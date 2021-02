Crypto Broker AG, la division de courtage du groupe Crypto Finance, reçoit la licence de maison de titres de la FINMA

« L'octroi de la licence de maison de titres pour notre société de courtage constitue un moment crucial pour nous. Cela signifie que nous serons en mesure d'offrir nos services professionnels — et réglementés — à davantage d'institutions financières, ce qui leur permettra d'entrer dans cette nouvelle catégorie d'actifs. La licence reconnaît également le dévouement et l'expertise de notre équipe », a déclaré Jan Brzezek, fondateur et PDG du groupe Crypto Finance.

Rupertus Rothenhaeuser, PDG de Crypto Broker AG, a ajouté : « L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans la réalisation de la vision du groupe Crypto Finance : proposer des produits et services professionnels au monde numérique en constante évolution. Compte tenu de la croissance exponentielle des activités liées aux actifs numériques avec nos clients l'an dernier, nous prévoyons une expansion continue des activités en 2021. »

À propos du groupe Crypto Finance

Le groupe Crypto Finance offre aux banques et aux investisseurs professionnels une gamme complète de services sécurisés et fiables, uniques dans le domaine des actifs numériques d'aujourd'hui. Le groupe fournit des services de gestion de crypto-actifs et de courtage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et réglementés par la FINMA, ainsi que des infrastructures de stockage et des solutions de tokenisation. www.cryptofinance.ch

