Crypto DEX ApolloX a obtenu un financement de départ

Points essentiels à retenir :

ApolloX DEX a obtenu un investissement stratégique pour poursuivre son expansion et façonner le trading sur le Web3

Les investisseurs qui ont participé au tour de financement de départ comprennent Binance Labs, Kronos Research et 5 autres.

ApolloX cherche à construire de nouvelles lignes de produits dans son écosystème et à passer à une organisation autonome décentralisée et autonome

ANTIGUA, Antigua-et-Barbuda, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- ApolloX , l'une des 10 principales bourses décentralisées (DEXes) sur CoinMarketCap en juin 2022, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un montant non divulgué en financement de démarrage de la part d'investisseurs comprenant Binance Labs et Kronos Research.

Les autres investisseurs ayant participé au tour de table sont Lingfeng Capital, SafePal, TokenPocket, 3Commas et LUX Capital.

Le financement stratégique aidera ApolloX à développer son produit actuel et à construire de nouvelles lignes de produits dans l'écosystème, notamment le trading au comptant, le predict-to-earn et le DEX-as-a-Service. Depuis son lancement en septembre 2021, ApolloX continue de connaître une croissance stellaire, avec un volume d'échange cumulé atteignant 158,87 milliards de dollars en mai 2022.

« La finance décentralisée ronge de plus en plus la part de marché de la finance centralisée. Les protocoles innovent rapidement dans cet espace concurrentiel car les utilisateurs exigent plus de contrôle, de valeur et d'accessibilité. Nous sommes ravis que nos investisseurs reconnaissent notre contribution à cette évolution vers la décentralisation et le Web3 », a déclaré ApolloX Captain, fondateur d'ApolloX.

ApolloX offre une solution de trading décentralisé accessible mais sophistiquée. La compréhension et la passion de l'équipe pour le secteur poussent ApolloX à construire des fonctionnalités qui changeront l'expérience de tous les acteurs des crypto-monnaies et de la blockchain.

ApolloX 2.0 et l'auto-gouvernance des organisations autonomes décentralisées

En avril 2022, la plateforme a annoncé son plan prospectif pour concrétiser sa vision du Web3 : ApolloX 2.0, une destruction de jetons APX à hauteur de 5,75 milliards, et la transition vers l'auto-gouvernance d'une organisation autonome décentralisée.

La structure d'organisation autonome décentralisée contribuera à l'adoption de crypto-actifs décentralisés et de la technologie blockchain centrée sur l'utilisateur au niveau mondial. L'organisation autonome décentralisée d'ApolloX utilisera des solutions standard de l'industrie pour mettre en œuvre la gouvernance décentralisée, et facilitera la prise de décision transparente et sans confiance par la communauté pour le développement de la plateforme.

ApolloX estime que l'avenir de l'organisation autonome décentralisée permettra d'éliminer le leadership centralisé et de donner les moyens à la prochaine génération de protocoles d'amener l'innovation blockchain à de plus hauts sommets. Cela fera naître de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités pour l'industrie.

Au cours de l'année à venir, ApolloX exécutera sa feuille de route et améliorera continuellement son degré de décentralisation. Elle continuera également à développer son solide réseau de partenaires avec des plateformes et des entreprises comme CoinMarketCap, PancakeSwap et Banxa Holdings.

À propos d'ApolloX

ApolloX est l'une des meilleures bourses de crypto-monnaies décentralisées. Lancée en 2021, la mission d'ApolloX est de rendre la crypto accessible à tous, et pas seulement aux traders professionnels. En 2022, ApolloX a annoncé son projet de transition vers un modèle de gouvernance DAO.

L'écosystème d'ApolloX se développe rapidement et comprend son portefeuille financier décentralisé intégré, les NFT d'ApolloX et bien plus encore. APX est le jeton utilitaire d'ApolloX qui peut être obtenu en tant que récompense d'échange et utilisé pour la gouvernance d'ApolloX.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ApolloX DEX : www.apollox.finance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1679784/Apollox_Logo.jpg

SOURCE ApolloX