Cuando a una persona se le diagnostica cáncer de la sangre, cada minuto importa

RYE BROOK, Nueva York, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La leucemia, un cáncer de la sangre, es el cáncer más común que se diagnostica en niños y adolescentes, y la segunda causa principal de todas las muertes por cáncer. No sin razón, durante dos meses nacionales de concientización celebrados en septiembre —el Mes de Concientización del Cáncer Infantil y el Mes del Cáncer de Sangre—, la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS), líder mundial en la lucha contra los cánceres de la sangre, les recuerda con insistencia a los pacientes y a sus familias que conozcan sus servicios de apoyo gratuitos disponibles durante todo el año.

Cada 180 segundos, a una persona en los Estados Unidos se le diagnostica un cáncer de la sangre. La LLS es la principal fuente de información, educación y apoyo gratuitos sobre el cáncer de la sangre para pacientes, sobrevivientes, cuidadores, familias y profesionales de la salud.

"Cuando a una persona se le diagnostica cáncer de la sangre, cada minuto es importante, para la persona, su familia, los profesionales de la salud que la tratan y para nosotros en la LLS", comentó Gwen Nichols, M.D., directora médica de la LLS. "Sabemos que el tiempo se vuelve más valioso y por eso apoyamos las necesidades de los pacientes y los sobrevivientes, nos esforzamos por ayudar a mejorar la calidad de sus vidas e intentamos inspirar esperanza en cada paso del camino".

Estas son algunas alternativas de apoyo individual gratuito que ofrece la organización:

Los especialistas en información de la LLS son profesionales en oncología altamente capacitados que brindan asistencia gratuita y personalizada a pacientes, familias y proveedores de atención médica. Están dispuestos para ayudar vía telefónica en el (800) 955-4572, de lunes a viernes, entre las 9 a. m. y las 9 p. m., ET, o a través del chat en vivo o el correo electrónico en LLS.ORG.

Los enfermeros orientadores para ensayos clínicos de la LLS son enfermeros titulados que cuentan con experiencia en los distintos tipos de cáncer de la sangre, realizan búsquedas exhaustivas de ensayos clínicos y asisten personalmente a los pacientes y cuidadores durante todo el proceso del ensayo clínico.

El dietista registrado de la LLS tiene experiencia en nutrición oncológica y ofrece consultas nutricionales gratuitas para pacientes, padres y cuidadores.

La LLS también ofrece asistencia financiera, un podcast, apoyo entre pares, chats en línea, transmisiones web, videos, apoyo a cuidadores, programas de educación y extensión como Myeloma Link, el programa Becas LLS que otorga hasta $7,500 para cubrir costos de matrícula, y mucho más.

LLS Community es un espacio en línea donde se reúnen pacientes, cuidadores y profesionales de la salud a fin de compartir experiencias y proporcionar apoyo. Una vez registrados, los pacientes pueden hacer preguntas, ofrecer y recibir apoyo, y compartir historias con otras personas que atraviesan experiencias similares.

Si bien muchos niños sobreviven a la leucemia, los tratamientos son severos y anticuados. A través del Proyecto Dare to Dream de la LLS, que se lanzó recientemente, la Sociedad aborda el cáncer de los niños desde todas las direcciones y rompe el statu quo con una visión audaz para los jóvenes pacientes, de manera que no solo sobrevivan a su cáncer, sino que prosperen en sus vidas después del tratamiento. El proyecto busca impulsar la investigación innovadora, los tratamientos nuevos y más seguros, los servicios de apoyo y la promoción.

Cruz Pérez-Jiménez, de El Paso, Texas, conoce muy bien la devastación que causa el cáncer infantil. Fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda con tan solo cuatro años de edad y resistió durante cerca de un año tratamientos que trajeron consigo graves efectos secundarios que ningún niño debería experimentar.

Hoy en día, Pérez-Jiménez se enorgullece de llamarse a sí mismo un sobreviviente, especialmente después de todo lo que soportó. Él retribuye a través de la red de promoción de la LLS y comparte su heroica historia con otras personas que batallan contra el cáncer de la sangre. Espera un día estudiar medicina y trabajar en el campo de la oncología.

"El cáncer casi me mata, pero eso no me puede quitar lo que soy ni en lo que me voy a convertir", manifestó Pérez-Jiménez.

De acuerdo con la Dra. Nichols, "cada acción puede marcar la diferencia y liderar el camino hacia un futuro sin cánceres de sangre". Y la LLS ofrece diferentes formas de ayudar en la lucha contra el cáncer de la sangre, estas son algunas de ellas:

Donar a través de LLS.ORG para ayudar a más pacientes y familias.

Registrarse en alguno de nuestros inspiradores eventos comunitarios Light The Night para llevarle luz a la oscuridad del cáncer.

Convertirse en defensor o explorar oportunidades de voluntariado.

Seguir a la LLS en redes sociales (@LLSusa) y compartir nuestras historias o contribuir por su cuenta con la etiqueta #BloodCancerAwarenessMonth

Para conocer más, visite www.LLS.org.

Los pacientes con cáncer de la sangre y sus familias pueden contactarse con el Centro de Recursos de Información de la LLS en el teléfono (800) 955-4572, de lunes a viernes, entre las 9 a. m. y las 9 p. m., ET.

