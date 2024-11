CRYSTAL CREAMERY DONA $5,000 A SACRAMENTO CHILDREN'S HOME EN ASOCIACIÓN CON EL PROGRAMA 'GOALS FOR GOOD' DEL SACRAMENTO REPUBLIC FC

Uniendo fuerzas celebran una temporada marcada por cada gol anotado y los esfuerzos estelares de una organización comunitaria sin fines de lucro dedicada a maximizar el potencial de los jóvenes en situación de riesgo

SACRAMENTO, Calif., 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con el compromiso de cuidar de su comunidad y su medio ambiente, al mismo tiempo que abraza el espíritu de todo lo que el Valle Central de California tiene para ofrecer, Crystal Creamery reveló hoy el total final de su campaña 'Goals for Good'. El día de hoy, en asociación con el Sacramento Republic FC, la compañía familiar de productos lácteos más antigua de California donó $5,000 a Sacramento Children's Home, la organización más antigua de la ciudad establecida para cuidar a jóvenes y familias en situación de riesgo a través de programas integrales, inclusivos y efectivos.

La asociación entre Crystal Creamery y el Sacramento Republic FC ha demostrado ser una fuerza poderosa para crear conciencia y apoyo para Sacramento Children's Home y su trabajo significativo dedicado a cuidar a los niños y familias más vulnerables de la comunidad. Como patrocinador principal del programa 'Goals for Good' del 2024 del Sacramento Republic FC, Crystal Creamery contribuyó con $100 por cada gol anotado durante un partido. A lo largo de la temporada, a medida que el equipo anotaba, los fanáticos del Sacramento Republic FC no solo animaban al equipo para un donativo, también podían deleitarse al encontrar Crystal Creamery en Heart Health Park, sirviendo helado para mantenerse frescos en esos calurosos días de partido en Sacramento. Como el club de fútbol terminó la temporada con un total de 46 goles, la marca regional de lácteos redondeó el total para una donación de $5,000, al mismo tiempo que inspiró y alentó el deseo de las personas en el camino de retribuir a su comunidad.

Crystal Creamery también es patrocinador principal del Programa de Club Juvenil de Sacramento FC. El programa ofrece campamentos y clínicas privadas con capacitación de primer nivel y apoyo para organizaciones de fútbol juvenil en todo el Valle Central, ayudando a inspirar y desarrollar a más de 2,000 jugadores jóvenes en toda la región, elevar la comunidad de fútbol en el norte de California y apoyar a nuestros jugadores juveniles y familias.

Esta tarde, Crystal Creamery visitó Sacramento Children's Home para homenajear al personal y a los voluntarios con un almuerzo, paquetes especiales de ayuda del Sacramento Republic FC y el donativo de $5,000. El director ejecutivo de Sacramento Children's Home, David Baker, y el director de filantropía, Todd Koolakian, estuvieron presentes en la entrega del cheque, junto con otros empleados. Ejecutivos del Sacramento Republic FC, incluyendo a Kevin Burdick, Director de Inversión Comunitaria del Sacramento Republic FC y el portero Jared Mazzola. también estuvieron presentes para alegrar a los residentes.

"Como la compañía de productos lácteos más antigua de California, ponemos nuestro corazón y alma en ofrecer productos saludables y hemos tenido el privilegio y un rico legado de trabajar en estrecha colaboración con socios para cuidar y alimentar la positividad en nuestras comunidades", dijo Carolina Hoyos, Gerente Senior de Marketing de Crystal Creamery. "Estamos orgullosos de estar aquí en Sacramento Children's Home para presentar este donativo de 'Goals for Good', es una forma pequeña en que podemos ayudar a hacer la diferencia y apoyar iniciativas importantes que abordan las necesidades cambiantes de los jóvenes en situación de riesgo mientras avanzamos y alimentamos su bienestar".

Crystal Creamery es patrocinador desde hace mucho tiempo de los deportes de las escuelas secundarias a través de la Federación Interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés). Con su patrocinio a las secciones Central, North Coast y Sac-Joaquin, Crystal Creamery apoya a más de 600 escuelas secundarias en todo California representando a más de 300,000 estudiantes atletas.

Para más información sobre Crystal Creamery, sus productos saludables y compromiso con el bien social, visita crystalcreamery.com .

Acerca de Crystal Creamery

Crystal Creamery es propiedad de la familia Foster y tiene sede en Modesto, California. Originalmente conocida como Foster Dairy Farms, fue fundada por Max y Verda Foster en 1941. En 2007, compró la marca Crystal Cream & Butter, que ha estado en el negocio en California desde 1901. En 2009, adquirió la marca Humboldt Creamery y su planta de lácteos en Fernbridge, California. Actualmente, Crystal Creamery es la compañía privada de productos lácteos más grande de California, que produce productos lácteos bajo nuestra marca local Crystal Creamery y nuestra marca orgánica Humboldt Creamery. Crystal Creamery produce una línea completa de deliciosos productos de consumo, que incluyen leche, queso cottage, crema agria y helado, además de artículos diseñados específicamente para nuestros clientes de servicio de alimentos, como mantequilla a granel y productos en polvo.

Acerca del Sacramento Republic FC

Desde su fundación en 2013, el Republic FC ha sido uno de los clubes de vanguardia de la USL Championship. La organización no solo ganó un campeonato en su temporada inaugural, sino que año tras año ha establecido hitos de asistencia, asociación, comunidad, transmisión y venta de boletos en la liga. En 2022, el Club Indomable inscribió a Sacramento en la historia del fútbol estadounidense al alcanzar la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup, el campeonato nacional de fútbol. Fue la primera vez en casi dos décadas que un equipo de segunda división llegaba a la final, en una difícil nueva era en la que el Republic FC derrotó a tres rivales de la MLS, incluyendo el Sporting Kansas City, cinco veces campeón de la U.S. Open Cup; el LA Galaxy, cinco veces campeón de la MLS Cup y el San Jose Earthquakes, dos veces campeón de la MLS Cup

Acerca de Sacramento Children's Home

Desde 1867, Sacramento Children's Home ha estado comprometido a brindar atención de alta calidad a los niños y familias más vulnerables de la región de Sacramento. Nuestra historia de 154 años ha posicionado a nuestra agencia a la vanguardia en el cuidado de jóvenes en situación de riesgo y ayuda a construir familias sólidas en toda nuestra comunidad y hoy en día, somos el proveedor preeminente de servicios para niños y familias en la región. Desde brindar apoyo en caso de crisis para familias con bebés y niños pequeños hasta brindar atención residencial a corto plazo para jóvenes con familias temporales que han sufrido traumas, SCH se enfoca en la prevención del abuso infantil, la intervención y el tratamiento de salud mental para los niños y familias más vulnerables de nuestra área. Nuestros programas promueven la seguridad infantil, la crianza positiva, la educación y la salud mental, y mejoran el funcionamiento saludable de las familias. A través de nuestra variedad de programas, brindamos servicios a más de 7,000 niños y 4,300 familias cada año. Con 154 años de antigüedad, Sacramento Children's Home es la organización sin fines de lucro más antigua y una de las más respetadas de Sacramento y hace una diferencia significativa en las vidas de los niños y familias más vulnerables de nuestra comunidad.

