Cuarenta años de crecimiento en la Zona Económica Especial Zhuhai: las ciudades de la ZEE aunadas por un mayor desarrollo

ZHUHAI, China, 26 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- China comenzó a implementar las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en 1980, en la costa sudeste del país, y Zhuhai fue una de ellas. Por haber sido las primeras zonas en cuanto a reforma y apertura, más allá de los incentivos fiscales para inversores extranjeros, las ZEE gozan de procedimientos aduaneros simplificados y menos restricciones regulatorias.

Este año se celebra el 40o aniversario de la ZEE Zhuhai. Según la Oficina de Información del Municipio de Zhuhai, "En 40 años, Zhuhai se ha convertido en una de las ciudades con mayor espacio de desarrollo, el mejor entorno de desarrollo y políticas del delta del río Pearl".

Gracias a la apertura, Zhuhai es ahora más atractiva y ha liberado su potencial de desarrollo. Muchas empresas financiadas con fondos extranjeros han llegado a la ciudad en la que empresas de calidad experimentan un crecimiento veloz.

Print Rite Group, una compañía financiada por Hong Kong, ha aprovechado las oportunidades de las ZEE y ha creado, en Zhuhai, su planta de fabricación de cintas de impresora Print Rite. He Liangmei, presidente de la junta directiva de Print Rite Holdings Co., Ltd., dijo: "Cercana a Hong Kong y a Macao, el costo de las tierras y la mano de obra en Zhuhai es bajo. El gobierno ha apoyado a las empresas en innovación, transformación y actualización". Ahora, la compañía ha exportado productos a más de 120 países y regiones en todo el mundo".

Son los mecanismos regulatorios eficientes y los procesos de despacho de aduana simples los que han hecho de Zhuhai un destino popular para las multinacionales. En el primer trimestre de este año, Zhuhai ya ha firmado más de 30 nuevos proyectos esenciales que van desde la fabricación de equipos, nuevos materiales y tecnología de la información, hasta productos farmacéuticos, cuyo valor supera los US$5.800 millones.

Para retener capital para el largo plazo, la ciudad debe mantener continuamente su ventaja competitiva refinando y ampliando los beneficios que ofrece a los inversores. A tal fin, Zhuhai ha identificado su próxima ventaja estratégica: fortalecer la cooperación con Macao y Shenzhen para construir un centro para la asignación eficiente de recursos, tales como capital humano, tecnología y financiamiento.

El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao ha conectado más estrechamente a Zhuhai, Hong Kong y Macao. Con el puente, el viaje de Zhuhai a Hong Kong se ha acortado drásticamente de 4,5 horas en coche a una hora.

Luego de la inauguración del puente, muchas multinacionales de bienes de consumo desean instalar depósitos en Zhuhai. Aquí, las empresas disfrutan de costos fijos bajos y de un servicio eficiente, y tienen fácil acceso a talentos para los cargos gerenciales.

Ding Liqiang está íntimamente familiarizado con el cambio sísmico que esta infraestructura ha traído a Zhuhai. Ding llegó a Zhuhai para crear una empresa especializada en comercio electrónico transfronterizo que ha logrado una tasa de crecimiento de ventas anual de más del 50% en los últimos tres años. Ding cree que Zhuhai puede convertirse en un centro logístico, un lugar destacado para servicios modernos y una nueva puerta de entrada para conectar a los mercados chinos con los extranjeros.

Guo Yonghang, secretario del Comité Municipal de Zhuhai del Partido, declaró que para fortalecer la cooperación con Macao, Zhuhai no solamente ha brindado apoyo en cuanto a las políticas y ha ampliado las áreas de cooperación, sino que también ha hecho enormes esfuerzos para desarrollar industrias emergentes y tiene planes de construir una zona de cooperación consolidada entre Guangdong y Macao.

Al ser el área clave para la cooperación entre Macao y Zhuhai, la Zona de Libre Comercio Hengqin de Zhuhai acumula más de 440 logros en innovación de sistemas en diez años de desarrollo. El PBI de la Zona crece ahora a una tasa anual promedio del 64%.

De esta manera, la cooperación con Shenzhen impulsará todavía más el crecimiento de Zhuhai. "Zhuhai toma la iniciativa de ocuparse de los recursos de transferencia industrial de Shenzhen y promover el flujo de factores de alto nivel para construir un sistema industrial moderno con competitividad internacional", dijo Guo.

FUENTE The Information Office of Zhuhai Municipality

