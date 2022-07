CSafe Global continua investindo em soluções de terapias genéticas e celulares com a adição do novo presidente no portfólio

Amy DuRoss agrega mais de 25 anos de experiência à sua nova posição. Antes de ingressar na CSafe, ela atuou como cofundadora e CEO da Vineti, uma plataforma de software corporativo usada para digitalizar os requisitos de cadeia de identidade e cadeia de custódia para produtos CGT. No início de sua carreira, DuRoss ocupou vários cargos de prestígio, incluindo diretora de negócios da Navigenics, diretora de pessoal do Instituto de Medicina Regenerativa da Califórnia (CIRM) e cofundadora, coautora e diretora executiva da iniciativa de pesquisa de células-tronco da Califórnia, estimada em US$ 3 bilhões.

"Estamos muito satisfeitos em ter a Amy liderando nossa equipe CGT. Sua experiência diversificada em desenvolvimento corporativo, apoio a pacientes e empreendedorismo é exatamente a combinação certa para impulsionar a inovação e as soluções superiores nesta cadeia de suprimentos profundamente complexa", disse Patrick Schafer, CEO da CSafe. "Esperamos ver avanços significativos neste portfólio sob a orientação estratégica da Amy."

Ela afirmou: "Estou honrada por ter a oportunidade de colaborar com a equipe de classe mundial da CSafe Global visando oferecer um novo padrão de transporte de cadeia de suprimentos de alta qualidade e alto valor para a área de inovação mais empolgante em medicamentos personalizados e terapias genéticas e celulares. A excepcional rede mundial de serviços da CSafe Global e a experiência comprovada em análises robustas e acionáveis para impulsionar as eficiências da cadeia de suprimentos irão acelerar a industrialização de um mercado emergente que oferece esperança crítica para um número crescente de pacientes necessitados."

Amy DuRoss tem diploma de bacharel e dois mestrados, incluindo um MBA, pela Universidade de Stanford. Ela atua na diretoria da Biolife Solutions (BLFS), MJH, American for Cures, e na ARM Foundation e é membro da Aspen Institute Global Network.

Contato para a imprensa:

Lori Conaway

Comunicações de marketing global

+1 405.633.2344

[email protected]

Sobre a CSafe Global

A CSafe Global oferece soluções completas de transporte térmico para as indústrias farmacêutica e de ciências da vida em todo o mundo. Uma empresa inovadora no setor, a CSafe oferece previsão de locação habilitada por IA para garantir a disponibilidade ativa de contêineres e visibilidade da remessa em tempo real, para que os clientes monitorem as remessas e intervenham para preservar uma carga quando necessário. A CSafe oferece programas de manutenção e reutilização líderes do setor para recipientes ativos e passivos, proporcionando excelente desempenho e alinhamento com os objetivos de sustentabilidade do cliente. Com presença em 150 países, suporte 24 horas por dia, sete dias por semana e 100% de disponibilidade de contêineres, a CSafe está bem posicionada para ser a parceira preferencial na cadeia de frio. csafeglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865949/Amy_DuRoss.jpg

FONTE CSafe Global

SOURCE CSafe Global