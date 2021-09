Cryopraxis oferece teste da bochechinha da Mendelics, que identifica mais de 340 doenças raras, silenciosas e tratáveis

No Sequenciamento de Nova Geração, o mais moderno método de genética, a amostra do bebê é analisada rastreando simultaneamente várias regiões do genoma para identificar as patologias. A análise feita direta no DNA identifica o risco da doença antes mesmo de qualquer sinal clínico ou sintoma.

Para Eduardo Cruz, sócio da Cryopraxis, o novo serviço oferecido pela empresa vem ao encontro da missão que norteia o Grupo Axis Biotec, composto também por Silvestre Labs, Cellpraxis e PharmaPraxis, há quase três décadas: traduzir pesquisas em produtos inovadores e comercialmente viáveis, para melhorar e prolongar a vida humana.

- Sabemos que a demora no diagnóstico de uma doença rara afeta o início do tratamento, impactando a qualidade de vida da criança e de toda sua família. Por isso, trazemos o que há de mais moderno e seguro para proporcionar um diagnóstico precoce, que se for acompanhado de tratamento imediato e direcionado, pode reduzir ou impedir as sequelas e até mesmo o óbito precoce – afirma Eduardo Cruz.

- O Teste da Bochechinha pode mudar completamente a história de uma criança: desde prevenir doenças gravíssimas a encontrar tratamento, aumentar a qualidade e a expectativa de vida. A demora de poucas semanas em determinados diagnósticos, por exemplo, pode significar um dano imenso e irreversível - explica David Schlesinger, médico neurologista, geneticista e CEO da Mendelics

O teste da bochechinha abrange doenças de diversas especialidades médicas, incluindo grupos de doenças neurológicas, pulmonares, hematológicas, renais, endócrinas e imunológicas. O diagnóstico e monitoramento precoce das manifestações clínicas garante um tratamento mais eficiente e os tratamentos incluem acompanhamento multidisciplinar (médicos geneticistas e médicos de outras especialidades, psicoterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicologistas), uso de medicações específicas, dieta restritiva, evitar situações de risco, mudanças no estilo de vida, entre outros.

A coleta pode ser realizada no dia do nascimento do bebê ou em casa, de maneira rápida e indolor sem limite de idade. Os laudos do teste da bochechinha têm linguagem simples e direta, permitindo que pacientes e médicos de todas as especialidades possam compreender os resultados.

- Desde a sua concepção, a Cryopraxis incentiva uma grande política de inovação, prezando pela pesquisa e desenvolvimento em Biotecnologia. Agora, mais uma vez, saímos na frente, fomentando a Ciência, através de um esforço conjunto entre nossos profissionais e parceiros - garante Simone Cruz, sócia da Cryopraxis.

A Cryopraxis é atualmente responsável pelo congelamento, processamento e armazenamento de amostras de mais de 40 mil clientes, ocupando a liderança absoluta do segmento. A empresa ainda é acreditada internacionalmente pela Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB), o que atesta que suas unidades são adequadas para a utilização em centros de transplantes dentro e fora do Brasil.

O Mendelics, além de ser a pioneir a e líder em Sequenciamento de Nova Geração na América Latina, é o único laboratório de base genômica latino americano a obter as acreditações do Colégio Americano de Patologistas (CAP). A empresa recebeu o prêmio do Instituto Tecnológico de Massachusetts ( MIT) nos Estados Unidos com o Abracadabra, uma plataforma desenvolvida internamente para analisar os resultados do sequenciamento das amostras dos pacientes. Com o uso de inteligência artificial, a tecnologia analisa as variantes genéticas encontradas e as categoriza de acordo com a relevância clínica.

