Cryptofacil vai lançar plataforma de ativos digitais; plataforma será viabilizada pela Bittrex

MONTEVIDÉU, Uruguai, 5 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Cryptofacil, nova plataforma de trading de ativos digitais na área de fintech, e a Bittrex, principal plataforma de trading de blockchain dos EUA, anunciaram hoje uma parceria para lançar uma plataforma de trading de ativos digitais com mais de 200 tokens digitais. A plataforma irá servir clientes na América Latina e no Caribe.

A parceria irá combinar a tecnologia de vanguarda da plataforma de trading da Bittrex e uma grande variedade de tokens digitais, selecionados através de seu robusto processo de avaliação de tokens, com a equipe única da Cryptofacil encarregada das operações dos clientes, incluindo compliance, suporte ao cliente, marketing, vendas e desenvolvimento personalizado. Os clientes interessados em criptomoedas podem fazer uma inscrição prévia para ter uma conta aqui.

O cofundador da Cryptofacil, Andres Szafran, declarou: "Essa parceria com a Bittrex posiciona a Cryptofacil como líder nos mercados de ativos digitais na América Latina e Caribe, com uma oferta de mais de 270 emparelhamentos de tokens. Com uma interface com o usuário única, nossa plataforma irá permitir aos clientes administrar suas negociações de uma maneira simples, com serviços especiais e taxas de mercado competitivas. Desenvolvemos a Cryptofacil para nos focarmos nas necessidades básicas dos clientes: uma plataforma de criptomoedas simples e fácil de usar, com suporte superior ao cliente e serviços com valor agregado, em um ambiente protegido e seguro. Nosso objetivo é nos tornarmos a bolsa de criptomoedas formal e a plataforma mais conceituada na América Latina e Caribe".

"A Bittrex trabalha todos os dias para aperfeiçoar a tecnologia de blockchain e essa parceria com a Cryptofacil irá impulsionar sua adoção mundialmente", disse o presidente-executivo da Bittrex, Bill Shihara. "A Cryptofacil e a Bittrex irão fornecer aos clientes da América Latina e Caribe uma plataforma de trading confiável, rápida e segura, que também oferece acesso a alguns dos projetos de blockchain mais inovadores do mundo. Conforme continuamos a expandir nossa presença global, parcerias como essa irão servir não apenas para dar suporte ao setor de blockchain, mas também para incubar projetos inovadores com o uso dessa tecnologia inovadora".

A parceria da Cryptofacil com a Bittrex reúne a liderança global da Bittrex no setor de blockchain com a visão e expertise de uma equipe inovadora, sediada no Uruguai, com profundo conhecimento dos mercados da América Latina e do Caribe. Essa parceria fornece uma oportunidade e uma solução aos clientes, nesses mercados, que querem ter acesso a uma seleção maior de ativos digitais em uma plataforma segura e confiável.

Embora os clientes em países da América Latina e Caribe sejam o foco inicial da Cryptofacil, a plataforma pode expandir seus serviços de trading digital para outros mercados no futuro, sujeito a leis e regulamentos aplicáveis.

Sobre a Cryptofacil

Fundada em 2018, a Cryptofacil desenvolveu uma plataforma de trading de ativos digitais em espanhol, português e inglês, personalizada para os mercados da América Latina e Caribe, sob licença da Bittrex. Nossa missão é nos tornarmos a principal plataforma de ativos digitais para moedas virtuais e fornecer acesso seguro para a nova geração de entusiastas de criptomoedas, que buscam administrar seu próprio futuro financeiro. Saiba mais em www.Cryptofacil.com.

Sobre a Bittrex

Fundada em 2014 por três engenheiros de segurança cibernética, a Bittrex é a principal plataforma de blockchain dos EUA, fornecendo execução de trading ultrarrápida, carteiras (wallets) digitais confiáveis e as melhores práticas de segurança do setor. Nossa missão é ajudar a promover o setor de blockchain por estimular a inovação, incubar tecnologias novas e emergentes e impulsionar a mudança transformadora. A Bittrex, Inc. não é uma bolsa regulamentada de acordo com as leis de valores mobiliários dos EUA. Saiba mais em www.Bittrex.com.

