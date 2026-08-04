Culture In Motion™ 走向东北，重新定义慈善事业如何投资于艺术家和社区

Culture In Motion™ 由文化建筑师Kwanza Jones创立和领导，穿越波士顿、费城、纽瓦克和纽约，展示了一种新的慈善模式，即投资当地艺术家，加强文化组织，并通过社区伙伴关系扩大机会。

纽约2026年8月4日 /美通社/ -- 在吸引了美国多个地区的社区之后，Culture In Motion继续其进入东北地区的全国之旅，展示了当地伙伴关系、创造性合作和战略慈善如何共同努力，为艺术家、文化组织和社区扩大机会。

很少有地区能像东北地区那样深刻地塑造了美国的文化、教育和公民生活。该地区拥有历史文化机构、领先的学习中心以及帮助塑造国家公民和创意认同的社区，反映了Culture In Motion的许多核心价值观。

Roberta Simonen - R. Sunshine attends The Apollo x Kwanza Jones Presents: Culture In Motion SCAD Atlanta (Image provided by SUPERCHARGED® by Kwanza Jones)

Culture In Motion将与东北地区的当地艺术家、文化组织和社区领袖合作，建立在《阿波罗》倡导卓越艺术和文化表现的悠久传统基础上。这些合作共同将SUPERCH ARGED® 赋权体验、创造性参与和阿波罗计划直接带入社区。

支持这种合作模式的是一个慈善框架，旨在长期加强社区。

作为 Kwanza Jones 和 José E. Feliciano（Jones）发起的制作合作伙伴计划的首个倡议• (Feliciano）倡议是由Kwanza Jones共同创立的具有高影响力的慈善赠款和投资组织，Culture In Motion反映了对扩大文化基础设施和渠道的长期承诺。

通过其变革性的冲击倍增器™ 模型，琼斯• Feliciano Initiative通过将资金与战略指导、创造性支持、运营专业知识以及强大的知识和网络生态系统准入相结合，将支持范围扩大到传统赠款之外。在路演中，当地艺术家、文化组织、学校和社区领袖不仅仅是参与者，他们帮助塑造体验、合作和节目，以反映每个社区的独特文化和创作身份。

这些伙伴关系共同展示了慈善事业、文化机构和社区如何共同努力加强当地文化生态系统和扩大机会的可复制模式。

《Culture In Motion》创始人兼执行制片人、SUPERCHARGED 创始人宽扎•琼斯说：“慈善事业应该做的不仅仅是为一个时刻提供资金，还应该帮助建立能够产生持久影响的东西。” “这就是影响倍增器背后的想法。Culture In Motion通过投资合作伙伴关系将这一理念变为现实，这些合作伙伴关系可以提升艺术家的地位，加强文化机构，并创造在路演进行后很长一段时间内持续存在的机会。”

由 SUPERCHARGED 提供动力，与琼斯的首个制作合作伙伴 The Apollo 合作制作• Feliciano Initiative—Culture In Motion将卓越的创意、战略慈善事业和社区伙伴关系相结合，在全国范围内扩大了获得艺术和文化的机会。此次合作将阿波罗近一个世纪的遗产扩展到了哈林以外，同时为艺术家创造了持久的机会，加强了文化机构，并展示了慈善事业和文化如何共同努力加强全国社区的典范。

有关公共项目和社区参与机会的更多详细信息，请访问 boostbus.com。#CultureInMotion

关于 Kwanza Jones 的 SUPERCHARGED®

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是面向未来的创意工作室和赋权平台，由多学科艺术家、投资者和慈善家 Kwanza Jones 创立和领导。SUPERCHARGED 在她的标志性公式（能量 + 意图 + 影响力）的启发下，创作了充满活力的音乐、创新媒体和变革性体验，从而增强信心、建立社区并激发有意义的行动。每个项目都带有宽扎高压愿景的印记，并为不断增长的Kwanzaverse生态系统做出了贡献。任务既简单又充满活力：提升文化，扩大人类潜力，提升人性。访问 kwanzajones .com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

关于阿波罗阿

波罗是美国的文化宝藏。它是一个充满活力的非营利组织，扎根于哈林社区，吸引了来自纽约、全国和世界各地的人们。自 1934 年以来，《阿波罗》一直在庆祝、创作和展示以黑人艺术家和散居非洲各地的声音为中心的作品。阿波罗长期以来一直倡导社区参与，既是艺术创新和创造力的孵化器，也是社会和公民宣传的催化剂。今天，阿波罗是致力于黑人文化和创造力的最大表演艺术机构。apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

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