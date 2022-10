CSafe poursuit l'expansion de son portefeuille de solutions d'expédition à température contrôlée avec l'introduction d'une caisse d'expédition à palette réutilisable avancée

Doté d'innovations et de technologies, le CSafeAPS offre un contrôle supérieur de la température et le seul indicateur de capacité thermique en transit du secteur

MONROE, Ohio, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- CSafe , le plus grand fournisseur d'une gamme complète de solutions d'expédition à température contrôlée active et passive pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle caisse d'expédition à palette réutilisable avancée, CSafeAPS .

CSafeAPS is the pinnacle in its class and provides superior temperature control and the industry’s only in-transit thermal capacity indicator which displays the predicted remaining temperature protection by lane.

La nouvelle CSafeAPS a été conçue pour offrir une protection thermique fiable et personnalisable à des températures ambiantes, réfrigérées et congelées. Rigoureusement testé avec les profils ISTA 7D les plus exigeants, la CSafeAPS assure une protection continue pendant plus de 120 heures.

En plus de fournir le plus haut niveau de protection thermique dans une caisse d'expédition passive à palette, la CSafeAPS offre un suivi des données en temps réel de la localisation GPS, de la température de la cargaison et de la température ambiante, de l'humidité et de la pression ambiantes, des chocs, de l'inclinaison et des événements d'ouverture/fermeture des portes. La plateforme de visibilité des expéditions basée sur le cloud, propriété de CSafe, permet une surveillance en direct tout au long du trajet d'expédition, y compris l'indicateur de capacité thermique, qui affiche la protection thermique restante prévue par voie, ce qui permet de réduire les risques et d'avoir la certitude que le produit atteindra sa destination finale sans être compromis.

CSafeAPS a également été conçue dans un souci de facilité d'utilisation. Toutes les unités sont livrées préconditionnées, pour une fonctionnalité simple de chargement et d'utilisation. L'unité peut être soulevée à l'aide d'un chariot élévateur de tous les côtés et est optimisée pour contenir quatre palettes de produits sur une plaque à biscuits standard à corps large avec une double palette.

« CSafe s'engage à fournir des solutions d'expédition qui répondent à la gamme complète des besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutique », a déclaré Patrick Schafer, PDG de CSafe. « Qu'il s'agisse de médicaments contre le diabète en grand volume, d'expéditions de vaccins en petits colis ou de thérapies cellulaires et géniques individuelles révolutionnaires, CSafe peut fournir la solution optimale pour garantir que les médicaments parviennent aux patients qui en ont besoin. Notre CSafeAPS est un autre exemple de la manière dont nous avons perçu un besoin sur le marché et appliqué notre expertise en matière d'ingénierie et d'assurance qualité à la pointe de l'industrie pour fournir une solution dotée d'une technologie plus avancée, d'une plus grande facilité d'utilisation et d'une plus grande fiabilité que toute autre solution passive disponible aujourd'hui. »

À propos de CSafe

CSafe offre la suite la plus complète de solutions d'expédition thermique pour les besoins d'expédition de la chaîne du froid pharmaceutique dans le monde entier. En mettant l'accent sur le « patient d'abord », une expertise approfondie du secteur et un engagement envers l'innovation, CSafe continue de fournir des produits de pointe dans les segments actifs et passifs. CSafe est le seul fournisseur doté d'un portefeuille de bout en bout comprenant des cas d'utilisation actifs et passifs pour le fret aérien en vrac, les colis, les cellules et les gènes ainsi que des cas d'utilisation spécialisés pour le dernier kilomètre avec la capacité de répondre à la gamme complète des exigences d'expédition de la chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques avec une qualité et une fiabilité de pointe. Peu importe la taille, la durée et la température, CSafe est au cœur de votre chaîne du froid. csafeglobal.com

SOURCE CSafe