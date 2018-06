Cumbre Concordia Américas 2018: una plataforma para la prosperidad y la paz en América Latina

La Cumbre Concordia Américas 2018 contará con la presencia del Excelentísimo Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente electo de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, y la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramirez. Los asistentes a la Cumbre también podrán presenciar el discurso magistral de Joe Biden, 47º vicepresidente de los Estados Unidos, sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan Colombia y la región en este momento crucial para el continente. Además, Concordia dará la bienvenida a Jorge Mario Velásquez, CEO de Grupo Argos, quien hablará de la ruta para alcanzar el crecimiento económico sustentable en el país.

De entre los miembros del Consejo de Liderazgo Concordia, conformado por una impresionante lista de ex jefes de Estado, líderes de diversas industrias y especialistas en políticas públicas, la Cumbre contará con la presencia del General (retirado) David H. Petraeus, ex director de la Agencia Central de Inteligencia, quien compartirá su perspectiva sobre la evaluación y el impacto de los más importantes acontecimientos internacionales en el desarrollo económico y la seguridad en América Latina. Otros ponentes del Consejo de Liderazgo serán Laura Chinchilla, ex Presidenta de la República de Costa Rica, Jorge Fernando Quiroga, ex Presidente de Bolivia, el Embajador John D. Negroponte, ex secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos y director de inteligencia nacional de los Estados Unidos, y Paula J. Dobriansky, ex subsecretaria de Estado para asuntos internacionales y democráticos y enviada especial de la presidencia para Irlanda del Norte.

La Cumbre Concordia Américas 2018 es el evento insignia de la Iniciativa Américas 2018 de la organización. Lanzada a principios de este año, la Iniciativa Américas 2018 empezó con una serie de mesas redondas diseñadas para fomentar el diálogo entre líderes de los sectores público, privado y no lucrativo, y analizar las problemáticas que enfrentará el próximo gobierno colombiano, incluido el acceso a la educación, el crecimiento económico en el largo plazo y el Estado de derecho. Dichos intercambios sentaron las bases para que Concordia organizara el debate presidencial official de RCN en abril pasado con los principales seis candidatos para los comicios de Colombia en 2018, además de un panel de expertos nacional e internacionalmente reconocidos que analizaron las respuestas de los candidatos.

Con los comicios presidenciales proclamados como uno de los procesos electorales más importantes para el país y la región, la Cumbre Concordia Américas 2018 seguirá con estas conversaciones e invitará la participación del próximo gobierno presidencial en el abordaje de problemáticas que son prioridad política y económica para Colombia, la ejecución de los acuerdos para terminar el conflico y construir la paz, y el futuro de América Latina. La Cumbre destacará las oportunidades para forjar alianzas entre sectores y será un espacio donde los líderes internacionales compartirán sus perspectivas sobre las vías que conducen a la prosperidad y la paz.

"Nuestra Iniciativa Américas 2018 es la culminación de extensos trabajos dedicados a Colombia y simboliza la larga trayectoria de crecimiento de nuestra organización", dijo Matthew Swift, cofundador, presidente y CEO de Concordia. "Concordia brinda una plataforma para debates cruciales y conducentes a soluciones de colaboración duradera; al volver a Bogotá por segundo año consecutivo esperamos enriquecer las conversaciones y los contactos previos a fin de dar continuidad a nuestros esfuerzos en favor de las iniciativas democráticas en el país".

Nicholas Logothetis, cofundador y presidente del Consejo Directivo de Concordia, comentó: "Con esta importante coyuntura que enfrenta Colombia como telón de fondo, es un inmenso honor traer la primera gran reunión internacional después de las elecciones presidenciales que se celebraron en el país a principios de mes. El eje de nuestra Iniciativa Américas es el compromiso de mantener un espíritu absolutamente no partidista durante un año de relevancia histórica para el pueblo colombiano y para América Latina".

La lista de Socios de Programación de la Cumbre Concordia Américas 2018 incluye a: Americares, Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, Atlantic Council, The Wilson Center, Innovadores de Innovadores de América/Xcala, TheB Team, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Open Society Foundations.

