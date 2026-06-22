モルドバ・デジタル・サミット 2026：EU CommissionerのMarta Kos氏が、モルドバをデジタル分野における成功事例として称賛

モルドバ、キシナウ, 2026年6月22日 /PRNewswire/ -- モルドバ・デジタル・サミット2026（MDS26）には、キシナウに約4,000人の参加者、100人以上の講演者、45社の出展企業が集まり、テクノロジー、投資、およびモルドバの欧州デジタル経済への統合に焦点を当てた70以上のセッションやビジネスミーティングが開催されました。

「モルドバはすでにデジタル分野での成功事例となっています。デジタルサービスにおいて、モルドバには強みがあります。この分野では、モルドバの人材がすでに欧州レベルで成功を収め、競争力を発揮しています。この分野はモルドバ国内に富をもたらすだけでなく、若者が母国に根ざしたままキャリアを築くことができる分野でもあります。これが、私たちが目指している欧州連合（EU）との経済的収斂の基盤となるものです」と、EU拡大担当委員であるMarta Kos氏は述べています。

EU Commissioner for Enlargement Marta Kos, Prime Minister of the Republic of Moldova Alexandru Munteanu, and leaders from Moldova’s government and private sector at Moldova Digital Summit 2026 in Chișinău.

モルドバのICT産業は、同国における最も顕著な経済的成功事例となっています。約3,000社の企業が26,000人以上の専門家を雇用し、世界中の顧客にサービスを提供するとともに、収益の大部分を輸出によって生み出しており、同国のGDPの7％を占めています。2025年だけで、モルドバイノベーションテクノロジーパーク（MITP） に入居する企業の総売上高は10億ドルを突破しています。

競争力のある人材、デジタルインフラ、そしてEU基準との整合性の高まりと相まって、この制度によりモルドバは、拡大した欧州連合（EU）のイノベーションハブとしての地位を確立させています。

「私たちにとって、デジタル化とは、競争力、透明性、そしてレジリエンスを高めるための選択であり、欧州のための選択でもあります。私たちは、規模ではなく、人材を武器に競争することを選択しました。個々人、そして若手プロフェッショナルには、それぞれ独自の才能があります。私たちは、それを高め、受け入れ、発展させる方法を見つけなければなりません。「私たちの目標は、単に欧州連合に加盟することではなく、欧州のデジタルな未来の構築に貢献することにあります」と、モルドバ共和国のAlexandru Munteanu首相は述べています。

モルドバは、先進的かつ成熟した相互運用性インフラに支えられ、デジタル公共サービスの分野において地域をリードする存在となっています。現在、企業向けの公共サービスの78％がオンラインで利用可能となっており、これにより事務負担やコストが軽減される一方で、行政機関とのやり取りがより迅速かつ予測可能になっています。2025年だけでも、デジタル公共サービスにより、市民や企業は4,400万ユーロと930万時間以上を節約できたほか、同国のデジタルインフラでは1日あたり約320万件のデータ交換が処理されました。

また、このサミットでは、モルドバの次世代統合政府アプリケーション「EVO 2.0」のリリースも発表されました。同社のデジタルIDウォレットは、欧州のデジタルIDフレームワークに完全に準拠しており、市民はスマートフォンから直接、認証済みの書類や個人データに安全にアクセスし、共有することができます。

MDS26は、モルドバがデジタル分野の強みから物理的なイノベーション能力へと転換する動きをさらに前進させました。モルドバ・ハイテクパーク に関する最初の覚書および参加意向表明が発表されました。キシナウ近郊に50ヘクタールのイノベーション・キャンパスとして計画されているこのパークは、将来的には2億ユーロ以上の投資を呼び込み、政府のデータセンター、ナノテクノロジークラスター、およびヘルステック分野のイノベーションを支援することが期待されています。

モルドバ・デジタル・サミット2026は、政府の後援のもと、6月5日から6日にかけて開催されました。本イベントは、Ministry of Economic Development and Digitalization、Moldovan Association of ICT Companies、 Electronic Governance Agency、モルドバ・イノベーション・テクノロジー・パーク、およびTekwill が共同で主催しました。

メディアお問い合わせ先 Viorica Bordei

広報責任者

Moldovan Association of ICT Companies

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https://moldovadigitalsummit.md

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2997665/MDS26.jpg

SOURCE Moldova Digital Summit 2026 (MDS26)