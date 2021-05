CSafe Global bietet thermischen Schutz für COVID-19-Impfstofflieferungen aus BioNTech Werk

„Durch den Einsatz innovativer Konstruktionskonzepte war das CSafe-Team in der Lage, die Anforderungen von BioNTech an einen Hochleistungsbehälter zu übertreffen, der mehr als 10 Tage lang eine Temperatur von -70 °C aufrechterhält", so Patrick Schafer, CEO von CSafe Global. „Außerdem konnten wir die benötigte Menge an Trockeneis gegenüber unserer ursprünglichen Projektion um mehr als 30 % reduzieren, indem wir zusätzliche Optimierungen am Design vorgenommen haben. CSafe war schon immer ein zweckorientiertes Unternehmen und jeder einzelne unserer Mitarbeiter könnte nicht stolzer auf diese großartige Leistung und unsere Rolle bei der Unterstützung von BioNTech bei der Beendigung der Pandemie sein."

Der Pfizer-BioNTech COVID-19-Impfstoff (BNT162b2), der auf BioNTechs proprietärer mRNA-Technologie basiert, wurde sowohl von BioNTech als auch von Pfizer entwickelt. BioNTech ist der Zulassungsinhaber in der Europäischen Union und der Inhaber von Notfallzulassungen oder gleichwertigen Zulassungen in den Vereinigten Staaten (gemeinsam mit Pfizer), Großbritannien, Kanada und anderen Ländern im Vorfeld eines geplanten Antrags auf eine vollständige Zulassung in diesen Ländern.

Pressekontakt:

Lori Conaway

Global Marketing Communications Manager

Durchwahl: +1 405.633.2344

E-Mail: [email protected]

Web: csafeglobal.com

Informationen zu CSafe Global

CSafe Global fertigt und vertreibt eine umfassende Palette von Verpackungslösungen für die Kühlkette, um den Bedarf von Pharma- und Life Science-Unternehmen weltweit zu bedienen. Mithilfe seiner proprietären, voll integrierten künstlichen Intelligenz stellt CSafe sicher, dass Container verfügbar sind, wann und wo Kunden sie benötigen. Kombiniert mit dem branchenführenden Programm des Unternehmens für Tests und Wiederverwendung wird allen CSafe-Kunden bei jeder Lieferung eine überlegene Produktleistung zugesichert, die auch die Nachhaltigkeitsziele der Kunden erfüllt. Mit einer Präsenz in 150 Ländern ist CSafe verpflichtet, seine Lösungen rund um die Uhr mit einer 100-prozentigen Garantie bereitzustellen, was CSafe zum Partner der Wahl für die anspruchsvollsten Kunden in der Kühlkette macht. CSafeGlobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1501952/CSafe_Double_Wall_VIP_Shipper.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_logo_pms_200px_Logo.jpg

Related Links

csafeglobal.com



SOURCE CSafe Global