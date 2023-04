CTA lança série de filmes "Technology's Golden Age"

A nova série produzida para a CTA pela BBC StoryWorks Commercial Productions explora por que a tecnologia acessível e inclusiva é importante e como a tecnologia de consumo pode impactar as vidas para melhor.

ARLINGTON, Virgínia, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Consumer Technology Association (CTA) ® lançou hoje sua primeira série de filmes original, "Technology's Golden Age (Era de Ouro da Tecnologia)," produzida pela BBC StoryWorks Commercial Productions. A série examina o poder da tecnologia de consumo para melhorar a qualidade de vida da população global em envelhecimento.

"A tecnologia melhorará a vida de bilhões", disse Gary Shapiro, presidente e CEO da CTA. "Estamos entusiasmados em compartilhar as histórias de inovadores globais de tecnologia que estão ajudando as pessoas mais velhas a desfrutar de uma vida rica e independente".

Até o ano de 2050, mais de dois bilhões de pessoas terão mais de 60 anos – o dobro de hoje. Esta série de filmes pergunta como a tecnologia pode apoiar populações mais envelhecidas na era da vida com duração de 100 anos. Por meio de 28 filmes de marca destacando produtos e serviços tecnológicos de todo o mundo, a série "Technology's Golden Age" destaca inovações que estão remodelando o setor de tecnologia e nosso futuro. Os capítulos focam na inclusão por design, expandindo nosso mundo, vida independente por meio de cuidados e bem-estar ao longo de toda a vida.

Com cada filme de uma organização diferente, a série Technology's Golden Age atravessa o mundo pelos Estados Unidos, Quênia, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Singapura, Índia e muito mais. As histórias abrangem inovações desde um aplicativo de tecnologia musical que ajuda adultos mais velhos a cantar, passando por um programa que ajuda estudantes com deficiência a se integrarem na escola, até uma plataforma on-line que permite que aposentados busquem aprendizado por toda a vida.

O lançamento desses filmes segue conversas sobre tecnologia de acessibilidade e age tech no CES 2023, desenvolvidas em colaboração com a CTA Foundation. A Fundação financia programas e tecnologias que melhoram a vida de adultos mais velhos e pessoas com deficiência e facilita o diálogo entre o setor, os consumidores, o governo, os grupos ativistas e outras partes interessadas importantes.

Para saber mais sobre a série Technology's Golden Age, acesse o site do hub dedicado: www.technologysgoldenage.com

Sobre a Consumer Technology Association:

Como a maior associação comercial de tecnologia da América do Norte, a CTA® é o setor de tecnologia. Nossos membros são os principais inovadores do mundo, de startups a marcas globais, ajudando a sustentar mais de 18 milhões de empregos americanos. A CTA possui e produz o CES® – o evento de tecnologia mais influente do mundo. Encontre-nos em CTA.tech. Siga-nos em @CTAtech.

Sobre a CTA Foundation:

Lançada em 2012, a CTA Foundation é uma fundação pública nacional com a missão de conectar pessoas com deficiência e adultos mais velhos a tecnologias para melhorar suas vidas. Saiba como você pode apoiar visitando www.cta.tech/Who-We-Are/CTA-Foundation.

