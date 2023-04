Cryopraxis conclui transferência de amostras biológicas para São Paulo

Cryopraxis e Air Liquide transportaram milhares de unidades de amostras armazenadas do Rio de Janeiro ao interior de São Paulo, sob a temperatura de 170ºC negativos.

SÃO PAULO, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Cryopraxis, empresa pioneira no Brasil em coleta e armazenamento de amostras biológicas, em parceria com Air Liquide, empresa líder mundial em soluções inovadoras em gases medicinais, concluíram recentemente um dos maiores desafios logísticos e tecnológicos do país envolvendo o transporte de células tronco.

Após 20 anos, a Cryopraxis resolveu ampliar suas operações, transferindo todo o seu banco de células até então localizado no Rio de Janeiro para uma nova sede maior e mais moderna no interior estado de São Paulo a menos de 100km de grandes universidades e centros de pesquisa.

De acordo com Eduardo Cruz, sócio da Cryopraxis, "o alto investimento feito nessas novas instalações, amplia não só o horizonte de atuação da companhia como traz novas perspectivas para os clientes atuais e futuros da empresa; e isso não preço".

Toda essa jornada teve início ainda em 2019, conforme explica Simone Cruz, CEO da companhia. "Para que pudéssemos fazer a validação do procedimento, foram praticamente três anos de planejamento com a participação de engenheiros, médicos, biólogos e farmacêuticos, tanto do Brasil como do exterior, além de dezenas validações e testes de segurança".

Parceira da empresa há mais de 20 anos, a Air Liquide foi a parceira escolhida para a execução primorosa desse projeto.

"Nossa empresa tem vasta experiência e um amplo portfólio em fornecimento de gases para instituições de saúde em todo o mundo, e, no caso particular da Cryopraxis, isso já é feito desde 2001, quando instalamos 100% da linha de nitrogênio líquido da empresa no Rio de Janeiro", diz o diretor-geral da empresa Air Liquide, Rodrigo Jorge.

"Atuamos no Brasil desde 1945, empregando 1.200 funcionários em 71 localidades que atendem mais de 80% do território nacional. Somos líderes no fornecimento de soluções de saúde e bem-estar, sempre entregando soluções sustentáveis e de alta qualidade para gases, serviços e tecnologias", conclui o executivo.

Sobre a Cryopraxis

Cryopraxis é pioneira em armazenamento criogênico de células mononucleares de sangue de cordão umbilical no Brasil. Além de ser o maior banco de células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário da América Latina é responsável pelo armazenamento e processamento de mais de 40 mil amostras. Ao longo de sua trajetória de mais de 20 anos, a empresa alcançou a liderança absoluta no setor mantendo os principais certificados e acreditações internacionais de garantia da qualidade e boas práticas de gestão, entre eles a da Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB), atestando que suas amostras armazenadas são adequadas para a utilização em centros de transplantes dentro e fora do Brasil.

