"Cubiertos" PSA insta a padres y cuidadores de niños sin seguro médico a obtener Medicaid y CHIP y así estar listos para las actividades de verano

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/8102651-hhs-connecting-kids-to-coverage-psa-insurekidsnow/

Para los niños en familias de recursos limitados sin cobertura, Medicaid y CHIP ofrecen a niños y adolescentes de hasta 19 años que califiquen, vacunas, chequeos, exámenes de la vista, visitas al dentista, servicios de salud mental, medicinas y otros cuidados que ayudan a mantener a los niños saludables y seguros durante el verano. Los menores no solo reciben cuidados preventivos sino también cobertura por accidente, entonces una fractura de brazo no fracturará la cuenta de banco.

La campaña nacional Vinculando a los Niños con la Cobertura, una iniciativa de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., está aumentando la difusión sobre Medicaid y CHIP y cómo los niños que califican y sus padres pueden inscribirse. Millones de niños podrían estar calificados pero sus padres no lo saben. En la mayoría de los estados, los niños pueden calificar para Medicaid o CHIP si el ingreso familiar es de hasta $50,000 (para una familia de 4 en 2018).

En muchos estados, las familias con ingresos más altos y los padres podrían calificar para Medicaid. Las familias pueden solicituar para Medicaid y CHIP en cualquier época del año, ¡pero ahora es el mejor momento para registrarse así los niños pueden disfrutar del verano!

PSAs de 60 segundos en radio y de 30 segundos en TV están disponibles en inglés y español. Los PSAs muestran a "niños siendo niños" e informan a los padres que la cobertura de salud de Medicaid y CHIP ayudará a mantener a los niños sanos y seguros en las vacaciones de verano y en todo el año escolar.

RECURSOS ADICIONALES : Solicitud de copias impresas, MPEG4 y MP3 descargables, información de contacto y más, disponible en: http://www.psaroom.com/connectingkidstocoveragespanish

VIDEO Y AUDIO PROPORCIONADO POR: U.S. Department of Health & Human Services' Centers for Medicare & Medicaid Services

Para información técnica o copias impresas, por favor enviar correo electrónico a: PSAS@MULTIVU.COM

Esta información le está siendo enviada por:

MultiVu, a Cision company, 350 Hudson Street, Suite 300, New York, NY 10014-4504 www.multivu.com

FUENTE U.S. Department of Health & Human Services’ Centers for Medicare & Medicaid Services

SOURCE U.S. Department of Health & Human Services’ Centers for Medicare & Medicaid Services