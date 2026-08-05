Culture In Motion™ 挺進東北部，重新定義慈善事業挹注藝術家與社區的嶄新模式

News provided by

SUPERCHARGED

Aug 05, 2026, 11:18 ET

由文化建築師 Kwanza Jones 創辦暨領軍，Culture In Motion™ 展開橫跨波士頓、費城、紐華克與紐約的巡迴之旅，展現出藉由投資在地藝術家、厚植文化組織實力，並透過社區結盟來拓展契機的嶄新慈善典範。

紐約2026年8月5日  /美通社/ -- 繼深耕全美多地社區後，Culture In Motion 全國巡迴之旅如今駛向東北部，具體展現出在地結盟、創意協作與策略性慈善如何相輔相成，一起為藝術家、文化組織與地方社區開創無限可能。

放眼全美，鮮少有地區能如東北部這般，對美國的文化、教育及公民生活刻下如此深遠的印記。這片薈萃歷史文化殿堂、頂尖學術重鎮，以及形塑美國公民與創意認同社區的土地，完美呼應了 Culture In Motion 的核心精神。

Continue Reading
Roberta Simonen - R. Sunshine 出席 The Apollo x Kwanza Jones 呈獻：Culture In Motion SCAD Atlanta (圖片由 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 提供)
Roberta Simonen - R. Sunshine 出席 The Apollo x Kwanza Jones 呈獻：Culture In Motion SCAD Atlanta (圖片由 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 提供)

奠基於 The Apollo 致力推動卓越藝術與文化展演的悠久底蘊，Culture In Motion 將與東北部各地的在地藝術家、文化組織及社區領袖展開深度合作。此波合作將把 SUPERCHARGED® 培力體驗、創意激盪以及 Apollo 精采節目，零距離地帶入各大社區。

支撐此合作模式的後盾，是著眼於社區長期發展的堅實慈善架構。

由 Kwanza Jones 共同創辦的高影響力慈善撥款與投資機構 Kwanza Jones & José E. Feliciano (Jones • Feliciano) Initiative 創立了 Producing Partner Program；做為該計畫的先鋒之作，Culture In Motion 體現出其擴充文化基礎建設與資源管道的長期承諾。

藉由深具轉型意義的 Impact Multiplier™ 模式，Jones • Feliciano Initiative 跳脫傳統慈善撥款框架，將資金挹注與策略指導、創意後援、營運專業，乃至龐大的知識與人脈生態系資源融為一體。在整場巡迴盛事中，在地藝術家、文化組織、學校及社區領袖不僅是參與者，更是幕後推手，一起形塑出能精準反映各地獨特文化與創意認同的體驗、合作及節目。

這些結盟關係聯手勾勒出可供借鏡的典範，具體展示慈善事業、文化機構與在地社區如何一起合作，進而厚植地方文化生態系並拓展無窮機會。

Culture In Motion 創辦人兼執行製作人暨 SUPERCHARGED 創辦人 Kwanza Jones 表示：「慈善事業不應僅止於挹注單一時刻的資金，更應致力於打造能發揮深遠影響力的基石。」「這正是 Impact Multiplier 的核心哲理。Culture In Motion 將此理念化為行動，透過投資各項合作夥伴關係來拉抬藝術家、鞏固文化機構，即使巡迴落幕，依然能持續孕育歷久彌新的契機。」

在 SUPERCHARGED 的傾力推動，以及 Jones • Feliciano Initiative 首位製作合作夥伴 The Apollo 的攜手合作下，Culture In Motion 完美揉合卓越創意、策略性慈善與社區結盟，大幅拓寬全美民眾接觸藝文活動的管道。此番合作不僅將 The Apollo 傳唱近百年的哈林區傳奇播種至更廣闊的天地，更為藝術家鋪展出長遠的機會、壯大文化機構實力，並立下慈善與文化如何一起合作以繁榮全美社區的嶄新標竿。

如需更多公共節目與社區參與機會的詳細資訊，請造訪 boostbus.com。#CultureInMotion

關於 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones
SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是由跨領域藝術家、投資人與慈善家 Kwanza Jones 親自創辦及領軍，極具未來前瞻視野的創意工作室暨培力平台。在其標誌性心法「能量 + 意圖 + 影響力」驅動下，SUPERCHARGED 打造出動感十足的音樂、創新媒體以及深具轉型意義的體驗，藉此提振自信、凝聚社區向心力，並啟發別具意義的實質行動。每一項專案皆烙印著 Kwanza 充滿高昂能量的願景，並持續為日益茁壯的 Kwanzaverse 生態系統注入活水。其使命簡單而充滿能量：提升文化、擴展人類潛能並振奮人心。請造訪 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

關於 The Apollo
The Apollo 堪稱美國的文化瑰寶。這個深根哈林區、充滿活力的非營利組織，持續吸引著來自紐約、全美乃至全球各地的目光。自 1934 年以來，The Apollo 一直致力於讚頌、創作並呈現以來自非洲僑民的黑人藝術家和聲音為核心的作品。The Apollo 長期深耕社區參與，不僅是藝術創新與創意的搖籃，更是推動社會與公民倡議的強大催化劑。如今，The Apollo 是致力於黑人文化與創造力的最大表演藝術機構。apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

媒體聯絡：
The Apollo 聯絡人：
Sydney Edwards
電子郵件：[email protected]
https://apollotheater.org/giving

SUPERCHARGED 聯絡人：
Marion Henry
電子郵件：[email protected]

SUPERCHARGED

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Culture In Motion™ 走向东北，重新定义慈善事业如何投资于艺术家和社区

Culture In Motion™ 走向东北，重新定义慈善事业如何投资于艺术家和社区

在吸引了美国多个地区的社区之后，Culture In Motion继续其进入东北地区的全国之旅，展示了当地伙伴关系、创造性合作和战略慈善如何共同努力，为艺术家、文化组织和社区扩大机会。...
Culture In Motion™ Heads to the Northeast, Redefining How Philanthropy Invests in Artists and Communities

Culture In Motion™ Heads to the Northeast, Redefining How Philanthropy Invests in Artists and Communities

After engaging communities across several regions in the United States, Culture In Motion continues its national journey into the Northeast,...
More Releases From This Source

Explore

Art

Art

Entertainment

Entertainment

Asian American

Asian American

Aboriginal, First Nations & Native American

Aboriginal, First Nations & Native American

News Releases in Similar Topics