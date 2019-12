Cuenta regresiva para la gran final del S.Pellegrino Young Chef 2020

Este año, 134 concursantes de todo el mundo –entre 18 y 30 años- participaron en las 12 finales regionales, cifra que luego se ha reducido a 12, que competirán en la final en mayo de 2020. Haga clic aquí para descubrir a los ganadores: https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en/finalists

S.Pellegrino cree que quienes están a la vanguardia de la gastronomía están liderando su uso como dispositivo para el impacto y cambio social, y esto se demostró por los jóvenes chefs en el trascurso de la comperencia. Por ejemplo, en Alemania el ganador de la competencia en Europa central, Levente Koppany creó un plato insignia que contaba una convincente historia de respeto por la naturaleza y un acto para preservar el medio ambiente. De modo similar, en Moscú el ganador de Euro-Asia Vitalii Savelev comentó que él cree que un chef puede provocar un impacto que va mucho más allá de cocinar un plato.

Además de las codiciadas posiciones en las finales, también se presentó el Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy, votado por todos los mentores que acompañaron a los jóvenes participantes durante la competencia, y el Fine Dining Lovers Food for Thought Award, que se votó por la comunidad online de Fine Dining Lovers en todo el mundo.

Finalmente, este año se introdujo un tercer premio: el S.Pellegrino Award for Social Responsibility, votado por Food Made Good, una voz reconocida internacionalmente en Sostenibilidad en la alimentación. Este prestigio se ha asignado a los platos que representan el principio de que la comida es mejor cuando es el resultado de prácticas sostenibles. Premiando a aquellos que presentan nuevos enfoques a la sostenibilidad, los jueces del premio a la responsabilidad social buscaban el impacto de cada plato en cuanto a cambio climático, biodiversidad, residuos alimentarios, uso de los recursos, nutrición, colaboración, defensa e innovación.

La procedencia fue un tema candente en sostenibilidad con un cuarto de todos los chefs destacando la importancia de producir ingredientes locales. La segunda cuestión más mencionada fue los residuos alimentarios, destacando la concienciación de los chefs por minimizarlos.

Un logro positivo relativo a la diversidad de la iniciativa completa lo más destacado de las competencias regionales 2019. Al comienzo de esta edición, S.Pellegrino asumió un compromiso con aumentar la igualdad de género de su iniciativa, ya que reconoce que la gastronomía puede ser un entorno difícil, en el que a menudo falta diversidad. Por ello, hubo al menos tres chefs mujeres en cada final regional, y los paneles de jueces vieron por primera vez una división igual de 50% de jueces y 50% de juezas en toda la iniciativa. Además, en más de la mitad de las regiones, el número de juezas era más alto que el de jueces.

Próximamente, se publicarán más comunicaciones sobre los excelentes chefs que formarán parte del Jurado Global 2020, así como más detalles de la esperada Gran Final 2020.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055574/S_Pellegrino.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/899183/SPellegrino_Young_Chef_2020_Logo.jpg

FUENTE S.Pellegrino

