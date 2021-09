CTEK remporte le test du meilleur chargeur de batterie par le magazine Autobild

Le test comportait cinq catégories, à savoir : la qualité de fabrication, la facilité d'utilisation, la fonctionnalité, les performances et la qualité, soit un total de 23 étapes différentes. À chaque étape du test, les chargeurs ont reçu des points et le chargeur ayant obtenu le plus de points a été déclaré « sehr gut » (« Très bon ») et a remporté la victoire.

Le chargeur CT5 TIME TO GO a obtenu 428 points sur un total possible de 460, obtenant le score maximum pour la qualité. KÜS a commenté que CTEK avait su rester à l'avant-garde de la charge des batteries.

« Ce prix témoigne non seulement de la technologie inégalée que l'on peut retrouver dans notre gamme complète de chargeurs grand public, mais aussi de la sécurité et de la facilité d'utilisation du chargeur CT5 TIME TO GO qui répond le mieux aux besoins des automobilistes d'aujourd'hui. »

La société a poursuivi : « On oublie souvent que la recharge des batteries permet non seulement d'économiser du temps et de l'argent, en prolongeant jusqu'à trois fois la durée de vie des batteries, mais aussi de contribuer à une mobilité plus verte, en réduisant les déchets et les processus de recyclage et de production inutiles. »

Le modèle CT5 TIME TO GO de CTEK charge, conditionne et maintient tous les types de batteries plomb-acide 12 V, y compris celles dites sans entretien et toutes les chimies qu'elles soient humides, au calcium, GEL, AGM ou EFB (ces deux derniers types de batteries équipant essentiellement les véhicules Start and Stop). Comme tous les produits CTEK, le CT5 TIME TO GO est entièrement automatique, facile à connecter, résistant aux étincelles et protégé contre l'inversion de polarité, pour la sécurité de l'utilisateur. Le chargeur est livré avec une garantie du fabricant gratuite de 5 ans.

Cliquez ici pour accéder aux résultats du test.

Pour plus d'informations ou pour trouver le distributeur le plus proche de chez vous, visitez www.ctek.com.

À PROPOS DE CTEK

Basée à Dalarna, en Suède, CTEK est la première marque mondiale de solutions de recharge de batteries, plus particulièrement pour les batteries de véhicules.

CTEK propose des produits allant des chargeurs de batterie 12 V et 24 V aux solutions de recharge pour les véhicules électriques.

Les produits sont vendus par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs et de détaillants mondiaux soigneusement sélectionnés, en tant qu'équipement d'origine, à plus de 50 des principaux constructeurs automobiles mondiaux et par l'intermédiaire d'opérateurs de bornes de recharge, de propriétaires de biens immobiliers ainsi que d'autres organisations et personnes fournissant une infrastructure de recharge de véhicules électriques.

CTEK est fier de sa culture unique fondée sur une passion pour l'innovation et un engagement profond à soutenir la transition vers une mobilité plus verte, en adhérant aux normes ESG de pointe du secteur.

