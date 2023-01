Cumprindo nossa promessa de educação universal - Education Cannot Wait

Nosso investimento em educação, especialmente para crianças afetadas por crises e conflitos, é nosso investimento em um futuro melhor.

No Dia Internacional da Educação, os líderes mundiais devem fazer o bem em sua promessa de oferecer educação de qualidade para todos até 2030.

Em 16 de fevereiro, os líderes mundiais se reunirão para a Conferência de Financiamento de Alto Nível - A Educação Não Pode Esperar em Genebra. Organizada pela ECW e a Suíça – e co-convocada pela Colômbia, Alemanha, Níger, Noruega e Sudão do Sul –, a conferência oferece aos líderes mundiais a oportunidade de cumprir nossa promessa de educação para todos.

A educação é nosso investimento na paz onde há guerra, nosso investimento na igualdade onde há injustiça, nosso investimento na prosperidade onde há pobreza.

Não se engane. Há uma crise educacional global que ameaça revelar décadas de ganhos de desenvolvimento, estimular novos conflitos, e elevar o progresso econômico e social em todo o mundo.

Como o secretário-geral da ONU António Guterres destacou na Cúpula da Educação Transformadora do ano passado: "Se quisermos transformar nosso mundo até 2030, conforme previsto pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a comunidade internacional deve dar a esta crise (educacional) a atenção que ela merece".

Quando o Education Cannot Wait (ECW), o fundo global das Nações Unidas para a educação em emergências e crises prolongadas, foi fundado em 2016, nós estimamos que 75 milhões de crianças afetadas pela crise precisaram de apoio educacional. Hoje, esse número triplicou para 222 milhões.

Dos 222 milhões de crianças cujo direito à educação foi retirado de suas mãos pelos impactos multiplicadores de conflitos, mudanças climáticas e outras crises prolongadas, cerca de 78 milhões estão fora da escola – mais do que o total da população da França, da Itália ou do Reino Unido.

Como vimos na guerra na Ucrânia, os desafios da migração venezuelana para a Colômbia e a América do Sul, a imperdoável recusa de educação para meninas no Afeganistão e uma devastadora seca causada pela mudança climática no Chifre da África que criou um grave crise de fome para 22 milhões de pessoas, nós estamos vivendo em um mundo interconectado.

Os problemas da África, do Oriente Médio, da América do Sul e além são os problemas mundiais que nós compartilhamos. Em meio a conflitos, migração e mudanças climáticas, governos como o da Colômbia estão lutando para garantir as condições básicas de vida e educação para crianças em fronteiras de difícil acesso.

Há esperança. Ao adotar uma nova forma de trabalhar e suprir com velocidade humanitária e profundidade de desenvolvimento, o ECW e seus parceiros estratégicos alcançaram sete milhões de crianças em apenas cinco anos, com planos de atingir mais 20 milhões nos próximos quatro anos.

Como co-participantes desse evento seminal, nós convocamos o povo mundial a investir na promessa de uma educação. Esse é o melhor investimento que poderíamos fazer para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos promessas a cumprir.

Declaração conjunta de: conselheiro federal da Swiss Confederation, Ignazio Cassis; ministra federal de Cooperação e Desenvolvimento Econômico da Alemanha, Svenja Schulze; ministro da educação do Níger, Ibrahim Natatou; ministra do Desenvolvimento Internacional da Noruega, Anne Beathe Tvinnereim; ministra da Educação e Instrução Gerais do Sudão do Sul, Awut Deng Acuil; ministro da educação da Colômbia, Alejandro Gaviria; ex-primeiro-ministro do Reino Unido, enviado especial da ONU para Educação Global e presidente do grupo de alto nível do ECW, O Muito Honorável Gordon Brown.

