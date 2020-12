Cuidados com a pele no verão

SÃO PAULO, 23 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O verão chegou! Mas, com a estação favorita de quem curte praia, piscina e atividades ao ar livre, chega também a necessidade de alguns cuidados especiais com a pele. Focar na proteção solar é algo que logo vem à mente, mas para manter a pele bonita e saudável, é importante não abandonar a rotina completa de skincare e, com as temperaturas mais altas, limpeza e hidratação também precisam de uma atenção maior.

Mais do que uma questão de aparência, não descuidar da pele é uma questão de saúde, de proteger bem o maior órgão do nosso corpo. "Nesse período, a exposição ao sol traz maiores riscos de queimaduras, ressecamento, envelhecimento, além de problemas mais graves, como o desenvolvimento de câncer de pele", alerta a dermatologista Dra. Adriana Isaac.

Para quem tem a pele mais oleosa, é possível notar um aumento dessa característica no verão. A Dra. Adriana conta que "isso acontece porque o calor dilata os poros do rosto, aumentando a produção de sebo, causando excesso de brilho e maior propensão à acne". Por isso, é recomendado lavar o rosto com frequência para retirar as impurezas e o suor que vão se acumulando ao longo do dia.

Para obter os melhores resultados da limpeza, os produtos e a rotina de uso devem ser recomendados conforme o tipo de pele. A linha Dermotivin®, desenvolvida pela Galderma, oferece higienizadores para todos os tipos, das secas e sensibilizadas até as oleosas e acneicas. Eles estão disponíveis nas versões em barra, líquido e espuma.

Como a pele também pode ficar mais ressecada no verão, a renovação é fundamental. Para isso, é a esfoliação semanal é uma grande aliada, removendo as células mortas e deixando um aspecto mais leve. Uma opção é o Dermotivin Scrub, esfoliante para todos os tipos de pele, que ainda possui propriedades hidratantes e calmantes, evitando o ressecamento.

Lembre-se de sempre consultar seu dermatologista, para saber qual é a melhor opção de cuidados para sua pele. Depois da limpeza ideal, é só curtir a estação mais quente do ano! Sua pele agradece. https://linhadermotivin.com.br/

FONTE Galderma

