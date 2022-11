Culture Summit Abu Dhabi concluiu uma excepcional quinta edição focada em ação

Mestres da cultura, arte e design lideraram discussões impactantes no setor durante a Cúpula de três dias

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 13 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Culture Summit Abu Dhabi, um fórum cultural global organizado pelo Departament of Culture and Tourism de Abu Dhabi, concluiu sua quinta edição no mês passado. O evento de três dias, que foi a primeira Cúpula realizada presencialmente desde o início da COVID-19, levou líderes culturais, artistas, acadêmicos, formuladores de políticas e profissionais de criação de mais de 90 países para a capital dos Emirados Árabes Unidos para discutir os desafios urgentes enfrentados pelo setor cultural, bem como o papel que está sendo desempenhado pela cultura no enfrentamento de questões mais amplas do mundo atual.

Sob o tema de Uma Cultura Viva, a Cúpula examinou as questões contemporâneas que impulsionam a mudança nos setores cultural e criativo (CCI) e ecossistemas culturais globais mais amplos. O programa explorou o que significa abraçar a cultura como uma experiência vivida em um mundo que foi transformado pela recente pandemia, além de discussões sobre diversidade cultural em Hollywood, o papel do colecionador de arte, o impacto da mídia digital e da Inteligência Artificial, a cultura e a emergência climática, lições fundamentais da pandemia, entre outros. O programa também contou com uma série de palestras, sessões plenárias, painéis de discussão, debates com artistas, workshops, apresentações de filmes, conversas criativas e apresentações culturais.

Este ano, a cúpula recebeu palestrantes de destaque do mundo todo, entre eles o comediante e apresentador do Daily Show Trevor Noah, o arquiteto de renome mundial Frank Gehry, o aclamado arquiteto Sir David Adjaye, o professor e fundador da Forensic Architecture Eyal Weizman, a arquiteta Sumayya Vally, os colecionadores de arte Guy e Myriam Ullens, entre muitos outros.

Os palestrantes da Cúpula lideraram discussões impactantes com os participantes tanto no palco quanto fora dele: já que a Cúpula continua a oferecer uma rica plataforma de intercâmbio cultural e diversas oportunidades para o discurso interpessoal.

Ao comentar sobre o evento, Sua Excelência Mohammed Khalifa Al Mubarak, presidente do DCT Abu Dhabi, disse: "A quinta edição da Culture Summit Abu Dhabi viu a comunidade global se unir para aprender, colaborar e incorporar uma cultura viva. Esta foi uma cúpula focada em ação, oferecendo uma plataforma para vozes multidisciplinares trabalharem para o progresso real e visível no setor cultural, ao mesmo tempo em que identificam as políticas culturais mensuráveis necessárias para concretizar esse progresso globalmente. Acreditamos que a cultura é um formador fundamental para os jovens, a sociedade e o mundo todo."

Um dos tópicos comuns que se estenderam ao longo do discurso da cúpula foi o do poder da educação como catalisador para o desenvolvimento cultural, bem como a contribuição da cultura para o avanço de diversas oportunidades de crescimento educacional. É com esse foco no aprendizado que Al Mubarak anunciou que o DCT Abu Dhabi se unirá aos esforços do Ministério da Cultura dos Emirados Árabes Unidos e da UNESCO para liderar uma conferência mundial sobre educação em cultura e artes a ser realizada em Abu Dhabi em dezembro de 2023. A conferência terá como objetivo apresentar uma nova estrutura para a educação em cultura e artes que se baseará em consultas regionais de especialistas.

"Essa conferência que explora a relação entre educação e cultura será o reconhecimento mais importante sobre o que temos trabalhado ao longo dos últimos 20 anos. Como poderemos garantir que tudo o que estamos falando seja implementado em nível local e cause impacto positivo nas pessoas, comunidades e relacionamentos", questionou Ernesto Ottone Ramirez, diretor geral assistente de cultura da UNESCO. Ao comentar sobre a Cúpula, Ramirez disse: "Estou muito grato pelos três dias que nos permitiram, como UNESCO, enriquecer."

Assim como nas Cúpulas anteriores, houve um foco na elaboração de políticas para promover mudanças no setor cultural. Houve um apelo distinto por políticas culturais entre governos para conectar melhor a cultura às necessidades de desenvolvimento social e econômico, abordando as mudanças climáticas e o impacto da arquitetura sobre os espaços comunitários nas sociedades. Isso foi destacado nas discussões com os arquitetos de renome mundial presentes, Sir David Adjaye, Sumayya Vally e Frank Ghery. Durante sua conversa com Sua Excelência Mohammed Khalifa Al Murabak, Ghery disse ao público: "Não tenho nenhuma presunção de saber qual é o futuro, mas sei que uma edificação pode criar sentimentos, criar atividades comunitárias e acho que isso é importante."

A Cúpula concluiu suas atividades com uma apresentação deslumbrante do premiado Global Jazz Project do pianista Danilo Perez com a aclamada artista de oud Charbel Rouhana.

A Culture Summit Abu Dhabi 2022 foi organizada em colaboração com parceiros globais entre os quais se incluem a UNESCO, a Economist Impact, o Google, o Design Museum, o Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation e a Recording Academy. Outros parceiros participantes incluem Image Nation Abu Dhabi, Abu Dhabi Film Commission, Sandstorm Comics, Cultural Foundation, Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi, Culture Resource, Arab Fund for Arts & Culture e o Institut Français.

