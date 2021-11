CryptoXpress annonce les prochains lancements IDO et la cotation du token utilitaire $XPRESS sur les plateformes TrustPad, VentUp, ProStarter, Gate.io et PancakeSwap

LONDRES, 9 novembre 2021 /PRNewswire/ -- CryptoXpress a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de son token utilitaire $XPRESS BEP-20 de Binance Smart Chain sur les rampes de lancement IDO TrustPad, VentUp et ProStarter, suivi par des inscriptions sur le CEX Gate.io et le DEX PancakeSwap. Les lancements IDO du jeton $XPRESS sont prévus le 12 novembre, suivis d'un lancement IEO sur le CEX Gate.io le 15 novembre. Le lendemain, le 16 novembre, le jeton sera inscrit sur le CEX de Gate.io et le DEX de PancakeSwap pour être échangé publiquement pour la première fois.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement prochain du jeton $XPRESS, qui est l'aboutissement du travail acharné de l'équipe de CryptoXpress et de ses partenaires » a déclaré Sherwin Torres, cofondateur et chef de produit de CryptoXpress. « Le jeton $XPRESS sera le carburant qui accélérera l'adoption de la plateforme CryptoXpress et inaugurera un avenir plus radieux pour le secteur des FinTech. »

Le jeton utilitaire $XPRESS est à la base de l'ensemble de la plateforme CryptoXpress, où les investisseurs pourront bénéficier de réductions et de fonctionnalités en utilisant le jeton $XPRESS lors des transactions effectuées dans les applications mobiles iOS et Android de CX. CryptoXpress fournira aux investisseurs d'autres incitations à investir dans ses jetons $XPRESS par le biais d'un pool de liquidité et de récompenses de jalonnement qui seront annoncés dans les semaines à venir. Les calendriers d'acquisition des jetons $XPRESS ont été conçus grâce aux conseils d'organisations et de conseillers de premier plan dans l'industrie, afin de garantir le retour sur investissement des investisseurs, la stabilité des prix et la liquidité des jetons, conformément aux meilleures pratiques de l'industrie.

CryptoXpress a annoncé des partenariats avec Binance, Polygon et des investisseurs et partenaires de premier plan dans l'industrie, et de nombreux autres partenariats importants doivent encore être annoncés dans les semaines précédant et suivant le lancement des jetons.

Pour plus d'informations sur CryptoXpress et le lancement du jeton $XPRESS, visitez le site Web de la société à l'adresse suivante : www.cryptoxpress.com

À propos de CryptoXpress :

CryptoXpress (www.CryptoXpress.com) va démocratiser et simplifier les services financiers traditionnels pour une nouvelle génération. Lancée par un groupe d'experts internationaux expérimentés en blockchain, l'entreprise propose une application mobile facile à utiliser pour accéder à une gamme de services numériques crypto et bancaires. Une expérience utilisateur de premier ordre pour acheter/échanger des crypto, accéder aux places de marché NFT, effectuer des paiements et des transferts numériques, ainsi que d'autres avantages exclusifs en matière de fidélité, de vente au détail et d'adhésion seront proposés.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1599136/CryptoXpress_LOGO.jpg

SOURCE CryptoXpress