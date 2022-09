Cultural Development Fund benadrukt culturele initiatieven van Saoedi-Arabic tijdens de Priority Summit in New York

NEW YORK, 30 september 2022 /PRNewswire/ -- Het Cultural Development Fund (CDF) heeft zijn deelname afgerond aan de Priority Summit in de stad New York. De deelname aan de top paste binnen de doelstelling van het fonds om Saoedi-Arabic's culturele sector te verbeteren, en mensen en organisaties in de sector te ondersteunen.

CEO of Cultural Development Fund Mohammed Bin Dayel in a Panel at New York Priority Summit

De Priority Summit, die het Future Investment Initiative (FII) organiseerde in de marge van de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, was onderdeel van een reeks evenementen gericht op het stimuleren van een open dialoog om de topprioriteit in de hoofden en harten van personen uit alle lagen van de samenleving bloot te leggen. De agenda van de top bestond uit een reeks interactieve gesprekken en debatten onder een scala aan belanghebbenden om wereldwijde uitdagingen te bespreken en oplossingen te vinden waar de hele mensheid baat bij heeft.



Als belangrijkste financic le facilitator van de culturele sector van Saoedi-Arabic en als officic le strategische partner van het Future Investment Initiative was het Cultural Development Fund een van de deelnemers aan de Priority Summit.

Tijdens de top nam Mohammed bin Dayel, CEO van het Cultural Development Fund, deel aan een paneldiscussie, met als titel The Neo-Renaissance. Hier besprak hij de rol van het CDF bij het aantrekken van investeringen, het stimuleren van culturele sectoren en het crec ren van kansen zodat de lokale culturele economie kan gedijen.

De gasten van de top hebben ook geleerd hoe het CDF de particuliere en publieke sector ondersteunt om een kader te crec ren dat de culturele sector stimuleert en zorgt voor continuc teit. Tijdens de top benadrukte het CDF hoe zijn plannen in lijn zijn met de doelstellingen van Saudi Vision 2030 om bijna elk aspect van het leven in Saoedi-Arabic te verbeteren, waaronder de levenskwaliteit en levensstandaard.

Bin Dayel benadrukte ook hoe de rol van het CDF aansluit op die van andere fondsen binnen het ontwikkelingsecosysteem van Saoedi-Arabic en hun streven om duurzame nationale ontwikkeling te realiseren.

De deelname van het CDF aan de Priority Summit is een onderdeel van zijn strategie die als doel heeft het aantrekken van lokale en internationale investeringen. Zo wil het fonds helpen met de transformatie van Saoedi-Arabic's culturele sector en het land ondersteunen in zijn positionering als bestemming voor wereldwijde cultuurliefhebbers.

Het Cultural Development Fund wil nationale en internationale partnerschappen opzetten, samenwerking bevorderen tussen organisaties die aanwezig zijn op het Saoedische culturele toneel en zijn strategische partnerschap met het Future Investment Initiative voortzetten. In dit kader neemt het CDF deel aan de zesde editie van de Future Investment Initiative Conference, die tussen 25 en 27 oktober 2022 in Riyad wordt gehouden.

Het Cultural Development Fund is een van de belangrijkste landelijke aanjagers van cultuur. Het fonds stimuleert een cultureel ecosysteem dat investeringen aanmoedigt, duurzaamheid bevordert en cultuur stimuleert als een manier van leven die de nationale identiteit van Saoedi-Arabic versterkt en de doelstellingen van Vision 2030 op het gebied van kwaliteit van leven nakomt.

Het fonds wil deze doelstellingen realiseren door een cultureel ecosysteem te crec ren dat bijdraagt aan de diversificatie van de economie. Het ondersteunt en controleert culturele projecten, trekt bedrijven aan en investeert in strategische programma's die helpen met de groei van de culturele sector van Saoedi-Arabic en de winstgevendheid ervan te verbeteren.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1906376/Cultural_Development_Fund.jpg

SOURCE Cultural Development Fund