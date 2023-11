Cultura da cidade de Heze em destaque no Brasil

HEZE, China, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma reportagem de chinadaily.com.cn:

Uma variedade de produtos do patrimônio cultural de Heze, uma cidade da província de Shandong, no leste da China, recentemente ganhou destaque em uma exposição em Colombo, uma cidade no estado do Paraná, no sul do Brasil.

Entre os produtos do patrimônio cultural estavam esculturas em madeira, obras de arte em bordado Lu, recortes de papel, roupas tradicionais chinesas e pinturas em palha, caligrafia e pintura e cartões postais.

A exposição "Shandong amigável, Shandong extraordinária (Friendly Shandong, Remarkable Shandong)", organizada pelo governo municipal de Heze, apresentou os produtos culturais da cidade aos departamentos governamentais locais, empresas e escolas em Colombo com o objetivo de fortalecer o intercâmbio cultural entre os dois lados.

Entre as atrações que mais chamaram a atenção estavam as esculturas em massa e as esculturas em madeira. Esses produtos turísticos do condado de Caoxian, em Heze, também são reconhecidos como projetos representativos do patrimônio cultural imaterial da China a nível nacional.

Helder Lazarotto, prefeito de Colombo, disse estar impressionado com a beleza de Heze e seu alto nível de desenvolvimento urbano e industrial. Ele também expressou esperança de que os dois lados aprofundem as conexões culturais e lancem mais projetos de intercâmbio para promover um entendimento mútuo mais profundo no futuro.

Em uma mensagem de vídeo que foi exibida na cerimônia de abertura, Zhang Peng, o vice-prefeito de Heze, apresentou o patrimônio histórico e o charme cultural de Shandong e Heze.

Ele disse que Heze atribui grande importância aos intercâmbios amistosos e à cooperação mutuamente benéfica com Colombo. Zhang expressou esperança de que os dois lados fortaleçam sua cooperação nas áreas de economia e comércio, manufatura, cultura e turismo.

Heze é conhecida como a "Capital das Peônias" da China e é um centro de ópera tradicional chinesa, caligrafia, artes marciais e artes folclóricas. Colombo é conhecida por suas paisagens panorâmicas, clima temperado e chuvas abundantes, que ajudaram suas indústrias agrícolas e vinícolas a prosperar.

As duas estabeleceram laços como cidades-irmãs em dezembro de 2006. Ao longo dos anos, elas fortaleceram seus intercâmbios em cultura, comércio e negócios.

Em 2022, uma série de atividades de intercâmbio cultural foi realizada em conjunto. Nove pinturas de peônias requintadas e meticulosas foram apresentadas à cidade de Colombo em 6 de junho do ano passado, promovendo intercâmbios culturais mútuos.

Um simpósio internacional sobre as indústrias de peônias e uvas também foi realizado on-line, oferecendo uma plataforma para as cidades de Heze e Colombo explorarem oportunidades mais colaborativas em áreas como agricultura, cultura e turismo.

FONTE chinadaily.com.cn