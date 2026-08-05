Culture In Motion™ 挺進東北部，重新定義慈善事業挹注藝術家與社區的嶄新模式

由文化建築師 Kwanza Jones 創辦暨領軍，Culture In Motion™ 展開橫跨波士頓、費城、紐華克與紐約的巡迴之旅，展現出藉由投資在地藝術家、厚植文化組織實力，並透過社區結盟來拓展契機的嶄新慈善典範。

紐約2026年8月5日 /美通社/ -- 繼深耕全美多地社區後，Culture In Motion 全國巡迴之旅如今駛向東北部，具體展現出在地結盟、創意協作與策略性慈善如何相輔相成，一起為藝術家、文化組織與地方社區開創無限可能。

放眼全美，鮮少有地區能如東北部這般，對美國的文化、教育及公民生活刻下如此深遠的印記。這片薈萃歷史文化殿堂、頂尖學術重鎮，以及形塑美國公民與創意認同社區的土地，完美呼應了 Culture In Motion 的核心精神。

Roberta Simonen - R. Sunshine 出席 The Apollo x Kwanza Jones 呈獻：Culture In Motion SCAD Atlanta (圖片由 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 提供)

奠基於 The Apollo 致力推動卓越藝術與文化展演的悠久底蘊，Culture In Motion 將與東北部各地的在地藝術家、文化組織及社區領袖展開深度合作。此波合作將把 SUPERCHARGED® 培力體驗、創意激盪以及 Apollo 精采節目，零距離地帶入各大社區。

支撐此合作模式的後盾，是著眼於社區長期發展的堅實慈善架構。

由 Kwanza Jones 共同創辦的高影響力慈善撥款與投資機構 Kwanza Jones & José E. Feliciano (Jones • Feliciano) Initiative 創立了 Producing Partner Program；做為該計畫的先鋒之作，Culture In Motion 體現出其擴充文化基礎建設與資源管道的長期承諾。

藉由深具轉型意義的 Impact Multiplier™ 模式，Jones • Feliciano Initiative 跳脫傳統慈善撥款框架，將資金挹注與策略指導、創意後援、營運專業，乃至龐大的知識與人脈生態系資源融為一體。在整場巡迴盛事中，在地藝術家、文化組織、學校及社區領袖不僅是參與者，更是幕後推手，一起形塑出能精準反映各地獨特文化與創意認同的體驗、合作及節目。

這些結盟關係聯手勾勒出可供借鏡的典範，具體展示慈善事業、文化機構與在地社區如何一起合作，進而厚植地方文化生態系並拓展無窮機會。

Culture In Motion 創辦人兼執行製作人暨 SUPERCHARGED 創辦人 Kwanza Jones 表示：「慈善事業不應僅止於挹注單一時刻的資金，更應致力於打造能發揮深遠影響力的基石。」「這正是 Impact Multiplier 的核心哲理。Culture In Motion 將此理念化為行動，透過投資各項合作夥伴關係來拉抬藝術家、鞏固文化機構，即使巡迴落幕，依然能持續孕育歷久彌新的契機。」

在 SUPERCHARGED 的傾力推動，以及 Jones • Feliciano Initiative 首位製作合作夥伴 The Apollo 的攜手合作下，Culture In Motion 完美揉合卓越創意、策略性慈善與社區結盟，大幅拓寬全美民眾接觸藝文活動的管道。此番合作不僅將 The Apollo 傳唱近百年的哈林區傳奇播種至更廣闊的天地，更為藝術家鋪展出長遠的機會、壯大文化機構實力，並立下慈善與文化如何一起合作以繁榮全美社區的嶄新標竿。

如需更多公共節目與社區參與機會的詳細資訊，請造訪 boostbus.com。#CultureInMotion

關於 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是由跨領域藝術家、投資人與慈善家 Kwanza Jones 親自創辦及領軍，極具未來前瞻視野的創意工作室暨培力平台。在其標誌性心法「能量 + 意圖 + 影響力」驅動下，SUPERCHARGED 打造出動感十足的音樂、創新媒體以及深具轉型意義的體驗，藉此提振自信、凝聚社區向心力，並啟發別具意義的實質行動。每一項專案皆烙印著 Kwanza 充滿高昂能量的願景，並持續為日益茁壯的 Kwanzaverse 生態系統注入活水。其使命簡單而充滿能量：提升文化、擴展人類潛能並振奮人心。請造訪 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

關於 The Apollo

The Apollo 堪稱美國的文化瑰寶。這個深根哈林區、充滿活力的非營利組織，持續吸引著來自紐約、全美乃至全球各地的目光。自 1934 年以來，The Apollo 一直致力於讚頌、創作並呈現以來自非洲僑民的黑人藝術家和聲音為核心的作品。The Apollo 長期深耕社區參與，不僅是藝術創新與創意的搖籃，更是推動社會與公民倡議的強大催化劑。如今，The Apollo 是致力於黑人文化與創造力的最大表演藝術機構。apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

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