CryptoProcessing.com: marca reformulada para corresponder ao sucesso recorde

Crescimento de 3,6 vezes em um ano: novo recorde da CryptoProcessing.com

TALLIN, Estônia , 10 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A CryptoProcessing.com, provedora líder mundial de pagamentos em criptomoedas da CoinsPaid, relata um aumento de 128% ao ano no número de transações processadas e um aumento de 3,6 vezes no volume de pagamentos no primeiro trimestre de 2022, com o volume de pagamentos totais atingindo € 12 bilhões. A notícia coincide com a reformulação da marca global que reflete a nova identidade vibrante da plataforma, com foco em equipe.