CryptoKitties se joint au premier hackathon d'Ubisoft relatif à la chaîne de blocs : Blockchain Heroes

Du 29 juin au 1er juillet 2018, Roham Gharegozlou, le PDG de CryptoKitties, se joindra à Yves Guillemot, le fondateur et PDG d'Ubisoft ; Ken Timsit, de Consensys ; Fred de Villamil, de Ledger ; et Matthew Tomkinson, le directeur chargé de l'expérience utilisateur chez Ubisoft, France, pour faire partie du jury du hackathon Blockchain Heroes d'Ubisoft, qui met au défi les équipes de développement d'associer la technologie de chaîne de blocs aux jeux.

CryptoKitties a initié le grand public à la technologie de chaîne de blocs fin 2017. CryptoKitties, le jeu reposant sur la chaîne de blocs le plus populaire au monde, a traité 1,5 million de portefeuilles et 25 millions d'USD, démontrant que la valeur réelle des actifs cryptographiques transcende les monnaies.

« De Doom sur PC à Farmville et Facebook, les jeux ont joué un rôle essentiel dans l'adoption des nouvelles plateformes par le grand public et la chaîne de blocs n'y dérogera pas », affirme Gharegozlou. « Mais la chaîne de blocs offre de nouvelles perspectives passionnantes aux développeurs et aux joueurs. Les joueurs peuvent vraiment disposer de leurs objets numériques et les développeurs peuvent créer toutes sortes d'expériences inédites. »

Leader mondial du jeux vidéo interactif, le hackathon d'Ubisoft révèle la puissance et le potentiel de la chaîne de blocs pour le secteur du jeu, évalué à plus de 100 milliards d'USD.

Nicolas Pouard, Blockchain Initiative Manager chez Ubisoft, a déclaré : « Nous pensons vraiment que la chaîne de blocs peut potentiellement offrir de nouveaux avantages clés aux joueurs, pour les aider à améliorer leur expérience de jeu. Ce hackathon donne l'occasion d'envisager la façon de faire d'eux des héros de notre monde comme jamais auparavant. »

Les projets pilotés par la communauté, développés lors d'événements tels que Blockchain Heroes sont propres aux applications décentralisées, dont la nature ouverte permet aux équipes de s'appuyer sur des concepts établis. CryptoKitties a récemment délivré une licence gratuite à tous les développeurs qui créent des expériences relatives à la chaîne de blocs. Il a également dévoilé un programme pour soutenir les projets de tiers mettant à profit les fameux chats, en fournissant aux développeurs des fonds, des outils gratuits et des informations sur le développement. Grâce à des développeurs tiers, le joueur de CryptoKitty - un actif numérique dont la propriété est sécurisée par la technologie de chaîne de blocs - peut désormais faire la course, avoir d'authentiques combats de chats et collecter ses propres « crypto-collectionnables ».

Au hackathon Blockchain Heroes, Gharegozlou récompensera la meilleure équipe en offrant une édition spéciale de CryptoKitties. Le chat offert est un croisement avec Rabbids, les lapins espiègles d'Ubisoft, un jeu tête d'affiche aux côtés de Mario, l'une des plus grandes légendes du jeu. Bien qu'il n'y ait pas d'argent associé au prix, des CryptoKitties exclusifs équivalents se sont vendus à plus de 100 000 USD.

