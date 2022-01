CTH Group e Atlas Technology nomeiam Maggie Sun como diretora financeira em blitz global de contratações

SINGAPURA, 31 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O CTH Group, uma empresa líder no ecossistema de blockchain e ativos digitais, e sua empresa-irmã Atlas Technology Management Pte. Ltd (Atlas), uma das maiores empresas do mundo em computação específica por aplicação, anunciou hoje a nomeação de Maggie Sun como diretora financeira de ambas as entidades.

Raymond Yuan, fundador e CEO da CTH, disse: "Tenho o prazer de receber Maggie nesse período crucial para nossas empresas. Estamos nos preparando para uma rápida expansão global e nos beneficiaremos imensamente de seu amplo conhecimento e histórico para elevar nossas práticas financeiras. A experiência de Maggie em mercado de capitais também nos permitirá avaliar as opções privadas e públicas de arrecadação de fundos para impulsionar nosso crescimento ambicioso."

Além da gestão diária dos relatórios financeiros e da direção estratégica da Atlas, Sun supervisionará as operações financeiras nas áreas de estratégia, relatórios de desempenho, atividades em mercados de capitais e relações com investidores na empresa de capital de risco do grupo Fundamental Labs e na administradora de ativos com foco em ativos digitais IDEG.

"Estou entusiasmada em assumir o cargo de diretora financeira da CTH e da Atlas, que estão em um estágio vital de expansão de sua presença global no ecossistema de blockchain e ativos digitais. A tecnologia blockchain está impulsionando uma inovação extraordinária e geração de valor em nossa vida cotidiana, e estou entusiasmada em contribuir para seu crescimento. A Atlas tem o potencial de ser uma das líderes globais em sua área, e acolho a oportunidade de compartilhar sua história com os mercados de capitais", disse Maggie Sun.

Sun é uma executiva experiente, com mais de 20 anos de experiência global em operações financeiras e consultoria em mercados de capitais de Nova York até o Vale do Silício e a Ásia. Antes de ingressar na CTH, foi sócia no grupo operacional de consultores de investimentos do SoftBank ("Vision Fund"). Antes disso, foi sócia na Ernst & Young e da PwC.

A Atlas teve um crescimento sem precedentes em 2021 e tem metas agressivas de contratação para alcançar suas ambições de expansão em 2022. Yuan acrescentou: "Os setores de blockchain estão crescendo, e existe uma alta demanda por talentos. Além de aprimorar nossa equipe de liderança sênior, continuamos a fazer contratações em todas nossas empresas. A Fundamental Labs e a IDEG estão atraindo um interesse significativo de profissionais de alto desempenho que desejam deixar as finanças tradicionais, enquanto a Atlas continua a atrair talentos de alto calibre do mundo todo."

Sobre o CTH Group

O CTH Group é uma empresa líder no ecossistema de blockchain e ativos digitais. Seguindo uma estratégia diferenciada, temos uma estrutura de negócios triangular, que inclui investimento de capital de risco, computação de alto desempenho e gestão de ativos com foco em ativos digitais. Fornecemos dados com valor agregado, operamos redes de computação distribuída e conectamos o capital tradicional à nova classe de ativos. Fundada em 2016, nossa empresa está presente em vários países e regiões, dando suporte aos principais centros de inovação no ecossistema de blockchain.

Sobre a Atlas

A Atlas é um grupo tecnológico com sede em Singapura que oferece uma ampla gama de serviços com valor agregado como computação de alto desempenho, computação específica por aplicação, serviços de hospedagem e nuvem, distribuição de hardware e serviços de consultoria associados.

O principal fluxo de receita da empresa provém da manutenção e fornecimento de capacidade computacional a redes blockchain. Atualmente, a Atlas opera instalações de computação de alto desempenho na América do Norte e na Ásia Central, com planos de expandir suas operações para o norte da Europa e/ou América do Sul. A Atlas é uma das maiores empresas em computação específica por aplicação (ASIC).

Para consultas da imprensa, entre em contato com: Ian Stirling ([email protected])

