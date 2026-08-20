Cumulus Neuroscience gibt die Veröffentlichung eines Artikels in der Fachzeitschrift „Scientific Reports" bekannt, der belegt, dass die NeuLogiq®-Plattform für die multimodale kognitive Beurteilung von Menschen mit ALS und FTD zu Hause geeignet und einsetzbar ist

Die endgültigen Ergebnisse der CNS-102-Studie, die in der Fachzeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurden, zeigen, dass die NeuLogiq®-Plattform für den Heimgebrauch erfolgreich bei Patienten mit erheblichen motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen eingesetzt werden kann – 82 % der ALS-Teilnehmer bewerteten die Plattform als benutzerfreundlich, und 75 % beurteilten die Technologie insgesamt als positiv oder sehr positiv.

veröffentlicht wurden, zeigen, dass die NeuLogiq®-Plattform für den Heimgebrauch erfolgreich bei Patienten mit erheblichen motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen eingesetzt werden kann – 82 % der ALS-Teilnehmer bewerteten die Plattform als benutzerfreundlich, und 75 % beurteilten die Technologie insgesamt als positiv oder sehr positiv. Dies ist die erste veröffentlichte Studie, die bei Menschen mit ALS und damit verbundenen Formen der FTD ein zu Hause durchgeführtes EEG mit einer kognitiven Mehrbereichsuntersuchung kombiniert und damit eine anerkannte Messlücke in einem Bereich schließt, in dem der am häufigsten verwendete klinische Endpunkt, der ALSFRS-R, in erster Linie den motorischen Verfall erfasst.

Explorative Hinweise aus der Längsschnittanalyse zur Sprachflüssigkeit und Emotionserkennung in der ALS-Kohorte, die mit der neuropsychologischen Testbatterie in der Klinik nicht festgestellt wurden, verdeutlichen den potenziellen Nutzen einer häufigeren, multimodalen Datenerhebung zu Hause.

BELFAST, Nordirland, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Cumulus Neuroscience (Cumulus; das Unternehmen), ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit, das sich darauf konzentriert, klinische Studien in den Neurowissenschaften und die Patientenversorgung durch verbesserte Daten voranzutreiben, gab heute die Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse seiner bahnbrechenden CNS-102-Studie in der Fachzeitschrift Scientific Reports bekannt. Der Artikel mit dem Titel „Longitudinal cognitive assessment using the Cumulus NeuLogiq Platform in Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Dementia" („Kognitive Längsschnittuntersuchung mithilfe der Cumulus NeuLogiq Platform bei amyotropher Lateralsklerose und frontotemporaler Demenz") zeigt, dass die NeuLogiq®-Plattform für den Heimgebrauch im Rahmen eines achtmonatigen Protokolls praktikabel und gut verträglich war und von Menschen mit ALS und FTD als sehr benutzerfreundlich bewertet wurde. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der PRECISIONALS-Initiative durchgeführt, einer von Research Ireland geförderten Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie, die am Trinity College Dublin angesiedelt ist.

Im Bereich der ALS-frontotemporalen Spektrumstörung (ALS-FTSD) stützt man sich seit langem auf in der Klinik erhobene, vorwiegend auf motorische Aspekte ausgerichtete Endpunkte – insbesondere auf die ALS Functional Rating Scale–Revised (ALSFRS-R) –, um den Krankheitsverlauf zu charakterisieren. Es setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass motorische Messungen allein nicht ausreichen, um die kognitiven, verhaltensbezogenen sowie physiologischen Veränderungen zu erfassen, die diese Erkrankung auszeichnen, und in der Fachwelt wird eine umfassendere, multimodale Charakterisierung der Patienten in ihrem Alltag gefordert. Die NeuLogiq®-Plattform wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Sie kombiniert ein drahtloses 16-Kanal-EEG-Headset mit Trockensensoren sowie eine Reihe spielerisch gestalteter neurokognitiver Aufgaben, die über ein Tablet bereitgestellt werden und die Bereiche exekutive Funktionen, Gedächtnis, Sprache, soziale Kognition sowie psychomotorische Geschwindigkeit abdecken. CNS-102 ist die erste veröffentlichte Studie, in der bei dieser Patientengruppe neben einer kognitiven Multidomänen-Testbatterie auch ein zu Hause durchgeführtes EEG erfasst wurde – eine Messkombination, die bisherige, auf Smartphones, Sprache sowie Wearables basierende Fernmessplattformen bei ALS und FTD nicht abgedeckt haben.

In der veröffentlichten Studie absolvierten 28 Teilnehmer (11 mit ALS, 7 mit FTD sowie 10 entsprechend ausgewählte gesunde Kontrollpersonen) ein 8-monatiges Protokoll, das eine neuropsychologische Referenzuntersuchung in der Klinik zu Studienbeginn, nach 4 Monaten und nach 8 Monaten mit alle zwei Wochen stattfindenden NeuLogiq-Sitzungen zu Hause kombinierte. Die Plattform wurde von allen Gruppen als sehr benutzerfreundlich bewertet, wobei die Durchschnittswerte auf der System Usability Scale (SUS) im Bereich „gut" bis „ausgezeichnet" lagen; die ALS-Gruppe bewertete die Benutzerfreundlichkeit trotz ihrer körperlichen Belastung am höchsten (SUS-Mittelwert = 89). In einer maßgeschneiderten Umfrage zur Patientenerfahrung bewerteten 82 % der ALS-Teilnehmer die Plattform als benutzerfreundlich, und 75 % bewerteten die Technologie insgesamt als positiv oder sehr positiv – ein Ergebnis, das die Autoren als bedeutende Errungenschaft für eine Patientengruppe mit erheblichen motorischen und bulbären Beeinträchtigungen hervorheben. Die von den Teilnehmern absolvierten Sitzungen lieferten qualitativ hochwertige Daten, wobei die Datenvollständigkeit bei den abgeschlossenen Sitzungen insgesamt bei 92 % lag.

„Diese wissenschaftlich begutachtete Veröffentlichung ist ein wichtiger Meilenstein für die NeuLogiq®-Plattform sowie für die allgemeinen Bemühungen, umfassendere Messdaten für ALS–FTD bereitzustellen", sagte Dr. Brian Murphy, Gründer und wissenschaftlicher Leiter von Cumulus. „Aus wissenschaftlicher Sicht ist besonders bemerkenswert, dass unsere spielerisch gestalteten, selbst durchgeführten Heimtests bereits zu Beginn der Studie zwischen der ALS-, der FTD- und der Kontrollgruppe unterscheiden konnten, und zwar mit Effektstärken, die mit denen einer von Klinikern durchgeführten Testbatterie auf Forschungsniveau vergleichbar sind – und dass Menschen, die mit diesen Erkrankungen leben, eine große Anzahl Sitzungen absolvierten und uns mit eigenen Worten mitteilten, dass sie die Erfahrung als positiv empfanden. Diese Kombination aus objektiven, multimodalen Daten sowie echter Akzeptanz seitens der Patienten bildet die Grundlage, die unsere Partner aus der Pharmabranche benötigen, um sensitivere und patientenorientiertere Studien zu neurodegenerativen Erkrankungen zu entwerfen."

Zu Beginn der Studie konnten die digitalen NeuLogiq-Tests zwischen der ALS-, der FTD- und der Kontrollgruppe unterscheiden, wobei die Effektstärken mit denen der entsprechenden neuropsychologischen Referenztests vergleichbar waren. Dies deutet darauf hin, dass die spielerisch gestalteten, selbst durchgeführten Aufgaben kognitive Unterschiede auf Gruppenebene in ähnlichem Maße erkennen können wie eine von medizinischem Fachpersonal durchgeführte Testbatterie. Im Rahmen einer explorativen Längsschnittanalyse ergaben die veröffentlichten linearen gemischten Modelle eine Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit bei vier NeuLogiq-Messgrößen, darunter Anzeichen für eine Verschlechterung in der ALS-Gruppe beim Facial Expression Recognition Test (FERT) sowie bei der Lingo-Messgröße für die Sprachflüssigkeit (Moving Average Type-Token Ratio). Die in der Klinik durchgeführte neuropsychologische Testbatterie ergab über denselben Zeitraum von acht Monaten keine statistisch signifikanten Veränderungen auf Gruppenebene. Die Autoren weisen darauf hin, dass diese Längsschnittdaten angesichts der geringen Stichprobengröße als „Proof-of-Concept"-Befund interpretiert werden sollten, der zeigt, dass häufigere, multimodale Datenerhebungen zu Hause Veränderungen aufdecken können, die bei weniger häufigen Untersuchungen in der Klinik möglicherweise übersehen werden. Um fundierte Schlussfolgerungen über den Krankheitsmechanismus und die Verallgemeinerbarkeit ziehen zu können, sind Replikationsstudien mit größeren Kohorten erforderlich.

„Kognitive und verhaltensbezogene Veränderungen sind ein charakteristisches Merkmal von ALS–FTSD, doch die meisten unserer gängigen klinischen Instrumente – einschließlich des ALSFRS-R – wurden nie dafür entwickelt, diese zu erfassen", sagte Professorin Orla Hardiman, MD, Leiterin der Akademischen Abteilung für Neurologie am Trinity College Dublin, leitende Forscherin von PRECISIONALS und Hauptforscherin von CNS-102. „CNS-102 zeigt, dass eine Plattform für den Heimgebrauch, die EEG mit einer kognitiven Mehrbereichsuntersuchung kombiniert, von Menschen mit erheblichen motorischen sowie kognitiven Beeinträchtigungen gut vertragen und sogar positiv aufgenommen wird und sie qualitativ hochwertige Daten liefert, mit denen sich Patientengruppen ebenso gut unterscheiden lassen wie mit einer vollständigen Testbatterie in der Klinik. Die von uns in der ALS-Gruppe beobachteten Veränderungen im Zeitverlauf hinsichtlich der Sprachflüssigkeit sowie der Emotionserkennung sind vorläufiger Natur und müssen in größeren Kohorten repliziert werden, doch sie zeigen, warum es für dieses Forschungsgebiet wichtig ist, über unimodale, in der Klinik durchgeführte Untersuchungen hinauszugehen. Die Schließung dieser Messlücke ist ein notwendiger Schritt hin zu sensitiveren und patientenfreundlicheren Endpunkten in künftigen ALS- und FTD-Studien."

Die Teilnehmer der CNS-102-Studie wurden über das Nationale ALS-Register sowie im Rahmen von Routineterminen im Beaumont Hospital in Dublin rekrutiert und absolvierten über einen Zeitraum von 37 Wochen sowohl Untersuchungen in der Klinik als auch zu Hause. Im Rahmen der Heimphase kam das drahtlose 16-Kanal-EEG-Headset mit Trockensensoren von Cumulus zum Einsatz, das mit einer tabletbasierten Anwendung gekoppelt war, welche 10 spielerisch gestaltete neurokognitive Aufgaben bereitstellte, wobei bei ausgewählten Aufgaben eine synchronisierte EEG-Aufzeichnung erfolgte. Der Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen (ECAS) und eine vollständige neuropsychologische Testbatterie wurden zu Studienbeginn sowie nach 4 und 8 Monaten als Referenztests durchgeführt. Die CNS-102-Studie wurde in Zusammenarbeit mit einem vorwettbewerblichen Konsortium von Pharmaunternehmen entwickelt, zu dem Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, GSK und Takeda gehörten. In einer Folgeveröffentlichung werden die EEG-Befunde derselben Kohorte vorgestellt.

ALS ist eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark befällt sowie zu einem allmählichen Verlust der Muskelkontrolle führt, wodurch die Fähigkeit zu sprechen, zu essen, sich zu bewegen und schließlich auch zu atmen beeinträchtigt wird. FTD (frontotemporale Demenz) ist eine seltene Gruppe degenerativer Hirnerkrankungen, die vor allem den Frontal- und Temporallappen des Gehirns betreffen und zu einem fortschreitenden Sprachverlust, Verhaltensänderungen sowie Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung und der Regulierung von Emotionen führen. Die beiden Erkrankungen gelten mittlerweile als sich überschneidende Erscheinungsformen einer einzigen Erkrankung, der ALS-frontotemporalen Spektrumstörung (ALS-FTSD), und für keine der beiden Erkrankungen gibt es derzeit eine Heilung; die Behandlung zielt darauf ab, die Symptome zu lindern sowie die Lebensqualität zu verbessern. Es sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um wirksame Therapien für beide Erkrankungen zu entwickeln, und in diesem Forschungsbereich werden sensitivere, multimodale Endpunkte gefordert, um diese Bemühungen zu unterstützen.

Cumulus unterstützt seine Industriepartner bei der präzisen Durchführung klinischer ZNS-Studien durch die Fernüberwachung von Patienten über mehrere Funktionsbereiche des Gehirns hinweg. Weitere Informationen finden Sie auf www.cumulusneuro.com.

Informationen zu Cumulus Neuroscience

Mit dem Ziel, die Daten und Erkenntnisse zu gewinnen, die erforderlich sind, um die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) für Millionen Patienten und Pflegekräfte weltweit zu beschleunigen, treibt Cumulus Neuroscience die Entwicklung von NeuLogiq® voran, einer KI-basierten, bereichsübergreifenden Plattform für digitale Biomarker, die gemeinsam mit zehn der weltweit führenden Pharmaunternehmen entwickelt wurde. Diese neuartige Plattform liefert die entscheidenden Daten und Erkenntnisse, die für eine schnellere, fundiertere sowie kosteneffizientere Entscheidungsfindung in klinischen Studien und in der Patientenversorgung erforderlich sind. Mit NeuLogiq können Studiensponsoren über einen längeren Zeitraum hinweg wiederholt große Mengen an klinischen Daten aus der Praxis erfassen, und zwar über verschiedene Verhaltens- und physiologische Bereiche hinweg, sowohl in der Klinik als auch zu Hause. In Verbindung mit Analysen auf Basis des maschinellen Lernens (ML) vereinfacht Cumulus die Durchführung klinischer ZNS-Studien und erhöht deren Robustheit durch die objektive Bewertung des Studieneinschlusses sowie der Behandlungsergebnisse.