Culture In Motion™ llega al Medio Oeste, para celebrar a las comunidades que dan forma a la excelencia cultural afroamericana

El espectáculo itinerante (Roadshow) nacional de arte y empoderamiento, fundado y dirigido por la arquitecta cultural Kwanza Jones, llega a una de las grandes regiones culturales de Estados Unidos, para brindar experiencias de empoderamiento SUPERCHARGED®, compromiso creativo y el legado de The Apollo a las comunidades mientras celebra a los artistas, las instituciones y las tradiciones que continúan dando forma a la cultura estadounidense.

CHICAGO, 9 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que Culture In Motion™ continúa su viaje nacional, el Roadshow impulsado por la plataforma SUPERCHARGED de Kwanza Jones y realizado en asociación con The Apollo, llega al Medio Oeste, una región cuyo legado de creatividad afroamericana, innovación artística, emprendimiento y liderazgo cívico continúa dando forma a la cultura estadounidense. Mediante experiencias centradas en la comunidad y colaboraciones con artistas y organizaciones locales, el Roadshow celebra a las comunidades que llevan adelante ese legado al tiempo que crea oportunidades para que las voces creativas de hoy sean vistas, escuchadas, conectadas y empoderadas.

The Apollo x Kwanza Jones presenta Culture In Motion en el centenario Belle Fest de Bennett College: imagen provista por SUPERCHARGED® de Kwanza Jones

A través de St. Louis, Indianápolis, Chicago, Detroit y Cleveland, Culture In Motion recorre un paisaje cultural donde la música, la narración de historias, el rendimiento, la fe, los espacios públicos de reunión y la historia afroamericana se han cruzado durante mucho tiempo para inspirar a las generaciones. En toda la región, los teatros históricos, los museos, las iglesias, los monumentos cívicos y las instituciones comunitarias preservan y promueven las tradiciones que han convertido al Medio Oeste en uno de los grandes centros de liderazgo cultural e influencia creativa de Estados Unidos, convirtiéndolo en un lugar natural para celebrar a las comunidades que llevan adelante ese legado.

En todo el Medio Oeste, Culture In Motion colaborará con artistas locales, organizaciones culturales, iglesias y socios comunitarios para crear experiencias conjuntas basadas en la identidad cultural única de la región. Entre los eventos destacados se encuentra el Gospel Best de Chicago, una muestra seleccionada que presenta a destacados artistas de gospel recomendados por iglesias de todo Chicago, junto con experiencias culturales centradas en la comunidad y colaboraciones que celebran la creatividad, las tradiciones y la energía cultural que ya florecen en toda la región.

"Cada comunidad posee artistas, narradores y voces creativas extraordinarias", dijo Kwanza Jones, fundadora y productora ejecutiva de Culture In Motion y fundadora de SUPERCHARGED. "Culture In Motion se trata de crear oportunidades para que esas voces sean celebradas, amplificadas y conectadas a un legado cultural más amplio, al tiempo que se honra a las comunidades que las inspiran y sostienen".

El SUPERCHARGED® Boost Bus™, el centro cultural móvil personalizado del Roadshow, sirve como pieza central del viaje al Medio Oeste, para llevar el arte, la narración, la creatividad, el empoderamiento y la participación comunitaria de Apollo directamente a los vecindarios, conociendo a las personas donde están. A medida que viaja por toda la región, el Boost Bus crea oportunidades para que las comunidades se reúnan, se conecten y celebren a los artistas, las tradiciones y el legado cultural que continúan dando forma al Medio Oeste al tiempo que inspiran a la próxima generación de voces creativas.

Culture In Motion extiende el legado de casi 100 años de The Apollo más allá de Harlem al llevar experiencias SUPERCHARGED, participación creativa y programación de Apollo directamente a las comunidades, fortaleciendo el acceso cultural al tiempo que crea nuevas oportunidades para que los artistas y el público se conecten a través de la expresión cultural compartida.

Culture In Motion cuenta con el apoyo de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, que promueve plataformas culturales a largo plazo basadas en el acceso, la escala y el impacto en la comunidad.

Para más información, visite boostbus.com. #CultureInMotion

Acerca de SUPERCHARGED® de Kwanza Jones

SUPERCHARGED de Kwanza Jones es el estudio creativo de vanguardia y la plataforma de empoderamiento fundada y dirigida por la artista multidisciplinaria, inversora y filántropa Kwanza Jones. Impulsada por su fórmula característica: energía + intención + impacto, SUPERCHARGED crea música dinámica, medios innovadores y experiencias transformadoras que potencian la confianza, crean comunidad e inspiran acciones importantes. Cada proyecto lleva la huella de la visión de alto voltaje de Kwanza y contribuye al creciente ecosistema Kwanzaverse. La misión es simple pero SUPERCHARGED: enaltecer la cultura, ampliar el potencial humano y mejorar a la humanidad. Visite kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

Acerca de The Apollo

The Apollo es un tesoro cultural estadounidense. Es una vibrante organización sin fines de lucro arraigada en la comunidad de Harlem que involucra a personas de todo Nueva York, la nación y el mundo. Desde 1934, The Apollo ha celebrado, creado y presentado obras que reúnen a artistas afrodescendientes y voces de toda la diáspora africana. The Apollo ha defendido durante mucho tiempo la participación de la comunidad y ha sido una incubadora para la innovación artística y la creatividad y un catalizador para la defensa social y cívica. En la actualidad, The Apollo es la mayor institución de artes escénicas comprometida con la cultura y la creatividad afroamericanas. apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

Contactos de prensa:

The Apollo

Sydney Edwards

Correo electrónico: [email protected]

https://apollotheater.org/giving

SUPERCHARGED

Marion Henry

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE SUPERCHARGED