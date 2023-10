CtrlS Datacenters présente un plan d'investissement de 2 milliards de dollars

Ce plan identifie trois domaines d'investissement stratégique au cours des six prochaines années :

(A) Augmenter l'encombrement des datacenters hyperscale conçus sur mesure pour les charges de travail IA et cloud

(B) Atteindre la carboneutralité

(C) Renforcer les ressources et les capacités de l'équipe

HYDERABAD, Inde, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- À la suite d'une vague de recrutements de cadres supérieurs, CtrlS Datacenters Ltd , le principal fournisseur de services de datacenters classés 4 d'Asie, a annoncé aujourd'hui son nouveau plan d'investissement de 2 milliards de dollars qui se déploiera sur les six prochaines années.

La société a identifié trois axes d'amélioration clés dans le cadre de ses efforts pour étendre ses activités, réaffirmer son engagement envers la région et renforcer sa position de leader :

1. Ajouter 350 MW de datacenters hyperscale prêts pour l'IA et le cloud :

Avec la forte augmentation de l'adoption d'applications d'IA et de technologies cloud, la demande de datacenters compatibles avec l'IA et le cloud est en hausse. CtrlS Datacenters investira dans plusieurs technologies et stratégies clés dans des domaines tels que le refroidissement avancé, la gestion de l'alimentation et la conception globale de l'infrastructure dans ses nouveaux datacenters hyperscale.

Il s'agira notamment des technologies et stratégies suivantes : refroidissement liquide (refroidissement direct sur puce D2C ou refroidissement par immersion), chauffage, ventilation et climatisation (CVC) basé sur l'IA, agencement optimisé de racks basé sur l'IA, infrastructure électrique à haute efficacité, etc. Elles fourniront un environnement plug-n-play aux fournisseurs de services technologiques émergents pour accroître leur empreinte informatique de manière transparente.

À l'heure actuelle, CtrlS Datacenters dispose de 12 datacenters de pointe avec une capacité de 234 MW répartis dans sept grandes villes, dont Mumbai, Hyderabad, Chennai, Bangalore, Noida, Lucknow et Patna. Le plan d'investissement prévoit l'ajout d'une capacité d'environ 350 MW dans les datacenters hyperscale et périphériques, nouveaux et existants, en Inde et sur certains marchés d'Asie du Sud-Est.

2. Atteindre la carboneutralité d'ici 2030 :

CtrlS Datacenters vise à devenir neutre en carbone d'ici 2030. La société investit dans des projets solaires de 153 mégawatts de pointe (MWc) sur trois marchés, qui généreront 250 000 mégawatts-heures (MWh) d'énergie chaque année. Cela comprend un projet solaire de 145 MWc dans le Maharashtra qui sera entièrement détenu et exploité par la société. D'ici 2025, CtrlS Datacenters prévoit d'investir dans des projets supplémentaires de 300 MWc.

CtrlS Datacenters vise à atteindre ses objectifs de carboneutralité grâce à une stratégie à plusieurs volets, allant au-delà des énergies renouvelables. La société renforcera ses mesures de conservation de l'eau en déployant des technologies de recyclage de l'eau plus avancées, conformément à son objectif d'utilisation à 100 % de l'eau recyclée dans tous ses datacenters.

3. Doubler l'effectif d'ici 2029 :

CtrlS Datacenters renforce activement l'organisation en recrutant et en perfectionnant constamment ses compétences. La société a recruté plusieurs vétérans de l'industrie issus de multinationales mondiales pour renforcer son équipe de direction et stimuler sa croissance. L'équipe de direction mondiale a été renforcée avec l'arrivée de Royce Thomas (d'Equinix), qui a rejoint la société au poste de président et directeur commercial, d'Ashish Ahuja (de Google), qui est devenu directeur de la technologie, de Vipin Jain (d'AWS), qui a accepté le poste de président des opérations de datacenter, et de Mohit Pande (de Jefferies), qui a rejoint l'entreprise en tant que directeur financier. D'autres hauts dirigeants ont également intégré la société.

Alors que CtrlS Datacenters étend son empreinte et élargit son portefeuille, la société devrait embaucher plus de 1 000 personnes au cours des six prochaines années.

Reconnue comme un lieu de travail agréable (certification « Great Place to Work ») et un lieu de travail agréable pour les femmes (certification « Great Place to Work for Women »), l'entreprise attire les meilleurs talents dans tous les domaines de la conception, de la construction et des opérations de datacenters, et les intègre dans son parcours de croissance.

Commentant les plans d'investissement, Sridhar Pinnapureddy, fondateur et président de CtrlS Datacenters, a déclaré : « Depuis 2007, nous sommes engagés dans l'innovation et l'excellence, et l'essor actuel des technologies d'IA et de cloud garantit que nous restions pertinents pour ces dynamiques de marché changeantes, tout en dirigeant la charte de durabilité. Nous aspirons non seulement à renforcer notre présence sur les marchés clés en fournissant la prochaine génération de technologies de datacenters, mais aussi à élever la norme pour l'ensemble du secteur des datacenters grâce à des services pionniers et à des pratiques durables. »

CtrlS Datacenters a développé une capacité organisationnelle unique qui lui permet d'ajouter des capacités substantielles chaque année. Avec l'objectif fixé sur la phase de croissance critique, CtrlS Datacenters vise à capitaliser sur la révolution de numérisation en cours en Inde et la demande croissante pour la prochaine génération de datacenters.

