Cuentas adquiere más de 21 acres cerca de Tampa, Florida, para desarrollar "Arden by Cuentas Casa", un complejo de 360 unidades de innovadora construcción sostenible y modernos beneficios tecnológicos, y una oportunidad para personas desatendidas

Cuentas está ampliando su alianza de 10 años con Renco USA, utilizando su tecnología patentada sostenible para la rápida construcción de viviendas de alta eficiencia, y combinándola con la poderosa plataforma "Resident-Tech" del desarrollo Arden para ayudar a las personas a llevar una vida mejor, más segura y más productiva.

MIAMI BEACH, Florida, 3 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Cuentas, Inc. (Nasdaq: CUEN) (Nasdaq: CUENW) ("Cuentas"), la empresa que está creando un ecosistema financiero alternativo para una población trabajadora que no tiene acceso a alternativas financieras tradicionales, anunció hoy que ha concretado la compra de una parcela de 21,8 acres (8,8 hectáreas) por USD 5.100.000 y se encuentra avanzando en su plan para ampliar su creciente cartera de bienes raíces asequibles. La empresa también confirmó que está firmando un acuerdo operativo para desarrollar el complejo de 360 apartamentos "Arden by Cuentas Casa" en esta locación, que se encuentra estratégicamente ubicada en Brooksville, Florida, un suburbio de Tampa a corta distancia de las playas de Clearwater.

La gestión de Arden by Cuentas Casa estará a cargo de Brooksville Development Partners, LLC, que utilizará su plataforma "Resident-Tech" para ayudar a las personas a llevar una vida mejor, más segura y productiva. Además, el desarrollo utilizará la misma tecnología de construcción de vanguardia patentada de Renco USA que se usó en el proyecto Lakewood Village, la primera inversión inmobiliaria sostenible de Cuentas. El sistema Renco ha demostrado ser menos costoso y más rápido, "ecológico" y sólido que las técnicas de construcción tradicionales, con poco o ningún historial de deterioro. Cuentas cree que es importante ofrecer una amplia gama de servicios a las personas más desatendidas del sistema, y la empresa ha adoptado un enfoque novedoso e innovador al invertir en las áreas básicas de los servicios financieros, las comunicaciones y los bienes raíces, para atender lo que la dirección considera una demanda masiva de un segmento de la población amplio y en rápido crecimiento que ha quedado al margen del sistema financiero.

"Creemos que una plataforma para las personas más desatendidas debe abarcar no solo soluciones financieras personales, sino también oportunidades de vida realistas y asequibles, así como soluciones ecológicas que ayuden al medio ambiente y a nuestro futuro", declaró Michael De Prado, cofundador y presidente de Cuentas, Inc. "Hemos adoptado un enfoque integral, generando una creciente cartera de activos para este mercado en amplia expansión pero ignorado".

"El sistema bancario actual ha dejado atrás a millones de consumidores con capacidades tanto en EE.UU. y como en el resto del mundo, y las turbulencias en el sistema está añadiendo aún más estrés y preocupación", dijo Arik Maimon, cofundador y director ejecutivo de Cuentas. "Con iniciativas como Cuentas Casa, estamos dando un paso más para ir más allá de la actividad bancaria y brindar apoyo a personas de buena voluntad para que creen una vida mejor para sí mismas y sus familias".

Con este último anuncio, la dirección subraya su compromiso de ampliar su cartera de viviendas alternativas. Cuentas proporcionó USD 2.000.000 como parte del capital destinado a la compra de la propiedad de USD 5.100.000 que fue adquirida, y no solo será uno de los principales propietarios del desarrollo, sino que también se asociará con Arden para proporcionar servicios adicionales a los residentes y sus familias. Una vez finalizada, la propiedad tendrá más de 346.000 pies cuadrados (32.000 metros cuadrados) de superficie disponible para la renta. El primer proyecto de la empresa en Lakewood está en vías de finalización y la expectativa es agotar las unidades. Cuentas planea tener múltiples proyectos en desarrollo para 2024 y espera anunciar características adicionales de su cartera de herramientas financieras Cuentas para ayudar a los inquilinos y propietarios de viviendas.

La orientación "más allá de los bancos" que adoptó Cuentas comenzó con herramientas financieras y de gestión, y ahora se está expandiendo a las telecomunicaciones y al sector inmobiliario. "Hay tantas necesidades y, al mismo tiempo, tantas oportunidades", concluyó Maimon. "Nos enfocamos en identificar estas oportunidades y sentar a la mesa a los actores adecuados para encontrar soluciones significativas".

Acerca de Cuentas

Cuentas, Inc. (Nasdaq: CUEN & CUENW) está creando un ecosistema financiero alternativo para la creciente población global que no tiene acceso a alternativas financieras tradicionales.Las tecnologías patentadas de la empresa ayudan a integrar los servicios de FinTech (tecnología financiera), finanzas electrónicas y comercio electrónico en soluciones que ofrecen servicios financieros digitales de última generación a las poblaciones no bancarizadas, subbancarizadas y desatendidas a nivel nacional en los EE. UU. La plataforma de Cuentas integra servicios móviles y financieros para ayudar a comunidades enteras a ingresar al mercado financiero moderno. Cuentas lanzó su Tarjeta de recarga para usos generales (GPR), que incluye una billetera digital, descuentos para compras en los principales comercios minoristas físicos y en línea, recompensas y la capacidad de comprar contenido digital. En el primer trimestre de 2023, Cuentas lanzó Cuentas Casa, una iniciativa alternativa de desarrollo de viviendas que logró un acuerdo para el uso durante 10 años de un sistema de construcción sostenible patentado que fungirá de puente entre las soluciones tecnológicas que propone y el mercado de viviendas asequibles. Hasta la fecha, Cuentas ha realizado inversiones en proyectos de vivienda asequibles destinadas a más de 450 apartamentos. Enlace: https://cuentas.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas", tal como ese término se define en la Sección 27a de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21e de la Ley del Mercado de Valores de Estados Unidos de 1934, en su forma enmendada. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, excepto aquellas que son puramente históricas, son declaraciones prospectivas e incluyen declaraciones sobre creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Salvo la información histórica presentada en este comunicado de prensa, los asuntos que se discuten en este comunicado de prensa contienen declaraciones prospectivas que están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logros futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones. Son declaraciones prospectivas aquellas declaraciones que no son hechos históricos, entre ellas, las declaraciones que incluyen o están precedidas o seguidas por palabras como "creer", "planificar", "esperar" o declaraciones similares.

Relaciones con los inversionistas:

Cuentas, Inc.

800-611-3622

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2068525/Cuentes_Logo.jpg

FUENTE Cuentas, Inc

SOURCE Cuentas, Inc