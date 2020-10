CStone e LegoChem Biosciences firmam acordo de licenciamento global para novo conjugado de anticorpo-medicamento

A CStone adquire direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização fora da Coreia do Sul do LCB71, um conjugado de anticorpo-medicamento do ROR1

O acordo acrescenta ao sistema da CStone um potencial candidato a medicamento de primeira classe/melhor da classe com monoterapia e uma combinação de aplicações para uma série de indicações de câncer

O LCB71 demonstrou eficácia pré-clínica e toxicidade reduzida

SUZHOU, China, 29 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A CStone Pharmaceuticals ("CStone", HKEX: 2616) anunciou hoje um acordo de licenciamento com a LegoChem Biosciences, Inc. ("LCB", KOSDAQ:141080), para o desenvolvimento e a comercialização do LCB71, um possível conjugado de anticorpo-medicamento ("ADC") de primeira classe/melhor da classe.

Sob o acordo, a CStone obtém o direito global exclusivo de conduzir o desenvolvimento e a comercialização do LCB71 fora da República da Coreia. A LCB receberá um pagamento inicial de US$10 milhões, e até US$353,5 milhões em pagamentos cumulativos, mais os royalties.

Frank Jiang, M.D., Ph.D., presidente e CEO da CStone, disse: "Estamos muito satisfeitos em firmar esta parceria com a LCB, uma empresa líder no setor de conjugados de anticorpos-medicamentos, para obter direitos globais a um ativo com atributos altamente diferenciados em um animador novo campo da oncologia. O acordo adiciona o primeiro conjugado de anticorpo-medicamento ao processo de desenvolvimento da CStone, e reforça a nossa franquia de medicina de precisão com uma nova modalidade. Esperamos dominar todo o seu potencial e oferecê-lo a pacientes de todo o mundo."

O LCB71 é um conjugado de anticorpo-medicamento pré-clínico que está entrando nos estudos de novo medicamento sob investigação. O seu alvo é o ROR1 (receptor 1 órfão semelhante ao receptor tirosina-quinase), um alvo de alto potencial do conjugado de anticorpo-medicamento para neoplasias malignas sólidas e hematológicas. A expressão da proteína do ROR1 é prevalente em vários tipos de câncer, incluindo várias formas de leucemia, linfoma não-Hodgkin, linfoma e câncer de mama, pulmão e ovário.

O LCB71 contém uma toxina patenteada ativa por tumor pirrolobenzodiazepina ("PBD") que aborda o problema típico de toxicidade associado com as cargas de PBD. O LCB71 demonstrou inibição completa do tumor em vários modelos pré-clínicos de câncer, o que pode se traduzir em um amplo índice terapêutico para uma série de neoplasias malignas sólidas e hematológicas. Além disso, utiliza conjugação específica do sítio para uma relação precisa de anticorpo-medicamento. Esse aspecto contribui para a meia-vida sérica e melhora seu perfil farmacocinético, além de também permitir a produção homogênea e a fabricação em larga escala.

O Dr. Yong-Zu Kim, CEO e presidente da LCB, disse: "Estamos satisfeitos por ter firmado este acordo com a CStone, que demonstrou ampla experiência em oncologia, especialmente em desenvolvimento pré-clínico global. Esta parceria coloca o LCB71 em uma trajetória de desenvolvimento e comercialização para pacientes de todo o mundo. Estamos convencidos de que a CStone é a parceira certa para garantir o futuro deste importante medicamento."

Sobre a CStone

A CStone é uma empresa biofarmacêutica centrada no desenvolvimento e comercialização de medicamentos imuno-oncológicos e de precisão inovadores para atender às necessidades médicas não atendidas de pacientes com câncer na China e em todo o mundo. Estabelecida no final de 2015, a CStone montou uma equipe de gestão de classe mundial com vasta experiência no desenvolvimento de medicamentos inovadores, pesquisa clínica e comercialização. Com uma ênfase estratégica em terapias combinadas de imuno-oncologia, a empresa construiu uma pipeline focada em oncologia de 15 candidatos a medicamentos, incluindo cinco candidatos em estágio final em testes essenciais ou estágios de registro. Com uma equipe experiente, uma rica pipeline, um modelo de negócios robusto voltado para o desenvolvimento clínico e financiamento substancial, a visão da CStone é se tornar globalmente reconhecida como uma empresa biofarmacêutica chinesa líder, trazendo terapias oncológicas inovadoras para pacientes com câncer em todo o mundo. Para obter mais informações sobre a CStone, acesse: www.cstonepharma.com.

Sobre a LegoChem Biosciences

A LegoChem Biosciences (LCB) é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico com foco no desenvolvimento da próxima geração de novos tratamentos, utilizando sua tecnologia patenteada de descoberta de drogas medicinais LegoChemistry e a tecnologia da plataforma de conjugados de anticorpos-medicamento ConjuAll. Desde a sua fundação em 2006, a LCB se concentra na pesquisa e desenvolvimento de conjugados de anticorpos-medicamentos (ADCs), antibióticos, tratamentos antifibróticos e contra o câncer baseados em tecnologias de plataformas patenteadas. Para mais informações sobre o processo robusto da LCB, acesse www.legochembio.com.

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas feitas neste artigo referem-se apenas aos eventos ou informações na data em que as declarações foram feitas neste artigo. Salvo conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, após a data em que as declarações são feitas ou para refletir a ocorrência de imprevistos eventos. Você deve ler este artigo na íntegra e com o entendimento de que nossos resultados ou desempenho futuros reais podem ser materialmente diferentes do que esperamos. Neste artigo, as declarações ou referências às nossas intenções ou às de qualquer um de nossos Diretores ou de nossa Empresa são feitas na data deste artigo. Qualquer uma dessas intenções pode ser alterada à luz de desenvolvimentos futuros.

CONTATO PARA O INVESTIDOR DA CSTONE

[email protected]

FONTE CStone Pharmaceuticals

Related Links

www.cstonepharma.com



SOURCE CStone Pharmaceuticals