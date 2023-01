CRYOPRAXIS INAGURA NOVAS INSTALAÇÕES EM SÃO PAULO

SÃO PAULO, 24 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A maior empresa brasileira de armazenamento criogênico de amostras biológicas do país, acaba de inaugurar suas novas instalações no Estado de São Paulo, Brasil.

"O investimento em inovação, em novos laboratórios de processamento celular e de armazenamento criogênico sempre esteve em nosso radar, e a partir de 2023 começa a se tornar realidade para a terceira década da empresa", afirma a CEO da empresa Simone Cruz.

A Cryopraxis nasceu no parque tecnológico do Rio de Janeiro em 2001 onde desenvolveu centenas de projetos de pesquisa e prestou serviços de excelência no mercado de armazenamento de células tronco do sangue de cordão umbilical por mais de duas décadas. Em 2023, a empresa investiu na construção de uma nova sede, dessa vez no estado de São Paulo, ampliando e inovando o portfólio de serviços oferecidos aos seus clientes.

"Nossa nova estrutura está legal e tecnicamente habilitada para realizar 100% dos procedimentos relativos à obtenção de produtos de terapia celular. Isso nos permite oferecer ainda mais benefícios das células tronco e da bioengenharia celular e tecidual para os nossos clientes", explica Eduardo Cruz, sócio da empresa.

A nova sede da empresa está localizada em região estratégica no interior do estado de São Paulo. Além da proximidade com os maiores centros de logística do país, a empresa está a menos de 100km de grandes universidades e centros de pesquisa, o que facilita não só a contratação de mão de obra qualificada, como o intercâmbio de experiências e conhecimentos com profissionais de alto nível, muitos com mestrado e doutorado nas áreas de atuação da empresa.

"Ainda em 2023 esperamos lançar novos serviços e tecnologias relativas a células e tecidos humanos", confirma a Dra. Adriana de Melo, PhD e membro do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa.

"Nossas instalações permitirão o desenvolvimento de cultivo celular para obtenção de produtos biológicos de alta relevância para a saúde", afirma a gestora técnica da companhia, Dra. Marcela Saldanha.

Sobre a Cryopraxis

Cryopraxis é pioneira em armazenamento criogênico de células mononucleares de sangue de cordão umbilical no Brasil. Além de ser o maior banco de células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário da América Latina é responsável pelo armazenamento e processamento de mais de 40 mil amostras. Ao longo de sua trajetória de quase 20 anos, a empresa alcançou a liderança absoluta no setor mantendo os principais certificados e creditações internacionais de garantia da qualidade e boas práticas de gestão, entre eles a da Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB), que atesta que suas unidades são adequadas para a utilização em centros de transplantes dentro e fora do Brasil.

