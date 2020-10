CStone annonce la vente de 200 millions de dollars d'actions à Pfizer

- La vente d'actions concrétise un accord de collaboration stratégique

SUZHOU, Chine, 12 octobre 2020 /PRNewswire/ -- CStone Pharmaceuticals (« CStone », HKEX: 2616) a annoncé aujourd'hui la conclusion de la convention de souscription d'actions par laquelle une société affiliée de Pfizer Inc. (« Pfizer »,NYSE: PFE) a souscrit pour les actions CStone nouvellement émises à environ 200 millions de dollars américains (ce qui équivaut à environ 1,55 milliard de dollars de Hong Kong), mettant en œuvre la collaboration stratégique à volets multiples que les entreprises ont annoncée le 30 septembre 2020.

Le Comité de cotation de la Bourse de Hong Kong a approuvé la cotation de 115 928 803 actions supplémentaires souscrites par Pfizer à un prix d'environ 13,37 $ HK par action. Les actions représentent environ 9,90 % du capital-actions émis de CStone, et élargi par l'attribution et l'émission des actions.

CStone a conclu une convention de souscription d'actions dans le cadre d'une collaboration stratégique avec Pfizer afin de faire progresser ses objectifs stratégiques, commerciaux et financiers alors que l'entreprise est en phrase de transition et devient une entreprise biopharmaceutique entièrement intégrée. La conclusion de la souscription d'actions permet aux entreprises de procéder aux initiatives envisagées dans ce cadre :

CStone a accepté d'accorder à Pfizer une licence exclusive en Chine continentale pour commercialiser le sugemalimab, un anticorps monoclonal anti-PD-L1 et l'un des principaux actifs de CStone en phase avancée.

CStone et Pfizer collaboreront au développement et à la commercialisation d'actifs supplémentaires en oncologie sur le marché de la Grande Chine

CStone et Pfizer peuvent conclure, sur une base choisie, des accords de licence conjointe pour des actifs supplémentaires en oncologie destinés au marché de la Grande Chine

À propos de CStone

CStone est une entreprise biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de médicaments innovants immuno-oncologiques et de précision. Son objectif : répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de cancer en Chine et dans le monde entier. Établie à la fin de 2015, CStone a constitué une équipe de gestion de calibre mondial possédant une vaste expérience du développement de médicaments novateurs, de la recherche clinique et de la commercialisation. En mettant l'accent sur les thérapies immuno-oncologiques combinées, la société a constitué un portefeuille de 15 candidats-médicaments axés sur l'oncologie, dont cinq sont en phase avancée d'essais pivots ou de procédures d'enregistrement. Forte d'une équipe expérimentée, et dotée d'un portefeuille riche, d'un modèle commercial solide, axé sur le développement clinique, et d'un financement substantiel, CStone vise un objectif : être reconnue à l'échelle mondiale comme une entreprise biopharmaceutique chinoise de premier plan en proposant des thérapies innovantes en oncologie aux patients atteints de cancer dans le monde entier. Pour en savoir plus sur CStone, veuillez consulter le site www.cstonepharma.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives faites dans le présent article ne portent que sur les événements ou les renseignements à la date à laquelle les déclarations sont faites dans le présent article. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter la survenue d'événements imprévus. Il est recommandé de lire cet article dans son intégralité et en gardant à l'esprit que nos résultats ou performances futurs réels peuvent être sensiblement différents de ce que nous attendons. Dans le présent article, les déclarations ou les références relatives à nos intentions ou à celles de nos directeurs ou de notre société sont faites à la date du présent article. Toutes ces intentions peuvent changer en fonction de l'évolution de la situation.

www.cstonepharma.com



