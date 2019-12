Cuidados básicos ao contratar uma empresa de mudança e não cair em golpes

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Segundo informações dos portais Guia de Mudanças e 123 Mudanças, todos os anos são divulgados diversos casos de golpes executados por empresas durante a contratação do serviço de mudanças e transportes. Infelizmente, nós brasileiros temos o costume de procurar sempre pelo menor preço na escolha de um serviço, seja mudança ou qualquer outro tipo de serviço, porém é ai que entra o grande problema.

Geralmente, o que ocorre com mais frequência é o caminhão retirar todos os móveis da mudança do cliente, e logo em seguida desaparecer do mapa, uma tremenda dor de cabeça e desespero para o cliente final. Portanto cautela é a palavra que define melhor a forma de contratar uma empresa de mudança.

No entanto com alguns cuidados básicos, você poderá se prevenir e mudar de residência com mais tranquilidade sem passar por apuros.

Veja abaixo 8 cuidados essenciais que devemos ter ao escolher uma transportadora com a devida segurança:

Pergunte informações como endereço da empresa, telefone e site da empresa. Procure referências da empresa de mudança junto aos órgãos de defesa do consumidor, na internet e com conhecidos. Verificar possíveis reclamações no site ReclameAqui e Guia de Mudanças. Verificar quais materiais serão utilizados para embalar o transporte, e se possui mão de obra qualificada. Verificar se a empresa trabalha com seguro e solicitar apólice para verificação. Solicite lista de relação de bens a serem transportados assinada pela empresa e pelo cliente. Exija nota fiscal do serviço contratado. Solicite o contrato de prestação de serviços. Leia-o com atenção. Se não concordar com alguma cláusula negocie com a empresa. Se possível, faça uma visita às instalações físicas da empresa.

Pra finalizar, reúna o máximo de informações e faça anotações de todos que entrarem em contato com você. Certifique-se de que todas as suas perguntas foram respondidas corretamente. Se você sentir que uma empresa está sendo invasiva, encerre a conversa educadamente e siga em frente. O processo de mudança é estressante e você deve estar confortável com a empresa que contratar.

