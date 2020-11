CTEK et EVC signent un accord pour aider à répondre à la demande croissante de recharge des VE au Royaume-Uni

Dans le cadre de cet accord, CTEK soutiendra EVC dans le déploiement d'un nouveau programme révolutionnaire qui soutiendra l'installation de points de recharge gratuits pour les VE dans les secteurs résidentiels et commerciaux. EVC, soutenu et appuyé par le groupe d'investissement Oasthouse Ventures, bien établi dans le domaine des énergies renouvelables, installera environ 100 000 points de recharge de VE à travers le Royaume-Uni, ce qui constituera le fer de lance de la réponse à la croissance des VE au Royaume-Uni et permettra un accès stratégique à la recharge des VE dans tous les secteurs gratuitement.

Ce contrat de 5 ans avec CTEK implique la fourniture d'équipements de charge pour VE, de solutions d'équilibrage de charge évolutives et d'un logiciel de gestion des VE associés pour aider EVC à fournir une infrastructure de charge innovante et évolutive et à assurer la satisfaction des clients. La solution CTEK est centrée sur sa boîte murale Chargestorm Connected, leader sur le marché, largement reconnue pour sa sécurité, sa conception et sa technologie intégrée, soutenue par la solution de pointe de CTEK en matière d'équilibrage de charge Nanogrid.

EVC assurera le plus grand déploiement de points de recharge gratuits pour les VE au Royaume-Uni. Comme l'industrie évolue à un rythme rapide, EVC cherche à favoriser la mobilité durable en fournissant une infrastructure de recharge intelligente et évolutive et un logiciel de gestion aux entreprises et aux parkings qui seront à l'épreuve du temps dans un avenir prévisible.

Nick Ballamy, directeur général d'EVC, a déclaré : « Nous avons été très impressionnés par l'expertise inégalée de CTEK en matière de recharge des VE, et par son engagement à nous aider à déployer cette nouvelle approche révolutionnaire de la recharge des VE. Avec CTEK, nous savons que nous disposons d'une solution éprouvée qui nous permettra de fournir des produits de pointe, de qualité, sûrs et faciles à utiliser. L'équipe CTEK fournit des solutions de recharge pour les VE depuis plus de 10 ans et nous sommes convaincus que ce partenariat contribuera à développer notre programme de manière significative. »

Cecilia Routledge, directrice mondiale de l'énergie et des installations chez CTEK, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de travailler avec EVC sur ce projet passionnant. Nous avons fait nos preuves en matière de fourniture de produits et de solutions pour les équipements d'approvisionnement VE (EVSE) sur les marchés européens et, avec EVC, nous sommes impatients d'apporter notre expertise à cette approche novatrice de la recharge des VE. L'attribution de ce contrat est un véritable témoignage de la qualité et de la fiabilité de nos produits et de notre savoir-faire dans ce domaine. »

Cette annonce intervient alors que l'enregistrement de nouvelles voitures électriques rechargeables va à l'encontre de la tendance des nouvelles immatriculations de voitures au Royaume-Uni, qui ont atteint un niveau sans précédent. Alors que les nouvelles immatriculations de voitures au Royaume-Uni ont chuté de 1,6 % par rapport à l'année précédente en octobre, les voitures électriques rechargeables ont connu un taux de croissance de 172 % pour la même période, ce qui représente une part de marché de 12 %.

Cecilia Routledge poursuit : « Lorsque nous nous sommes engagés pour la première fois avec EVC, il était clair qu'ils avaient une stratégie qui nécessitait une offre de produits flexible et solide. Alors que nous nous efforcions de mieux comprendre leurs besoins, il est apparu clairement que CTEK était en parfaite position pour soutenir EVC dans ce déploiement à grande échelle. Nous sommes impatients de contribuer à ce qui sera un ajout important à l'infrastructure de recharge des VE au Royaume-Uni. »

Nick Ballamy poursuit : « Nous comprenons qu'en cette période de difficultés économiques les entreprises puissent avoir des priorités plus pressantes. Grâce à notre investissement, nous sommes en mesure d'offrir aux organisations des solutions gratuites pour les aider à faire face à la révolution imminente des VE, à répondre à la demande des clients et à faire des points de recharge VE une chose de moins à laquelle penser. »

