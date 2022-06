Culture : Le Département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi et l'UNESCO publient un nouveau rapport sur l'impact économique de la COVID-19 : La pandémie a fait perdre à la culture jusqu'à 40 % de ses revenus et plus de 10 millions d'emplois

En examinant les répercussions de la COVID-19 dans tous les domaines culturels, le rapport souligne que la culture est l'un des secteurs les plus touchés au niveau mondial, avec plus de 10 millions d'emplois perdus rien qu'en 2020 et une baisse de 20 à 40 % des revenus dans l'ensemble du secteur. Le secteur a également enregistré une baisse de 25 % de sa valeur ajoutée brute (VAB) en 2020. Toutefois, alors que la majeure partie du secteur a subi un fort déclin, l'édition en ligne et les plateformes audiovisuelles ont observé une certaine croissance en raison de la dépendance accrue à l'égard du contenu numérique pendant la pandémie. La publication identifie également les grandes tendances mondiales qui remodèlent le secteur de la culture et propose de nouvelles orientations et stratégies politiques intégrées pour soutenir la renaissance et la pérennité du secteur.

« Nous avons identifié les grandes réformes qui émergent actuellement dans le monde en réponse à la crise mondiale. Il est essentiel de tenir compte du potentiel du secteur de la culture pour alimenter la transformation et le rétablissement de la société à travers tous les objectifs de développement et de soutenir des approches intégrées pour relancer le secteur de la culture », a déclaré Ernesto Ottone R., Sous-Directeur général de l'UNESCO pour la culture.

« Bien que le rapport mette en évidence les répercussions de la pandémie sur les secteurs de la culture à l'échelle mondiale, nous sommes optimistes quant à la manière dont nous, en tant que communauté culturelle internationale, pouvons aller de l'avant. Au-delà des résultats eux-mêmes, le rapport propose des orientations et des stratégies qui permettront de faire du secteur culturel un secteur résilient et durable pour les générations à venir », a déclaré Mohamed Khalifa Al Mubarak, Président du DCT d'Abu Dhabi. « Notre partenariat avec l'UNESCO et le rôle d'Abu Dhabi dans la production du rapport cimentent notre engagement à générer des solutions et des politiques qui renforceront le secteur de la culture aux EAU et dans le monde entier. »

Évolution de la chaîne de valeur culturelle

À l'aide de données provenant de plus de 100 rapports sectoriels, de 40 entretiens avec des experts et d'analyses économiques, la publication souligne la nécessité d'une approche intégrée de la relance du secteur culturel et appelle à recadrer la valeur et le soutien de la culture, en tant que fondement essentiel d'une société plus diversifiée et durable.

Le rapport souligne également des changements plus vastes dans la production et la diffusion culturelles, notamment en raison de la numérisation accélérée des produits culturels pendant la pandémie. Les revenus de l'économie créative numérique ont totalisé 2,7 milliards de dollars américains dans le monde en 2020, soit plus d'un quart des revenus globaux du secteur.

Une menace pour la diversité culturelle et la diversité de l'expression culturelle

La pandémie s'est avérée une menace pour la diversité culturelle. La précarité accrue des moyens de subsistance des indépendants et des travailleurs culturels, combinée à l'exacerbation d'inégalités déjà profondément ancrées en termes de genre et de catégories défavorisées de la société, a poussé de nombreux artistes et professionnels de la culture à abandonner leur activité, mettant à mal la diversité des expressions culturelles. Par exemple, en Amérique latine, 64 % des indépendants du secteur culturel ont perdu plus de 80 % de leurs revenus à cause de la COVID-19.

Redéfinir la place du secteur culturel dans l'agenda public

Selon le rapport, la fin de la pandémie offre une opportunité non négligeable de repositionner la culture sur l'agenda public et de renforcer sa valeur en tant que bien public mondial. Il note que la pandémie a permis de mieux reconnaître la valeur sociale du secteur culturel et sa contribution au bien-être collectif et individuel, ainsi qu'au développement durable. En effet, en 2020, la culture a été évoquée pour la première fois dans les discussions politiques du G20 et le rapport affirme qu'il est essentiel de saisir cet élan mondial.

Le rapport intervient un an après que l'UNESCO et le DCT aient annoncé leur travail sur l'étude mondiale. Ils ont tous deux étudié comment le secteur de la culture s'est non seulement relancé mais transformé, en s'appuyant sur les leçons acquises pendant la pandémie. La publication et le lancement ont également contribué à la préparation de la Conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable – MONDIACULT 2022, qui se tiendra au Mexique fin septembre 2022.

Lien vers la publication : En anglais ; En arabe

