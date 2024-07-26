Crystal Lagoons расширяется в Европе с новым проектом Public Access Lagoons® в Севилье

МАЙАМИ, 26 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons продолжает революционно менять города по всему миру, привнося тропический пляжный образ жизни посредством своей модели Public Access Lagoons®, также известной как модель PAL®. Глобальная экспансия международной инновационной компании, на счету которой 1000 проектов на разных этапах реализации и переговоров в 60 странах, теперь становится заметна и в Европе благодаря новому комплексу в Севилье, средиземноморском городе, одном из самых знаковых и привлекательных городов Испании, которому новый проект компании придаст карибскую атмосферу.

Seville will have idyllic beach life thanks to the new Crystal Lagoons PAL® project

Этот комплекс, в котором вокруг кристально чистой лагуны, подходящей для плавания и водных видов спорта, доступной для всех по входным билетам, будут расположены жилые помещения, отель, магазины и рестораны, а также сосредоточена иная деятельность и коммерческая и развлекательная инфраструктура, олицетворяющие квинтэссенцию PAL®.

Этим новым проектом Crystal Lagoons продолжает свою экспансию в Европе, где она уже осуществляет свою деятельность в Испании, Италии, Франции, Чехии, Польше, Румынии и Венгрии в рамках проектов на разных этапах реализации и переговоров. В числе комплексов в Испании можно выделить два проекта: один в Мурсии и еще один на побережье Коста-дель-Соль.

Строительство в Севилье является частью проектов, реализуемых Crystal Lagoons совместно с прославленной румынской фирмой Forty Management в различных европейских городах, включая недавно открытый комплекс Lagoon Park Bucharest в Бухаресте. Этот проект PAL® революционно изменил город и пользуется оглушительным успехом, билеты нужно покупать больше чем за неделю.

«Климат в Севилье один из лучших в Европе, что позволит круглый год наслаждаться этим проектом PAL®, который станет еще одним преимуществом этого туристического города, одного из самых популярных в Испании и Европе, принимающего ежегодно миллионы посетителей. Это строительство изменит жизнь миллионов жителей Севильи и определит новый стандарт развлечений», — объясняет Жан-Пьер Юанчич (Jean Pierre Juanchich), глобальный коммерческий директор Crystal Lagoons.

Проекты PAL® получили признание за их вклад в охрану окружающей среды, поскольку они позволяют снизить углеродный след на эквивалент 40 % в туристическом и транспортном секторах, обеспечивая пляжную жизнь с бирюзовой водой и белым песком вблизи от дома, благодаря чему можно избежать длительных поездок на автомобиле или самолете.

О компании Crystal Lagoons

Crystal Lagoons — международная компания со штаб-квартирой в США, которая разработала технологию низкозатратного строительства и обслуживания кристально чистых лагун неограниченного размера в любой точке мира. На счету компании свыше 1000 проектов на разных этапах реализации и переговоров по всему миру.

Благодаря более чем 2900 патентам в 180 странах экологичные объекты компании требуют до 100 раз меньше химикатов и расходуют всего 2 % энергии, требующейся обычным бассейнам. Bureau Veritas была проверена эффективность использования воды в рамках этой технологии и подтверждено, что лагуна площадью 1 га (2,5 акра) использует в 33 раза меньше воды, чем поле для гольфа, и на 40 % меньше воды, чем парк такого же размера. В объектах Crystal Lagoons® можно использовать морскую, пресную и солоноватую воду, которой в избытке без какого-либо другого применения.

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