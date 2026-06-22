Moldova Digital Summit 2026 : la commissaire européenne Marta Kos félicite la Moldavie, qu'elle qualifie de « réussite numérique »

CHISINAU, Moldavie, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le Moldova Digital Summit 2026 (MDS26) a réuni environ 4 000 participants, plus de 100 intervenants et 45 exposants à Chișinău pour plus de 70 sessions et réunions d'affaires axées sur la technologie, l'investissement et l'intégration de la Moldavie dans l'économie numérique européenne.

EU Commissioner for Enlargement Marta Kos, Prime Minister of the Republic of Moldova Alexandru Munteanu, and leaders from Moldova’s government and private sector at Moldova Digital Summit 2026 in Chișinău.

« La Moldavie est déjà un exemple de réussite dans le domaine du numérique. En matière de services numériques, vous avez un avantage. C'est dans ce secteur que les talents moldaves s'imposent déjà au niveau européen. Ce secteur génère de la richesse ici, en Moldavie ; c'est un secteur dans lequel les jeunes peuvent construire une carrière tout en restant chez eux. C'est là le fondement de la convergence économique avec l'Union européenne vers laquelle nous tendons », a déclaré Marta Kos, commissaire à l'élargissement de l'UE.

Le secteur des TIC en Moldavie est devenu la plus grande réussite économique du pays. Près de 3 000 entreprises emploient plus de 26 000 professionnels, travaillent pour une clientèle mondiale et tirent l'essentiel de leur chiffre d'affaires des exportations, contribuant ainsi à hauteur de 7 % au PIB du pays. Rien qu'en 2025, les entreprises basées dans le Moldova Innovation Technology Park (MITP) ont généré un chiffre d'affaires cumulé supérieur à 1 milliard de dollars.

Grâce à une main-d'œuvre compétitive, à une infrastructure numérique et à une harmonisation croissante avec les normes de l'UE, la Moldavie se positionne comme un pôle d'innovation pour une Union européenne élargie.

« Pour nous, la numérisation est un choix en faveur de la compétitivité, de la transparence et de la résilience, mais aussi un choix en faveur de l'Europe. Nous avons choisi de nous démarquer par notre talent plutôt que par notre taille. Chaque personne et chaque jeune professionnel possède un talent unique. Nous devons trouver des moyens de le valoriser, de l'accompagner et de le développer. Notre ambition ne se limite pas à adhérer à l'Union européenne, mais consiste à contribuer à la construction de l'avenir numérique de l'Europe », a déclaré Alexandru Munteanu, Premier ministre de la République de Moldavie.

La Moldavie est un leader régional dans le domaine des services publics numériques, grâce à une infrastructure d'interopérabilité avancée et bien établie. Aujourd'hui, 78 % des services publics destinés aux entreprises sont accessibles en ligne, ce qui permet de réduire les charges administratives et les coûts tout en facilitant des interactions plus rapides et plus prévisibles avec les institutions publiques. Rien qu'en 2025, les services publics numériques ont permis aux citoyens et aux entreprises d'économiser 44 millions d'euros et plus de 9,3 millions d'heures, tandis que l'infrastructure numérique du pays traitait environ 3,2 millions d'échanges de données par jour.

Ce sommet a également marqué le lancement d'EVO 2.0, la nouvelle génération de l'application gouvernementale intégrée de la Moldavie. Son portefeuille d'identité numérique est entièrement conforme au cadre européen en matière d'identité numérique, ce qui permet aux citoyens d'accéder en toute sécurité à des documents vérifiés et à leurs données personnelles et de les partager directement depuis leur téléphone.

Le programme MDS26 a également permis à la Moldavie de passer d'une expertise numérique à une capacité d'innovation concrète. Les premiers protocoles d'accord et manifestations d'intérêt concernant le parc technologique Moldova HiTech Park ont été annoncés. Conçu comme un campus d'innovation de 50 hectares situé à proximité de Chișinău, ce parc devrait attirer, à terme, plus de 200 millions d'euros d'investissements et accueillir un centre de données gouvernemental, un pôle dédié aux nanotechnologies ainsi que des projets d'innovation dans le domaine des technologies de la santé (HealthTech).

Le « Moldova Digital Summit 2026 » s'est déroulé les 5 et 6 juin sous le patronage du gouvernement et a été organisé par le ministère du Développement économique et de la Numérisation, l'Association moldave des entreprises des TIC, l'Agence de gouvernance électronique, le Moldova Innovation Technology Park et Tekwill.

Contact presse :

Viorica Bordei

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