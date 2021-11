CTEK lance un nouveau chargeur et accumulateur de batterie révolutionnaire, avec la technologie APTO

Le CS ONE est super intelligent, il fournit automatiquement des programmes de charge et de conditionnement pour toute batterie 12V au plomb ou au lithium, sans qu'il soit nécessaire de sélectionner des modes ou d'appuyer sur des boutons. Pour une sécurité et une tranquillité d'esprit totales, le CS ONE est équipé de pinces sans étincelle et sans polarité qui reconnaissent automatiquement les bornes positives et négatives afin qu'il ne soit plus jamais possible de faire d'erreur de connexion. En outre les étincelles sont éliminées afin que vous n'ayez pas à vous soucier de leur contact lors de la connexion. Un indicateur de décompte montre clairement le temps restant avant que la batterie ne soit complètement chargée et même le moment où vous pouvez redémarrer une batterie déchargée.

La technologie APTO spécialement développée par CTEK va révolutionner la charge des batteries, en communiquant en premier lieu avec la batterie pour comprendre sa taille, sa composition chimique et son statut, avant de fournir automatiquement un programme de charge personnalisé (2-8 ampères), pour maximiser les performances de la batterie. Un capteur de température intégré ajustera automatiquement la tension de sortie dans des conditions froides et chaudes pour des temps de charge plus rapides et plus sûrs.

L'application CTEK, téléchargeable gratuitement, permet d'accéder à des fonctions supplémentaires telles que « RECOND » pour rétablir la santé de la batterie, « WAKE UP » pour les batteries au lithium avec protection contre la sous-tension (UVP) ou pour redonner vie à des batteries au plomb profondément déchargées et « SUPPLY » pour transformer CS ONE en une alimentation 12V.

Jon Lind, PDG de CTEK, a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer le produit CTEK CS ONE, qui adopte une approche totalement nouvelle et révolutionnaire de l'entretien des batteries. Nous avons été les premiers à commercialiser la recharge intelligente et maintenant, grâce à notre technologie révolutionnaire APTO, nous avons lancé le premier chargeur entièrement adaptatif. Et c'est grâce à cette technologie que l'intelligence est devenue facile et la facilité est devenue intelligente ! Le CS ONE va au-delà de la charge traditionnelle à plusieurs étapes - c'est le chargeur le plus intelligent et le plus adaptatif au monde, qui réfléchit vraiment à votre place. Et avec l'introduction des pinces sans polarité, c'est tellement sûr et facile à utiliser ».

Conçu pour être utilisé sur les voitures, les motos, les véhicules de loisirs, les fourgonnettes et les bateaux, le CS ONE est facile à utiliser, il n'y a pas de mode à sélectionner, il suffit de se connecter et le CS ONE fera le reste. Il s'agit du meilleure chargeur, conditionneur et accumulateur de batterie, qui peut être fixé indéfiniment à la batterie pour assurer que votre véhicule est toujours prêt à partir lorsque vous l'êtes.

Caractéristiques principales :

Super intelligent et super simple : pas de boutons à presser ou de modes à sélectionner - il suffit de connecter CS ONE à une quelconque batterie 12V au plomb ou au lithium (LiFePO4) et de le laisser faire son travail.

La technologie de charge adaptative (APTO) : détermine automatiquement le type et la taille de votre batterie et ses besoins, puis indique un programme de charge personnalisé avec la charge la plus appropriée pour votre batterie.

Pinces sans polarité : il suffit de mettre une pince sur chaque point de charge et le CS ONE va automatiquement déterminer quelle est la borne positive et quelle est la borne négative.

Détection de mauvaises cellules : Le CS ONE peut indiquer si votre batterie ne peut pas être chargée - et vous en informera.

Affichage facile à comprendre : l'indicateur de décompte indique lorsque vous pouvez redémarrer votre batterie et combien de temps il vous reste jusqu'à la charge complète.

Fonctions supplémentaires : il est possible de débloquer des programmes / fonctions supplémentaires par le biais de l'application CTEK à télécharger gratuitement :

- Le mode RECOND permet de restaurer l'autonomie de la batterie et de remettre en état les batteries déchargées ou à plat.

- Le mode WAKE UP pour les batteries au lithium avec protection contre la sous tension (UVP) ou pour ramener à la vie des batteries au plomb profondément déchargées (jusqu'à 0V).

- Le mode « SUPPLY » transforme CS ONE en une alimentation 12V pour préserver les réglages du véhicule si vous devez retirer la batterie.

- Paramètres avancés pour surveiller les volts et les ampères fournis par le chargeur.

- Régler la luminosité de la LED du chargeur

Accessoires : un nouveau connecteur en forme de U pour un accès plus facile à la batterie, une protection en caoutchouc, un support mural et un adaptateur pour la compatibilité avec tous les accessoires CTEK existants. Le CS FREE est garanti 5 ans

Pour plus d'informations sur le CS ONE, veuillez visiter www.ctek.com

