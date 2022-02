CS Global Partners : Les grandes économies africaines ont de la difficulté à retenir les particuliers fortunés

LONDRES, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Les plus grandes économies d'Afrique ont obtenu des résultats décevants dans un rapport mondial classant 187 pays selon leur attractivité auprès des particuliers fortunés.

Selon le Rapport sur la citoyenneté mondiale (WCR) de 2022, les nations dominantes de l'Afrique, dont le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud, ne répondent pas aux besoins de leurs citoyens fortunés.

Élaboré par CS Global Partners , première société mondiale de conseil et de marketing gouvernemental spécialisée dans les solutions de résidence et de citoyenneté par investissement, le rapport examine cinq facteurs de motivation que les particuliers fortunés considèrent comme importants pour prospérer. Les facteurs sont les suivants :

Sûreté et sécurité – L'accès à une meilleure sûreté sociale pour soi-même et sa famille, et l'accès à un filet de sécurité qui permet d'éviter de rester coincé dans un territoire dangereux.

– L'accès à une meilleure sûreté sociale pour soi-même et sa famille, et l'accès à un filet de sécurité qui permet d'éviter de rester coincé dans un territoire dangereux. Possibilités économiques – La capacité d'accéder à de grands centres d'affaires ; un accès accru à de meilleures perspectives d'emploi et à des occasions d'affaires plus vastes.

– La capacité d'accéder à de grands centres d'affaires ; un accès accru à de meilleures perspectives d'emploi et à des occasions d'affaires plus vastes. Qualité de vie – La capacité d'accéder à des territoires ayant une stabilité sociale et institutionnelle plus élevée et offrant un niveau d'éducation et de soins médicaux plus élevé.

– La capacité d'accéder à des territoires ayant une stabilité sociale et institutionnelle plus élevée et offrant un niveau d'éducation et de soins médicaux plus élevé. Mobilité mondiale – Une plus grande liberté de déplacement pour les voyages d'affaires et de loisirs ; une police d'assurance permettant de voyager en cas d'urgence médicale ou de sécurité.

– Une plus grande liberté de déplacement pour les voyages d'affaires et de loisirs ; une police d'assurance permettant de voyager en cas d'urgence médicale ou de sécurité. Liberté financière – La possibilité de diversifier ses actifs dans différentes régions, de protéger ses actifs contre les dépassements du gouvernement ou la corruption ; la possibilité de structurer son patrimoine de manière plus facile et plus efficace sur le plan fiscal.

« Le fait d'être lié à un seul pays et à son gouvernement peut limiter la liberté des individus. En raison de l'incertitude, des restrictions de voyage et des crises qui pèsent sur le monde actuellement, les investisseurs s'inquiètent de la volatilité future des marchés et de la sécurité de leur patrimoine, de leurs actifs et de leur mode de vie dans leur pays d'origine. Cette incertitude renforce encore la volonté des personnes fortunées d'intégrer une deuxième citoyenneté dans leur portefeuille », a déclaré Micha Emmett, PDG de CS Global Partners, la plus grande société mondiale de conseil et de marketing gouvernemental spécialisée dans les solutions de citoyenneté par investissement.

La sûreté et la sécurité l'emportent sur la mobilité mondiale aux yeux des investisseurs africains

Même si la mobilité signifie plus de liberté et d'accessibilité pour les citoyens du monde, le WCR révèle que la sûreté et la sécurité représentent le facteur de motivation le plus important et celui pour lequel les marchés africains connaissent le plus de difficultés.

Ce facteur de motivation se base sur de nombreuses sources de données, dont l' Indice mondial de la paix (IPG) , un rapport annuel produit par l' Institut pour l'économie et la paix (IEP) , qui classe les nations et les régions en fonction de leur niveau de paix.

Le facteur de motivation lié à la sûreté et à la sécurité évalue la mesure dans laquelle la deuxième citoyenneté peut renforcer la sûreté et la sécurité des personnes. Il prend en compte plusieurs facteurs, y compris le degré de contrôle d'un pays sur la corruption, la force de l'État de droit, la qualité de la réglementation, l'efficacité du gouvernement, la stabilité politique ou l'absence de violence, ainsi que la liberté d'expression et la responsabilisation.

Avec un PIB de seulement 17 milliards de dollars en 2021, le Botswana était le seul pays du continent figurant dans le top 50 pour ce facteur de motivation, arrivant en 38e position.

Les trois grandes puissances de l'Afrique, à savoir l' Afrique du Sud , l' Égypte et le Nigeria , se trouvaient au bas du classement du WCR pour le facteur de la sûreté et de la sécurité. En effet, ces pays ont tous connu des problèmes sociopolitiques qui ont eu des conséquences néfastes pour leur population, que ce soit un taux de chômage élevé ou un niveau de confiance très faible des entreprises.

L'Afrique du Sud figurait à la 79e place, tandis que l'Egypte et le Nigeria se classaient, respectivement, à la 139e et 147e place.

On présume souvent que les particuliers fortunés peuvent se procurer un filet de sécurité pour se protéger eux-mêmes et leur famille, mais aucun individu n'est à l'abri en cas de bouleversements politiques ou sociaux graves. C'est pourquoi la possibilité d'éviter de rester coincé dans une zone de conflit présente une valeur incalculable pour les personnes fortunées.

Une autre constatation intéressante du rapport est que la possibilité de vivre dans un environnement sûr figure parmi les principaux facteurs qui conduisent les gens à émigrer. Selon les Nations Unies , le nombre de personnes ayant fui des conflits, des crises, la persécution, la violence ou les violations des droits de l'homme a doublé entre 2000 et 2020, passant de 17 à 34 millions. Une nation capable d'assurer la sécurité des individus dans les espaces publics, de protéger les personnes contre les actes répréhensibles et de maintenir un environnement politiquement stable présente ainsi beaucoup de valeur pour les particuliers fortunés et les citoyens du monde.

Les pays ayant un programme de citoyenneté par investissement sont mieux classés dans le WCR

La pandémie de COVID-19 a cimenté le fait que tous les pays ne sont pas égaux : de nombreux gouvernements n'ont pas été en mesure de protéger adéquatement leurs citoyens et de répondre à leurs besoins sociaux et économiques.

Par conséquent, un grand nombre de particuliers fortunés accordent de l'importance aux questions comme la qualité de vie, les soins de santé, la sûreté, la sécurité et la planification financière.

L'incidence de la pandémie dans des domaines comme la mobilité mondiale, la qualité de vie et les possibilités économiques fait partie des facteurs pris en compte par les particuliers fortunés qui cherchent à obtenir une citoyenneté supplémentaire par des voies traditionnelles ou par l'entremise d'un programme de citoyenneté par investissement .

Actuellement, près d'une douzaine de pays offrent des solutions de citoyenneté par investissement. La plupart se trouvent dans la région des Caraïbes : Saint-Christophe-et-Niévès , la Dominique , Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda et Grenade offrent chacun un tel programme.

Il est intéressant de noter que les pays des Caraïbes qui offrent des solutions de citoyenneté par investissement se trouvaient dans le premier tiers du classement du WCR, obtenant également de bonnes notes dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, de la qualité de vie et de la mobilité mondiale. Les résultats montrent que ces pays peuvent être une destination idéale pour les investisseurs qui cherchent à garantir un avenir meilleur pour leur famille.

Il existe des liens profonds entre les Caraïbes et l'Afrique : outre une histoire et une culture communes, les deux régions travaillent dur pour renforcer et favoriser leurs relations et accroître leur pouvoir de négociation avec le reste du monde. En septembre dernier, par exemple, les dirigeants de l'Union africaine et de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) ont tenu le premier Sommet Afrique-CARICOM .

Les avantages d'une deuxième citoyenneté par investissement

Les programmes de citoyenneté par investissement permettent aux investisseurs d'acquérir légalement la citoyenneté d'un pays en échange d'une contribution à un fonds gouvernemental ou d'un investissement dans un projet immobilier préapprouvé. Ces programmes confèrent le statut de citoyen aux investisseurs sans pour autant leur imposer un lourd fardeau. Pour être admissibles, les candidats doivent passer avec succès tous les contrôles de diligence raisonnable requis, effectuer un investissement admissible et soumettre tous les documents appropriés.

La double citoyenneté présente de nombreux avantages , notamment une plus grande mobilité mondiale, l'accès à de nouvelles possibilités économiques, une qualité de vie supérieure et une meilleure sécurité personnelle.

C'est pour ces raisons que les particuliers fortunés ont commencé à considérer la seconde citoyenneté comme un atout crucial qui leur offre non seulement plus de mobilité mondiale et une meilleure qualité de vie, mais aussi l'assurance d'un avenir prometteur pour eux-mêmes et leur famille. Plus encore, il s'agit d'un outil puissant pour diversifier leur patrimoine et leurs actifs.

CS Global Partners a cerné les défis auxquels sont confrontés les citoyens du monde, ainsi que les opportunités dont ils ont besoin pour atteindre une croissance future, planifier la succession familiale et assurer leur prospérité économique. En comprenant leurs besoins, CS Global Partners est en mesure de guider le processus d'association de pays progressistes et innovateurs avec des personnes compétentes, talentueuses et fortunées.

