CTOne lance de nouvelles solutions de sécurité O-RAN et 5G privée au MWC Barcelona 2024

Garder une longueur d'avance sur les menaces de sécurité pour les réseaux 5G d'entreprise et les réseaux mobiles 5G privés

TAIPEI, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- CTOne , une société Trend Micro™, a annoncé aujourd'hui de nouvelles solutions de réseau d'accès radio ouvert (O-RAN) et de sécurité 5G privée de bout en bout. Lors de la Mobile World Conference (MWC) Barcelona 2024, CTOne présentera des solutions de sécurité de nouvelle génération qui propulseront les organisations à utiliser tout le potentiel de la 5G privée tout en gérant efficacement les cyber-risques associés. Les nouvelles capacités de protection des réseaux 5G privés se concentrent sur la prise en charge des besoins sans fil avancés pour l'industrie des télécommunications, les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs de réseaux 5G privés.

Rejoignez-nous au Mobile World Congress Barcelona au stand 4A50, Hall 4 , aux côtés de Trend MicroTM du 26 au 29 février 2024 : https://ctone.com/2024/01/join-us-at-2024-mobile-world-congress-in-barcelona/

Garantir la promesse de l'O-RAN

Les réseaux RAN ouverts permettent de choisir librement les meilleurs fournisseurs de matériel et de services parmi un éventail plus large de fournisseurs respectant les normes ouvertes. Cela promet de mettre fin au verrouillage des fournisseurs, de réduire les coûts, d'accroître la flexibilité et, en fin de compte, d'apporter d'énormes avantages aux utilisateurs finaux.

Le marché mondial de l'O-RAN devrait passer de 1,1 milliard de dollars en 2022 à 15,6 milliards de dollars en 2027 . Cependant, parce que les O-RAN s'éloignent des solutions traditionnelles étroitement intégrées et fermées, ils ouvrent un nouveau monde de défis de sécurité - ainsi que des opportunités d'amélioration de l'efficacité - pour les opérateurs et les personnes qui mettent en œuvre. Les solutions de CTOne sont conçues pour aider les organisations à répondre de manière proactive à ces préoccupations tout en réduisant les risques dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

Hollie Hennessy, analyste principal, cybersécurité IdO chez Omdia : « Les réseaux 5G privés sont exploités à l'échelle mondiale pour améliorer l'efficacité, la productivité et la qualité dans des secteurs verticaux tels que les télécommunications, la fabrication, l'énergie, le transport et la logistique. La valeur élevée des composants de la chaîne d'approvisionnement, combinée à une complexité croissante qui introduit de nouveaux vecteurs d'attaque, fait de la cybersécurité 5G de niveau entreprise une exigence claire et croissante. »

La solution CTOne SecureRAN est conçue spécifiquement pour améliorer la résilience globale des systèmes de technologies de l'information et de la communication (TI et TC) en protégeant les éléments clés des systèmes O-RAN. La solution surveille de manière proactive les activités non autorisées sur les serveurs hôtes et les interfaces O-RAN critiques, protégeant ainsi le système RAN contre les logiciels malveillants, les ransomwares et autres attaques.

CTOne SecureRAN est capable de scanner périodiquement les composants du système O-RAN à travers l'analyse des composants logiciels (SCA), fournissant une vue plus complète du risque de la surface d'attaque. Ces informations stratégiques permettent aux entreprises de prendre les mesures nécessaires, telles que l'application de correctifs ou d'autres formes de remédiation, et facilitent l'intégration transparente avec des systèmes tiers de gestion des événements de sécurité, ce qui favorise la conformité réglementaire, la transparence, une réponse rapide aux incidents et une prise de décision plus éclairée.

Jason Huang, PDG de CTOne : « La 5G privée devient de plus en plus populaire parmi les organisations du monde entier, car elle offre un avantage concurrentiel et une valeur commerciale significative. Le risque cybernétique augmentant sur toute la surface d'attaque de l'entreprise, il est plus que jamais essentiel que les organisations prennent des mesures proactives pour sécuriser ces déploiements sans fil de nouvelle génération. Cela leur permettra d'exploiter pleinement les avantages potentiels de cette approche innovante et puissante de la mise en réseau. »

Une défense de niveau entreprise contre les attaques 5G

CTOne offre une solution clé en main pour la sécurité des réseaux mobiles privés pour les entreprises et les opérateurs, assurant une protection robuste contre les cybermenaces diverses et évolutives. Cette solution complète de sécurité privée 5G protège des réseaux entiers, depuis les appareils terminaux IIoT et les applications de edge computing, en passant par le système O-RAN, jusqu'aux réseaux centraux. Avec l'ajout récent du décryptage SSL, la solution de sécurité de CTOne offre une protection et une visibilité accrues sur le trafic crypté, parallèlement à une gestion simplifiée pour réduire à la fois les coûts et les risques. En comblant le fossé entre TI et TC, CTOne répond aux besoins de sécurité des deux couches du réseau et du point final, permettant aux entreprises de réaliser la vraie valeur des réseaux sans fil puissants de la prochaine génération.

À propos de CTOne

CTOne, un leader mondial de la cybersécurité dans les technologies de la communication / une filiale de Trend Micro, avec plus de 30 ans d'expérience dans la sécurité des technologies de l'information (TI) héritée de Trend Micro, CTOne comble le fossé des technologies de la communication (TC) en consacrant des ressources au développement de la cybersécurité des entreprises. En plus de fournir la solution la plus complète en termes de protection des communications des réseaux mobiles, CTOne aide les entreprises à intégrer les technologies de l'information et de la communication pour la transformation numérique, en réduisant les coûts d'exploitation, en augmentant la productivité et en évitant les pertes importantes. CTOne est constamment sur ses gardes pour s'assurer que les opérations commerciales quotidiennes sont protégées afin de maintenir les entreprises à la pointe du marché. https://www.ctone.com