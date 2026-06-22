Cumbre Digital de Moldavia 2026: Moldavia como ejemplo de éxito digital

- Cumbre Digital de Moldavia 2026: La comisaria europea Marta Kos elogia a Moldavia como un ejemplo de éxito digital

CHISINAU, Moldavia, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Moldova Digital Summit 2026 (MDS26) reunió a aproximadamente 4.000 participantes, más de 100 ponentes y 45 expositores en Chisináu para más de 70 sesiones y reuniones de negocios centradas en la tecnología, la inversión y la integración de Moldavia en la economía digital europea.

EU Commissioner for Enlargement Marta Kos, Prime Minister of the Republic of Moldova Alexandru Munteanu, and leaders from Moldova’s government and private sector at Moldova Digital Summit 2026 in Chișinău.

"Moldavia ya es un ejemplo de éxito digital. En servicios digitales, tienen una ventaja competitiva. Este es el sector donde el talento moldavo ya compite con éxito a nivel europeo. Genera riqueza aquí en Moldavia y es un sector donde los jóvenes pueden desarrollar sus carreras profesionales sin perder sus raíces. Esta es la base para la convergencia económica con la Unión Europea, por la que estamos trabajando", declaró Marta Kos, Comisaria Europea de Ampliación.

El sector de las TIC de Moldavia se ha convertido en el mayor éxito económico del país. Casi 3.000 empresas emplean a más de 26 000 profesionales, prestan servicios a clientes internacionales y generan la mayor parte de sus ingresos a través de las exportaciones, contribuyendo al 7 % del PIB nacional. Tan solo en 2025, las empresas residentes en el Parque Tecnológico e Innovador de Moldavia (MITP) superaron los 1.000 millones de dólares en ingresos totales.

En combinación con talento competitivo, infraestructura digital y una creciente alineación con los estándares de la UE, este régimen posiciona a Moldavia como un centro de innovación para una Unión Europea ampliada.

"Para nosotros, la digitalización es una apuesta por la competitividad, la transparencia y la resiliencia, y una apuesta por Europa. Elegimos competir a través del talento, no del tamaño. Cada persona y cada joven profesional posee un talento único. Debemos encontrar la manera de potenciarlo, valorarlo y desarrollarlo. Nuestra ambición no es simplemente unirnos a la Unión Europea, sino contribuir a la construcción del futuro digital de Europa", declaró Alexandru Munteanu, primer ministro de la República de Moldavia.

Moldavia es líder regional en servicios públicos digitales, gracias a una infraestructura de interoperabilidad avanzada y consolidada. Actualmente, el 78 % de los servicios públicos para empresas están disponibles en línea, lo que reduce la carga administrativa y los costos, a la vez que permite interacciones más rápidas y predecibles con las instituciones gubernamentales. Solo en 2025, los servicios públicos digitales ahorraron a ciudadanos y empresas 44 millones de euros y más de 9,3 millones de horas, mientras que la infraestructura digital del país procesó aproximadamente 3,2 millones de intercambios de datos diarios.

La cumbre también marcó el lanzamiento de EVO 2.0, la nueva generación de la aplicación gubernamental integrada de Moldavia. Su monedero de identidad digital cumple plenamente con el marco europeo de identidad digital, lo que permite a los ciudadanos acceder y compartir de forma segura documentos verificados y datos personales directamente desde sus teléfonos.

La conferencia MDS26 también impulsó la transición de Moldavia de la fortaleza digital a la capacidad de innovación física. Se anunciaron los primeros memorandos y manifestaciones de interés para el Parque de Alta Tecnología de Moldavia. Concebido como un campus de innovación de 50 hectáreas cerca de Chisináu, se espera que el parque atraiga más de 200 millones de euros en inversión a lo largo del tiempo y que albergue un centro de datos gubernamental, un clúster de nanotecnología e innovación en tecnología sanitaria.

La Cumbre Digital de Moldavia 2026 se celebró los días 5 y 6 de junio bajo el patrocinio del Gobierno y fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Digitalización, la Asociación Moldava de Empresas de TIC, la Agencia de Gobernanza Electrónica, el Parque Tecnológico de Innovación de Moldavia y Tekwill.

Contacto de medios

Viorica Bordei

Directora de Comunicación

Moldovan Association of ICT Companies

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