Crystal Group présente au salon Eurosatory ses ordinateurs résistants testés sur le terrain et qui ont fait leurs preuves en situation de conflit

Crystal Group propose des solutions pour des systèmes autonomes et sans pilote, des applications militaires, industrielles et commerciales tout en garantissant la fiabilité et les exigences opérationnelles auxquelles il faut faire face dans des environnements de déploiement impitoyables.

« Les conditions environnementales extrêmes mettent au défi les capacités des technologies des ordinateurs résistants à rassembler, analyser, communiquer et stocker des sources d'informations multiples sur le champ de bataille et en dehors », a déclaré Robert Haag, vice-président des ventes et du marketing chez Crystal Group. « Lors du salon Eurosatory, nous apportons notre expertise technologique ainsi que plusieurs décennies d'expérience avérées en situation de conflit en tant que partenaire fiable pour le développement et l'intégration de systèmes informatiques résistants pour les déploiements essentiels en mission. »

Les participants d'Eurosatory découvriront la gamme de serveurs, d'ordinateurs intégrés et de commutateurs réseau de la société au stand CB499, dont les solutions suivantes :

Les serveurs résistants FORCE™ (Fully Optimized Rugged Computer Equipment - équipement informatique résistant complètement optimisé) 1U, 2U et 3U de Crystal Group, sont des systèmes de calcul de haute performance (HPC), à large bande passante, à faible latence, optimisés en matière de taille, de poids, d'alimentation et de coût (SWaP-C). Les serveurs résistants FORCE avec processeurs évolutifs Intel Xeon® et un système de refroidissement par liquide dernier cri, proposent des capacités de calcul de qualité supérieure et une plus grande fiabilité en environnement hostile.

La gamme RACE™ (Rugged Autonomous Computer Equipment - équipement informatique autonome et résistant) de Crystal Group est conçue pour accélérer le déploiement de projets sans pilote, de véhicules autonomes et de systèmes de conduite automatisés. RACE0161 fournit la puissance nécessaire aux systèmes autonomes et sans pilote, en combinant des entrées/sorties robustes, une capacité de traitement graphique à processeurs multiples, deux processeurs évolutifs Intel® Xeon®, la gestion thermique et d'autres composants stabilisés dans coffret résistant en aluminium.

À propos de Crystal Group Inc.

Petite société créée en 1987 et détenue par ses employés, Crystal Group fournit aux marchés de la défense, du gouvernement et de l'industrie des services de personnalisation, d'ingénierie, d'intégration, de gestion de la configuration, de planification du cycle de vie des produits, de garantie et d'assistance.

Les produits de Crystal Group respectent ou dépassent les normes IEEE et CEI et les normes militaires (MIL-STD-810, 167-1, 461, MIL-S-901). Ils sont couverts par une garantie (plus de 5 ans) accompagnée d'une assistance interne et ils sont fabriqués dans son usine de Hiawatha (Iowa, États-Unis) qui est certifiée conforme aux normes de gestion de la qualité AS9100C:2009 et ISO 9001:2008. crystalrugged.com

© 2018 Crystal Group Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. La conception et les spécifications sont sujettes à des modifications.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/439587/Crystal_Group_Inc_Logo.jpg

SOURCE Crystal Group Inc.