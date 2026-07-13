CSL Group acquiert IoTM Solutions pour renforcer son offre mondiale d'orchestration des eSIM

L'opération permet d'intégrer une solution éprouvée de gestion des cartes SIM à grande échelle et l'accès à plus de 100 opérateurs pour accélérer le déploiement de la norme SGP.32 relative aux eSIM

LONDRES, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- CSL Group, premier fournisseur mondial de solutions Critical Connectivity®, a acquis IoTM Solutions Ltd, créant ainsi une plateforme mondiale dédiée à la gestion résiliente de la connectivité IoT multi-opérateurs et à l'orchestration des eSIM, conçue pour la prochaine génération de déploiements IoT à l'échelle mondiale.

À mesure que les déploiements de l'internet des objets (IoT) prennent de l'ampleur, les entreprises, les fournisseurs de services et les opérateurs mobiles sont souvent amenés à gérer les cartes SIM, les profils eSIM et les intégrations avec les opérateurs via différents portails, plateformes de gestion de la connectivité (CMP) et plateformes réseau. Cette fragmentation accroît la complexité opérationnelle, ralentit l'intégration des opérateurs et complexifie l'adaptation à l'évolution de la réglementation, aux restrictions permanentes en matière d'itinérance et aux problèmes de maintenance en cours d'exploitation.

Cette acquisition renforce la capacité de CSL à aider ses clients à mettre en place des infrastructures IoT mondiales résilientes, capables de s'adapter aux pannes de réseau et à l'évolution réglementaire, et d'opérer une transition en douceur vers la norme SGP.32, la norme eSIM de nouvelle génération de la GSMA dédiée à l'IoT.

Des opérations IoT résilientes pour une connectivité mondiale

Fondée en 2015, IoTM Solutions a développé une plateforme native du cloud qui regroupe les systèmes fragmentés des opérateurs, les CMP et les flux de travail liés aux eSIM au sein d'un seul service géré, offrant ainsi une vue d'ensemble centralisée. La plateforme est indépendante des fournisseurs ; elle prend en charge aussi bien les environnements existants que les nouveaux déploiements, quel que soit le fournisseur. Les clients peuvent ainsi gérer le cycle de vie des cartes SIM, les profils eSIM, les rapports d'utilisation, les workflows d'assistance et l'accès aux API grâce à un modèle opérationnel unifié couvrant plusieurs opérateurs et plateformes. Grâce à cette approche simplifiée et sans friction, les clients peuvent gérer l'ensemble de leur parc de cartes SIM en toute transparence, en quelques heures seulement au lieu de plusieurs jours.

Gérant déjà plus de 30 millions de cartes SIM et capable d'en intégrer plus d'un milliard, la plateforme prend en charge plus de 20 intégrations natives avec des CMP, des API et des plateformes d'opérateurs, et donne accès à plus de 100 opérateurs mobiles. Cette capacité confère à CSL une envergure mondiale immédiate, une intégration approfondie auprès des opérateurs et une capacité opérationnelle éprouvée pour l'ensemble de ses services Critical Connectivity® et rSIM®, offrant ainsi davantage de choix et de valeur ajoutée à ses clients.

En associant la résilience au niveau de la carte SIM offerte par rSIM aux services IoT gérés de CSL, IoTM Solutions élargit l'offre de connectivité résiliente de CSL au-delà de la bascule réseau. Les clients peuvent gérer les coupures de service, les exigences des opérateurs locaux, les restrictions permanentes en matière d'itinérance et l'évolution des conditions du marché via une plateforme unique.

Dan Amir, CEO et cofondateur d'IoTM Solutions, déclare :

« IoTM a été créé pour simplifier la gestion de la connectivité IoT entre plusieurs opérateurs, plateformes et pays. Notre intégration au sein de CSL Group nous permet de proposer cette solution à une clientèle mondiale plus large, en nous appuyant sur les services de connectivité gérés de CSL et sur la résilience offerte par la technologie rSIM. Ensemble, nous pouvons aider les clients et les opérateurs mobiles à simplifier la gestion des cartes SIM et des eSIM, et à se préparer à la prochaine génération de l'IoT mondial ».

L'équipe d'IoTM rejoindra CSL, et la plateforme continuera à accompagner les clients existants, les opérateurs et les partenaires prestataires de services.

Renforcement des capacités de CSL

CSL propose déjà une connectivité IoT gérée ainsi que la technologie brevetée rSIM, qui garantit la résilience des applications vitales pour la vie humaine et pour l'activité des entreprises. En intégrant l'IoTM, CSL étend son rôle au-delà de la connectivité, offrant ainsi à ses clients un modèle opérationnel unique et résilient pour la gestion des cartes SIM, des eSIM, des opérateurs et des plateformes tout au long du cycle de vie des appareils.

Ensemble, CSL et IoTM Solutions permettent aux clients de déployer leurs solutions à l'échelle mondiale, de s'adapter aux exigences des opérateurs locaux et aux réglementations en vigueur, d'automatiser la gestion du cycle de vie des cartes SIM et de renforcer la résilience opérationnelle à mesure que leurs parcs IoT se développent. Cette approche jette les bases d'une adoption à grande échelle du SGP.32 tout en réduisant la complexité opérationnelle pour les entreprises, les fournisseurs de services et les opérateurs de téléphonie mobile.

Préparer les clients à la prochaine génération d'eSIM

Le passage à la norme SGP.32, la nouvelle génération d'architecture eSIM pour l'IoT, représente l'un des changements les plus importants dans la manière dont les appareils connectés sont configurés, gérés et pris en charge tout au long de leur cycle de vie. À mesure que les entreprises se développent à l'international et que les restrictions en matière d'itinérance permanente continuent d'évoluer, les organisations ont besoin d'un niveau accru d'automatisation, d'orchestration et de contrôle opérationnel sur leur parc de cartes SIM et d'eSIM.

En associant la plateforme de gestion de la connectivité d'IoTM Solutions aux services IoT gérés et à la technologie brevetée de résilience rSIM de CSL, CSL jette les bases opérationnelles nécessaires tant aux déploiements IoT mondiaux d'aujourd'hui qu'à l'écosystème SGP.32 de demain.

Ed Heale, CEO, CSL Group, déclare :

« La norme SGP.32 marque le plus grand tournant dans la gestion de la connectivité de l'IoT depuis l'introduction de l'eSIM. Les clients n'auront pas seulement besoin d'une nouvelle norme ; ils auront besoin d'un nouveau modèle opérationnel. L'intégration des solutions IoTM au sein de CSL Group nous permet d'y répondre : en combinant la gestion de la connectivité IoT, l'orchestration des eSIM et une connectivité résiliente au sein d'un service unique qui prépare nos clients à la prochaine génération d'IoT ».

Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.

À propos de CSL Group

CSL Group est le premier fournisseur mondial de solutions Critical Connectivity®. Fondé en 1996, CSL a passé trois décennies à développer l'expertise, la résilience et l'infrastructure gérée dont dépendent les applications IoT essentielles à la vie, aux missions et à l'activité. Aujourd'hui, CSL gère plus de trois millions de connexions dans les secteurs de la sécurité des bâtiments, de la santé, des infrastructures, des services publics et des transports, en proposant à grande échelle des solutions IoT multi-chemins, entièrement gérées et disponibles en permanence. Alors que d'autres fournisseurs de services de connectivité proposent un produit standard, CSL offre une certitude : la conception, le déploiement et la gestion de solutions sécurisées et résilientes, adaptées aux environnements dans lesquels les pannes ne sont pas envisageables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur csl-group.com.