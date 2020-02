Crux Informatics et Euronext FX passent un accord pour étendre la transmission de données des marchés des changes

NEW YORK, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Crux Informatics (« Crux ») a conclu un accord avec Euronext FX, réseau de communication électronique (ECN selon le sigle anglais) d'opérations de change de premier plan, afin d'étendre la transmission sur le marché de ses données relatives aux marchés des changes. Crux est une plateforme de transmission de données et d'opérations basée sur le cloud dont la mission est de relier les clients et les fournisseurs de données du monde entier. Grâce à Crux, tout utilisateur de données habilité pourra désormais accéder facilement aux données des marchés des changes d'Euronext par le biais de différentes méthodes de transmission flexibles et simples à utiliser.

Euronext FX exploite un réseau de communication électronique (ECN) de premier plan destiné aux opérations de change et possède des moteurs d'appariement à New York, à Londres, à Tokyo et à Singapour. L'accord conclu aujourd'hui entre Crux et l'ECN d'Euronext FX permettra aux clients d'accéder à des données relatives aux marchés des changes de haute qualité via la plateforme de Crux.

« Nous sommes ravis de mettre nos données relatives aux marchés des changes à la disposition du marché grand public, afin que les institutions académiques, commerciales et financières ne faisant pas partie de notre ECN puissent désormais bénéficier de nos ensembles de données », a déclaré Kevin Wolf, PDG d'Euronext FX. « Notre accord avec Crux nous permet d'établir un lien avec nos clients sur une plateforme fiable, sécurisée et simple d'utilisation. Nous nous réjouissons de collaborer avec Crux pour rationaliser notre expérience de transmission de données et satisfaire nos clients. »

« Nous sommes très heureux qu'Euronext FX ait choisi Crux pour transmettre ses données à un large éventail de clients. Jusqu'à présent, les fournisseurs de données étaient seuls face aux pertes par friction dues à la transmission et à l'exploitation des flux de données pour les clients. Crux apporte une solution alternative fiable par rapport aux méthodes traditionnelles et accélère les activités des fournisseurs », a indiqué Philip Brittan, PDG de Crux Informatics. « Notre service de transmission de données et d'opérations offre une surveillance des données 24 heures sur 24, et nos canaux de transmission de données flexibles et pérennes garantissent aux fournisseurs de données de pouvoir mettre leurs données à la disposition de leurs clients avec rapidité et facilité. Nous sommes fiers qu'Euronext FX accorde sa confiance à la technologie de Crux, à son savoir-faire opérationnel et à ses services d'excellence. »

Les données des marchés des changes d'Euronext sont disponibles via Crux dans un certain nombre de formats de données (Avro, CSV et Parquet), par le biais de différentes méthodes de transmission sur la plateforme de Crux. Parmi ces méthodes figurent Python ou API REST, FTP, AWS S3 ou Snowflake. Les clients optant pour le service de requêtes Crux Query peuvent également exécuter des requêtes SQL ou relier Excel, Tableau et de nombreuses autres applications de veille économique directement à leurs données Euronext sur Crux.

Pour en savoir plus ou accéder aux flux de données des marchés des changes Euronext via les méthodes de transmission flexibles de Crux, veuillez vous adresser par courriel à data@cruxinformatics.com .

À propos de Crux Informatics

Crux aide les entreprises à obtenir avec fiabilité les données dont elles ont besoin, de la manière souhaitée et là où elles en ont besoin. Notre plateforme de transmission de données et d'opérations ainsi que notre service géré garantissent un flux de données fluide entre les fournisseurs et les utilisateurs de données. Grâce à sa collaboration directe avec les fournisseurs et à ses services auprès de nombreux clients, Crux génère des économies d'échelle profitant à l'ensemble du secteur. Nous fournissons des données à un coût moindre, par le biais de méthodes de transmissions souples et en offrant un niveau toujours élevé de service et de sécurité.

Rendez-vous sur www.cruxinformatics.com

Contact : data@cruxinformatics.com

À propos d'Euronext FX

Euronext FX est un réseau de communication électronique (ECN selon le sigle anglais) destiné aux opérations de change, qui exploite en même temps quatre moteurs d'appariement à Londres, à New York, à Tokyo et à Singapour. Alimenté par la technologie FastMatch®, Euronext FX offre à ses clients un accès à de vastes ensembles de données diversifiées et personnalisées sur la liquidité, la transparence et la flexibilité des protocoles commerciaux et des types d'ordre spécifiques. Sa technologie primée offre une vitesse sans pareille et permet de gérer des milliers d'ordres simultanément pour les clients d'Euronext FX, parmi lesquels des institutions financières, des banques, des gestionnaires d'actifs, des fonds spéculatifs, des entreprises de négociation pour compte propre et des courtiers de détail.

Rendez-vous sur https://www.euronextfx.com/

Contact : sales@fastmatchfx.com

