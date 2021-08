Cryopraxis e Follow Kids fecham parceria para beneficiar pacientes e colaboradores

RIO DE JANEIRO, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A Cryopraxis, atualmente responsável pelo congelamento, processamento e armazenamento de amostras de células-tronco do sangue de cordão umbilical e placentário de 40 mil clientes, ocupando a liderança absoluta do segmento no Brasil, fechou parceria com a Clínica de Neuroreabilitação Infantil Follow Kids, clínica multidisciplinar, pioneira no método de terapia intensiva neurológica Protocolo Pediasuit, que melhora a independência, o equilíbrio e as habilidades motoras, cognitivas e sociais de crianças há 18 anos no país.