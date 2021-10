CryptoXpress lance une application mobile pour relier les mondes de la cryptographie et des services bancaires

« Nous avons travaillé dur pour nous assurer que le produit offre une expérience fluide et intuitive qui répond aux besoins des utilisateurs de toutes les générations. L'intérêt pour la possession de crypto-monnaies et de NFT croît de manière exponentielle, et les utilisateurs veulent la flexibilité et la commodité de services bancaires et de paiements plus traditionnels combinés en un seul service », a déclaré Nilesh Patel, cofondateur et Responsable de la croissance de CryptoXpress. « Nous sommes ravis de lancer un service qui peut amorcer une révolution dans le domaine de la crypto-banque. »

CryptoXpress a été lancé en 2018 par un groupe d'experts internationaux de la blockchain, du design, de l'entreprise et de l'industrie financière qui souhaitaient éliminer les obstacles aux crypto-monnaies dus à des plateformes alambiquées et à l'absence de liens entre les crypto-monnaies et les systèmes de paiement fiat. Lors de sa première phase, CryptoXpress offre aux utilisateurs un moyen pratique de participer aux écosystèmes de la crypto et des NFT. Les phases suivantes introduiront des services bancaires tels que le paiement de factures et des transferts faciles de fiat/crypto, une expérience de partage social et des avantages pour les membres et les détaillants, le tout par le biais d'une expérience mobile de pointe et sécurisée.

CryptoXpress a annoncé des partenariats avec Binance et Polygon, ainsi que de multiples partenariats avec des investisseurs et des partenaires marketing et promotionnels. La société est enregistrée et conforme à la juridiction réglementaire de l'Estonie et prévoit un lancement progressif du service dans 26 pays du monde. Les utilisateurs intéressés peuvent s'inscrire sur le site Internet de la société à l'adresse www.cryptoxpress.com

Un lancement public de la négociation/des jetons IDO est prévu quelques semaines après le lancement auprès des utilisateurs. Pour de plus amples informations, consulter le site https://cryptoxpress.com/investors.html

À propos de CryptoXpress :

CryptoXpress ( www.CryptoXpress.com ) démocratisera et simplifiera les services financiers traditionnels pour une nouvelle génération. Lancée par un groupe d'experts internationaux expérimentés en blockchain, l'entreprise propose une application mobile facile à utiliser pour accéder à une gamme de services numériques crypto et bancaires. Une expérience utilisateur de premier ordre pour acheter/échanger des crypto, accéder aux places de marché NFT, effectuer des paiements et des transferts numériques, ainsi que d'autres avantages exclusifs en matière de fidélité, de vente au détail et d'adhésion seront proposés.

