, exploram pesquisas baseadas em evidências e apresentam as técnicas mais atualizadas que podem ser aplicadas diretamente às práticas clínicas e acadêmicas. Esta é a primeira vez que o Syntach CS será apresentado durante um grande congresso, e admiro o reconhecimento de nossa abordagem terapêutica inovadora para atender a uma necessidade crítica, não atendida, de pacientes com insuficiência cardíaca".

Patrick NJ Schnegelsberg (CEO, Syntach) e Kristian Solem (VP de Assuntos Clínicos e IP, Syntach) participarão da reunião do CRT2023 e podem ser contatados em [email protected]. A Dra. Monica Tocchi pode ser contatada pelo e-mail [email protected].

A Syntach AB está sediada em Lund, Suécia, e desenvolve sistemas inovadores de suporte cardíaco, além de sistemas de intervenção da válvula mitral, em cooperação com vários centros de pesquisa acadêmica. A Syntach trabalha com o Cardiac MR Group no Departamento de Ciências Clínicas e Fisiologia Clínica da Lund University. A equipe acadêmica da Lund University foi pioneira em pesquisas sobre o funcionamento do coração.

